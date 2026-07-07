Hajnóczy Soma: „A bűvészet kellett ahhoz, hogy kinyíljak”

Hajnóczy Soma bűvész gyermekkora óta elhivatott a szakmája iránt. Kezdetben azonban ő sem hitte, hogy egyszer majd világbajnoki címet ünnepelhet.

Hajnóczy Soma a pekingi világbajnoki címet is magáénak tudhatja (Fotó: SAROSI ZOLTAN / hot! magazin/RTL)

Hajnóczy Soma kisgyermekként is rajongott a bűvészetért

„A bűvészet gyermekkori szerelem számomra. Egy bűvészdobozzal indult minden, majd ez a világ annyira magával ragadott, hogy az egyetemi éveim végére már nemzetközi karriert építettem fel, amelynek csúcspontja a pekingi világbajnoki cím volt. Bár kontrollerként, pénzügyi területen szereztem diplomát, már az államvizsga előtt tudtam, hogy bűvészként szeretném körbeutazni a világot” – kezdte a hot!-nak Soma, a TOP SECRET önálló est házigazdája.

A sikeréhez a családja támogatása is nagymértékben hozzájárult. A szülei soha nem akarták megmondani neki, hogy milyen pályát válasszon.

„Liberális nevelést kaptam, a szüleim soha nem fogtak vissza, amiért a mai napig hálás vagyok. Hagyták, hogy kipróbáljam magam különböző területeken, így korán megtalálhattam azt, amit igazán szeretek. Egyetlen elvárásuk volt: tanuljak és szerezzek egy diplomát.”

A trükkök segítettek neki nyitni másokhoz (Fotó: hot! magazin/Somay Márk)

„Fiatalon nem tartoztam a népszerű srácok közé”

Bár sokan azt gondolják, hogy a különleges foglalkozást választó emberek már gyerekként is különcök voltak, Soma ezt másképp látja.

Egyáltalán nem voltam különc gyerek, inkább csendes és zárkózott. A bűvészet kellett ahhoz, hogy kinyíljak. Fiatalon nem tartoztam a népszerű srácok közé, aztán amikor a középiskola végén kimentem Amerikába, minden megváltozott. Ott láttam meg igazán, hogy mennyi lehetőség rejlik ebben a szakmában. A trükkök által elkezdtem könnyebben kapcsolódni másokhoz. Éreztem, hogy van valami, amiben igazán zseniális vagyok, és ezt mások is meglátták

– emlékezett vissza.

A színpad iránti szenvedélye és a szűnni nem akaró alkotóvágya azóta is hajtja előre.

„Imádok a színpadon állni, az a valódi otthonom. Szükségem van az alkotásra: a bűvészet mellett írtam könyveket, szereztem zenét és terveztem több díjnyertes társasjátékot is. A bűvészet számomra nemcsak trükkök sorozata, hanem egy olyan határtalan világ, ahol maximálisan kiélhetem a kreativitásomat.”