Kiadta a figyelmeztetést az asztrológus: ennek a 3 kínai csillagjegynek mindent átír a július, jön a sorsfordító pillanat

A hónap első hetét követően minden energiádat és figyelmedet érdemes befelé fordítani. Ez az időszak a komoly belső változásoknak kedvez. Tökéletes alkalom arra, hogy beszerezz egy új naplót, és lejegyezd a gondolataidat. Ha már egy ideje fontolgatod, hogy beszélsz valakivel a mentális egészségedről, akkor július ideális időszak lehet erre. Ezek a kínai csillagjegyek éppen életük legjobb időszakának alapjait rakják le, és ebben a hónapban semmi sem állíthatja meg őket.

3 kínai csillagjegy, akinek mindent átír a július

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3 kínai csillagjegy, akinek mindent átír a július

1. Bivaly

A júliust máris egy fontos változással kezded. A Tűz Bivaly Veszély Napja segít elkerülni egy problémát, és ennek köszönhetően felismered, milyen fontos időnként nemet mondani. Elhatározod, hogy ha valami nem illik az értékrendedhez vagy egyszerűen nincs értelme az életedben, nem veszel részt benne. Sikerül ellenállnod a kortársak nyomásának is, ami most, a sok esemény és lehetőség közepette, egyáltalán nem könnyű. Nem aggódsz amiatt, hogy kimaradsz valamiből, mert a hónap eleji tapasztalataid bebizonyítják, hogy valójában semmiről sem maradsz le.

Július közepére ráébredsz, mi az, aminek már nincs helye az életedben. Megválsz a régi ruháktól és azoktól a kisebb tárgyaktól, amelyeket évek óta őrizgetsz anélkül, hogy tudnád, miért. Azokat a holmikat, amelyek valaha érzelmi értéket képviseltek, de már nem jelentenek sokat, családtagoknak, barátoknak adod, vagy jótékony célra ajánlod fel. Örömmel engeded el őket. Minél kevesebb felesleges tárgy vesz körül, annál egyszerűbbé válik az életed, hiszen nem kell többé olyan dolgokat rendszerezned és takarítanod, amelyekre nincs szükséged. A felszabadultság érzése szinte leírhatatlan, és rájössz, hogy eddig sokkal nagyobb terhet cipeltél, mint gondoltad.

A hónap utolsó kiemelkedő napja számodra július 26-a lesz. Ez egy Fém Pusztítás Napja, amikor még egyszer alaposan átnézed mindazt, amid van, hogy megbizonyosodj róla, semmit sem hagytál figyelmen kívül. Átdolgozod a napirendedet, és új terveket készítesz a következő időszakra.