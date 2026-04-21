Trópusi hínár lepte el a Hévízi‑kifolyót – veszélyben lehet a Balaton is

A Hévízi-tóból kivezető csatornából az elmúlt évtizedekben valóságos vízi inváziós front alakult ki: trópusi halak és vízinövények vertek gyökeret, ugyanis a termálvíz hőmérséklete tökéletes élőhelyet biztosít nekik. Ezek közül most az egyik legagresszívabb betolakodó került a kutatók fókuszába, ugyanis már a Balatont is fenyegetheti.

Akár a Balatonba is eljuthat az invazív hínár

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei az óriás csavarhínárt vizsgálták meg közelebbről. Mint kiderült a trópusi eredetű növény nemcsak túlél a termáltónak köszönhetően, hanem megdöbbentő alkalmazkodó-képességről tesz tanúbizonyságot.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a csavarhínár nem csupán a meleg vízben érzi jól magát, hanem képes megváltoztatni saját működését a környezetéhez mérten. A csatorna felső, melegebb és alsó, hűvösebb szakaszain élő példányok összehasonlítása során kiderült, hogy a két csoport eltérő módon lélegzik és fotoszintetizál. Amikor laboratóriumban felcserélték a növények élőhelyét, a különbségek megmaradtak. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerű ideiglenes alkalmazkodásról, hanem valódi, tartós élettani változásról van szó - közölte az Időkép.

A helyzet azonban aggasztóbb mint elsőre látszik, ugyanis az invazív hínár rendkívül gyorsan terjed, és minden más növényt kiszorít életteréből. A faj egyedei már a kifolyó alsó szakaszán is megjelentek, így ha átjutnak pár kilométerre lévő Zala folyóba, onnan a Balatonba való bejutás már csak idő kérdése.