Kiadta a figyelmeztetést az asztrológus: ennek a 3 kínai csillagjegynek mindent átír a július, jön a sorsfordító pillanat

A hónap első hetét követően minden energiádat és figyelmedet érdemes befelé fordítani. Ez az időszak a komoly belső változásoknak kedvez. Tökéletes alkalom arra, hogy beszerezz egy új naplót, és lejegyezd a gondolataidat. Ha már egy ideje fontolgatod, hogy beszélsz valakivel a mentális egészségedről, akkor július ideális időszak lehet erre. Ezek a kínai csillagjegyek éppen életük legjobb időszakának alapjait rakják le, és ebben a hónapban semmi sem állíthatja meg őket.
A júliust máris egy fontos változással kezded. A Tűz Bivaly Veszély Napja segít elkerülni egy problémát, és ennek köszönhetően felismered, milyen fontos időnként nemet mondani. Elhatározod, hogy ha valami nem illik az értékrendedhez vagy egyszerűen nincs értelme az életedben, nem veszel részt benne. Sikerül ellenállnod a kortársak nyomásának is, ami most, a sok esemény és lehetőség közepette, egyáltalán nem könnyű. Nem aggódsz amiatt, hogy kimaradsz valamiből, mert a hónap eleji tapasztalataid bebizonyítják, hogy valójában semmiről sem maradsz le.
Július közepére ráébredsz, mi az, aminek már nincs helye az életedben. Megválsz a régi ruháktól és azoktól a kisebb tárgyaktól, amelyeket évek óta őrizgetsz anélkül, hogy tudnád, miért. Azokat a holmikat, amelyek valaha érzelmi értéket képviseltek, de már nem jelentenek sokat, családtagoknak, barátoknak adod, vagy jótékony célra ajánlod fel. Örömmel engeded el őket. Minél kevesebb felesleges tárgy vesz körül, annál egyszerűbbé válik az életed, hiszen nem kell többé olyan dolgokat rendszerezned és takarítanod, amelyekre nincs szükséged. A felszabadultság érzése szinte leírhatatlan, és rájössz, hogy eddig sokkal nagyobb terhet cipeltél, mint gondoltad.
A hónap utolsó kiemelkedő napja számodra július 26-a lesz. Ez egy Fém Pusztítás Napja, amikor még egyszer alaposan átnézed mindazt, amid van, hogy megbizonyosodj róla, semmit sem hagytál figyelmen kívül. Átdolgozod a napirendedet, és új terveket készítesz a következő időszakra.
Júliusban nagy változások várnak rád, Ló, és minden egyes lépésed érezhetően jobb irányba tereli az életedet. Úgy érzed majd, hogy minden a helyére kerül. Az első jelentős fordulat július 7-én következik be, amikor a Víz Ló Záró Nap energiája hat rád. Ekkor ösztönösen felismered, hogy egy korábban remélt lehetőség végleg elérhetetlenné vált.
Sokáig vártál arra, hogy ez a lehetőség megnyíljon előtted, és emiatt szinte megállt az életed. Most azonban a reménykedés helyett elfogadod a valóságot, és új terveket kezdesz szőni. Éppen ez a nyitás az új lehetőségek felé hozza el az első nagy pozitív változást. Már nem is bánkódsz, mert úgy érzed, hogy a sors pontosan oda vezetett, ahol most lenned kell.
Július 19-én, majd ismét július 31-én ismét Záró energia lesz jelen a jegyedben, ezúttal a Fa Ló energiájával. Új utat találsz céljaid és álmaid megvalósításához. Ezúttal azonban nem a megszokott mintákat vagy kitaposott ösvényeket követed. Élvezed, hogy nem előre kijelölt úton kell haladnod. A szabadság érzése megkönnyíti az életedet, hiszen lehetővé teszi, hogy rugalmasan alkalmazkodj az eseményekhez, és sodródj az élet természetes áramlásával.
Júliusban két olyan nap is lesz, amikor érezhetően jobb irányt vesz az életed. Az első július 9-e, a Fa Majom Elengedés Napja, amikor megszabadulsz valamitől, amiről korábban azt hitted, hogy nélkülözhetetlen számodra. Bár ez eleinte némi szomorúsággal tölt el, közben fontos leckét is megtanulsz: amikor a dolgok váratlanul megváltoznak, az gyakran azért történik, mert az univerzum valami újra készít fel.
Örömmel vágsz bele valami egészen másba, hiszen az utóbbi időben úgy érezted, hogy egyhangúvá vált az életed. Lelkesen beleveted magad az új tevékenységekbe, és élvezed a kihívásokat. Az élet izgalmasabbá válik, és bár olyasmiket is kipróbálsz, amelyekben még nincs sok tapasztalatod, az új ingerek folyamatosan lekötik a figyelmedet, így szinte észrevétlenül telik az idő.
A második fontos fordulópont július 21-én érkezik, egy újabb Fa Majom Elengedés Napján. Ekkor újraértékeled az életedet, és sikerül megtalálnod az egyensúlyt. Felismered, miben vállaltál túl sokat, és mely területekre fordítottál eddig túl kevés figyelmet. Őszinte kérdéseket teszel fel magadnak, és meglepően könnyen megtalálod rájuk a válaszokat. Rájössz, hogy sokkal boldogabb vagy, mint korábban. Úgy érzed, érdekes, tartalmas életet élsz, tele olyan programokkal és lehetőségekkel, amelyeket izgatottan vársz. Bár mások talán túl zsúfoltnak tartanák a napjaidat, te pontosan így érzed jól magad – írja a Your Tango.
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