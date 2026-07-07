Hajnóczy Soma: „A bűvészet kellett ahhoz, hogy kinyíljak”

Hajnóczy Soma bűvész gyermekkora óta elhivatott a szakmája iránt. Kezdetben azonban ő sem hitte, hogy egyszer majd világbajnoki címet ünnepelhet.
„A bűvészet gyermekkori szerelem számomra. Egy bűvészdobozzal indult minden, majd ez a világ annyira magával ragadott, hogy az egyetemi éveim végére már nemzetközi karriert építettem fel, amelynek csúcspontja a pekingi világbajnoki cím volt. Bár kontrollerként, pénzügyi területen szereztem diplomát, már az államvizsga előtt tudtam, hogy bűvészként szeretném körbeutazni a világot” – kezdte a hot!-nak Soma, a TOP SECRET önálló est házigazdája.
A sikeréhez a családja támogatása is nagymértékben hozzájárult. A szülei soha nem akarták megmondani neki, hogy milyen pályát válasszon.
„Liberális nevelést kaptam, a szüleim soha nem fogtak vissza, amiért a mai napig hálás vagyok. Hagyták, hogy kipróbáljam magam különböző területeken, így korán megtalálhattam azt, amit igazán szeretek. Egyetlen elvárásuk volt: tanuljak és szerezzek egy diplomát.”
Bár sokan azt gondolják, hogy a különleges foglalkozást választó emberek már gyerekként is különcök voltak, Soma ezt másképp látja.
Egyáltalán nem voltam különc gyerek, inkább csendes és zárkózott. A bűvészet kellett ahhoz, hogy kinyíljak. Fiatalon nem tartoztam a népszerű srácok közé, aztán amikor a középiskola végén kimentem Amerikába, minden megváltozott. Ott láttam meg igazán, hogy mennyi lehetőség rejlik ebben a szakmában. A trükkök által elkezdtem könnyebben kapcsolódni másokhoz. Éreztem, hogy van valami, amiben igazán zseniális vagyok, és ezt mások is meglátták
– emlékezett vissza.
A színpad iránti szenvedélye és a szűnni nem akaró alkotóvágya azóta is hajtja előre.
„Imádok a színpadon állni, az a valódi otthonom. Szükségem van az alkotásra: a bűvészet mellett írtam könyveket, szereztem zenét és terveztem több díjnyertes társasjátékot is. A bűvészet számomra nemcsak trükkök sorozata, hanem egy olyan határtalan világ, ahol maximálisan kiélhetem a kreativitásomat.”
A népszerű bűvész nevetve ismerte el, hogy a varázslat hatására a magánéletében is könnyebben nyíltak az ajtók, ha hölgyekről volt szó.
Egy pakli kártyával a zsebemben hihetetlenül könnyű megtörni a jeget. Az egyetemi évek alatt rengetegszer léptem oda ismeretlen társaságokhoz vagy lányokhoz, és a trükkökkel pillanatok alatt kialakult a közvetlen hangulat. A bűvészet ebből a szempontból is egy zseniális eszköz: szinte azonnal feloldja a gátlásokat, és megnyitja az embereket.
A népszerűségnek azonban megvan a maga ára: a hírnév a szerelemben is okozott némi meglepetést.
„Többször előfordult, hogy mire megismerkedtem valakivel, már kialakult benne egy kép rólam. Volt, hogy a másik fél előre megnézett rólam mindent az interneten, ez pedig azonnal elveszi a spontán ismerkedés varázsát” – mesélte.
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