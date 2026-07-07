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Hajnóczy Soma: „A bűvészet kellett ahhoz, hogy kinyíljak”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hajnóczy Soma
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 13:00
gyerekkorbűvész
Ami egy bűvészdobozzal kezdődött, az mára világbajnoki címmé érett. Hajnóczy Soma eredetileg a pénzügyi pálya felé indult, ám a sors végül egészen más forgatókönyvet szánt neki.
N. V.
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Hajnóczy Soma bűvész gyermekkora óta elhivatott a szakmája iránt. Kezdetben azonban ő sem hitte, hogy egyszer majd világbajnoki címet ünnepelhet.

Hajnóczy Soma világbajnok lett
Hajnóczy Soma a pekingi világbajnoki címet is magáénak tudhatja (Fotó: SAROSI ZOLTAN / hot! magazin/RTL)

Hajnóczy Soma kisgyermekként is rajongott a bűvészetért

„A bűvészet gyermekkori szerelem számomra. Egy bűvészdobozzal indult minden, majd ez a világ annyira magával ragadott, hogy az egyetemi éveim végére már nemzetközi karriert építettem fel, amelynek csúcspontja a pekingi világbajnoki cím volt. Bár kontrollerként, pénzügyi területen szereztem diplomát, már az államvizsga előtt tudtam, hogy bűvészként szeretném körbeutazni a világot” – kezdte a hot!-nak Soma, a TOP SECRET önálló est házigazdája. 

A sikeréhez a családja támogatása is nagymértékben hozzájárult. A szülei soha nem akarták megmondani neki, hogy milyen pályát válasszon.

„Liberális nevelést kaptam, a szüleim soha nem fogtak vissza, amiért a mai napig hálás vagyok. Hagyták, hogy kipróbáljam magam különböző területeken, így korán megtalálhattam azt, amit igazán szeretek. Egyetlen elvárásuk volt: tanuljak és szerezzek egy diplomát.”

A bűvészet mellett, könyvet ír, zenét szerez és társasjátékot tervez
A trükkök segítettek neki nyitni másokhoz (Fotó: hot! magazin/Somay Márk)

„Fiatalon nem tartoztam a népszerű srácok közé”

Bár sokan azt gondolják, hogy a különleges foglalkozást választó emberek már gyerekként is különcök voltak, Soma ezt másképp látja.

Egyáltalán nem voltam különc gyerek, inkább csendes és zárkózott. A bűvészet kellett ahhoz, hogy kinyíljak. Fiatalon nem tartoztam a népszerű srácok közé, aztán amikor a középiskola végén kimentem Amerikába, minden megváltozott. Ott láttam meg igazán, hogy mennyi lehetőség rejlik ebben a szakmában. A trükkök által elkezdtem könnyebben kapcsolódni másokhoz. Éreztem, hogy van valami, amiben igazán zseniális vagyok, és ezt mások is meglátták 

– emlékezett vissza.

A színpad iránti szenvedélye és a szűnni nem akaró alkotóvágya azóta is hajtja előre.

„Imádok a színpadon állni, az a valódi otthonom. Szükségem van az alkotásra: a bűvészet mellett írtam könyveket, szereztem zenét és terveztem több díjnyertes társasjátékot is. A bűvészet számomra nemcsak trükkök sorozata, hanem egy olyan határtalan világ, ahol maximálisan kiélhetem a kreativitásomat.”

A hírneve okozott már számára meglepetéseket.
A bűvészet az ismerkedésnél is a segítségére van (Fotó: hot! magazin/Somay Márk)

„Egy pakli kártyával a zsebemben hihetetlenül könnyű megtörni a jeget”

A népszerű bűvész nevetve ismerte el, hogy a varázslat hatására a magánéletében is könnyebben nyíltak az ajtók, ha hölgyekről volt szó.

Egy pakli kártyával a zsebemben hihetetlenül könnyű megtörni a jeget. Az egyetemi évek alatt rengetegszer léptem oda ismeretlen társaságokhoz vagy lányokhoz, és a trükkökkel pillanatok alatt kialakult a közvetlen hangulat. A bűvészet ebből a szempontból is egy zseniális eszköz: szinte azonnal feloldja a gátlásokat, és megnyitja az embereket.

A népszerűségnek azonban megvan a maga ára: a hírnév a szerelemben is okozott némi meglepetést.

„Többször előfordult, hogy mire megismerkedtem valakivel, már kialakult benne egy kép rólam. Volt, hogy a másik fél előre megnézett rólam mindent az interneten, ez pedig azonnal elveszi a spontán ismerkedés varázsát” – mesélte.

Hétfői hot! címlap feltöltés Csepregi Éva Herceg Erika Sváby András Nótár Mary Tilos 2026.07.01 előtt használni!!
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