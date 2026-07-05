6000 forintért vett műfogsort a Facebookról az édesanya, megdöbbent, hogy nem jó

Egy nagymama szeretett volna ragyogó, hollywoodi mosolyt, ezért úgy döntött, vásárol egyet a Facebookon ajánlott műfogsorok közül. Csakhogy a 14,99 fontos (6000 forintos) fogsor úgy néz ki, mint egy Haribo gumicukor.
Karen Soper tökéletes fogsort keresett, miután 20 évvel ezelőtt elvesztette az összes fogát ínybetegség miatt. Az 58 éves nő azt mondta, zavarban volt a foghiánya miatt, de nem engedhette meg magának a szakszerű kezelést.
A háromgyermekes anyuka elmondta, hogy feszélyezve érezte magát a hiányzó fogai miatt, de a professzionális fogászati kezelést nem engedhette meg magának. Ehelyett belebotlott egy Facebook-posztba, amely egy „egyszerű, otthon formázható műfogsort” hirdetett, azt ígérve a vásárlóknak, hogy „újra magabiztosan mosolyoghatnak”.
A reklám, amely egy mindössze 18 követővel rendelkező Facebook-oldalhoz kapcsolódott, tartalmazott egy videót is, amelyen a felhasználók magabiztosan majszoltak almát és haraptak csöves kukoricát a műfogsorukat viselve.
A nyugdíjas gondozót teljesen lenyűgözte a mesterséges fogak látszólagos minősége, ezért leadta a 14,99 fontos rendelést. Azonban elborzadt attól, ami június 1-jén, hétfőn megérkezett hozzá a postán. A négyszeres nagymama felbontotta a csomagot, és azt tapasztalta, hogy az új fogsor „tömör, olcsó műanyagból” készült, és azonnal „kiesett a szájából”. Karen állítása szerint a termék egyáltalán nem hasonlított a Facebook-hirdetésben láthatóra, és kitartott amellett, hogy még a Haribo gumicukor fogak is szebben néznek ki, mint az új szerzeménye.
Most a nagymama arra sürget másokat, hogy ne essenek ugyanebbe a hibába, miután ő elveszítette a pénzét. A walesi Neathből származó Karen így nyilatkozott: „Egyáltalán nincsenek fogaim, körülbelül 20 évvel ezelőtt veszítettem el őket. Fogágybetegségem volt, és mindet ki kellett húzni. Hordtam ugyan műfogsort, de az állandóan kiesik a számból.
Nagyon feszélyezett vagyok emiatt, és nem engedhetem meg magamnak, hogy szakorvossal csináltassam meg. Ez tényleg nagyon zavar. Amikor megláttam ezt a hirdetést a Facebookon, azt gondoltam, hogy teljesen zseniálisan néz ki. Az emberek a videóban almát ettek és csöves kukoricát ropogtattak, de a fogak, amik megérkeztek, egyáltalán nem hasonlítottak azokra. Csak puszta kemény műanyag volt az egész. Be sem lehet tenni a szájba, mert csak egy tömör, olcsó műanyagról van szó. Nyomokban sem hasonlít a hirdetésre.”
Minden egyes alkalommal, amikor megpróbálta feltenni az új fogait, azok azonnal kiestek a szájából. Karen hozzátette: „Megpróbáltam betenni őket, és egyszerűen kihullottak a számból. Pontosan úgy néz ki, mint a boltban kapható gumicukor fogak, még a Haribo fogak is szebbek. Valaki kész vagyont keres ezen, mert ezek a fogak úgy néznek ki, mintha kb. 20 pennybe (kb. 90 forint) kerülnének a gyártónak. Rendeltem már dolgokat a Facebookról korábban, és azokkal nem volt probléma. Csak el akarom mondani az embereknek, hogy őket ne verjék át így.”
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