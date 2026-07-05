6000 forintért vett műfogsort a Facebookról az édesanya, megdöbbent, hogy nem jó

Egy nagymama szeretett volna ragyogó, hollywoodi mosolyt, ezért úgy döntött, vásárol egyet a Facebookon ajánlott műfogsorok közül. Csakhogy a 14,99 fontos (6000 forintos) fogsor úgy néz ki, mint egy Haribo gumicukor.

Karen a Facebookon vett fogsort 6000 forintért.

Karen Soper tökéletes fogsort keresett, miután 20 évvel ezelőtt elvesztette az összes fogát ínybetegség miatt. Az 58 éves nő azt mondta, zavarban volt a foghiánya miatt, de nem engedhette meg magának a szakszerű kezelést.

A háromgyermekes anyuka elmondta, hogy feszélyezve érezte magát a hiányzó fogai miatt, de a professzionális fogászati kezelést nem engedhette meg magának. Ehelyett belebotlott egy Facebook-posztba, amely egy „egyszerű, otthon formázható műfogsort” hirdetett, azt ígérve a vásárlóknak, hogy „újra magabiztosan mosolyoghatnak”.

A reklám, amely egy mindössze 18 követővel rendelkező Facebook-oldalhoz kapcsolódott, tartalmazott egy videót is, amelyen a felhasználók magabiztosan majszoltak almát és haraptak csöves kukoricát a műfogsorukat viselve.

A nyugdíjas gondozót teljesen lenyűgözte a mesterséges fogak látszólagos minősége, ezért leadta a 14,99 fontos rendelést. Azonban elborzadt attól, ami június 1-jén, hétfőn megérkezett hozzá a postán. A négyszeres nagymama felbontotta a csomagot, és azt tapasztalta, hogy az új fogsor „tömör, olcsó műanyagból” készült, és azonnal „kiesett a szájából”. Karen állítása szerint a termék egyáltalán nem hasonlított a Facebook-hirdetésben láthatóra, és kitartott amellett, hogy még a Haribo gumicukor fogak is szebben néznek ki, mint az új szerzeménye.

Most a nagymama arra sürget másokat, hogy ne essenek ugyanebbe a hibába, miután ő elveszítette a pénzét. A walesi Neathből származó Karen így nyilatkozott: „Egyáltalán nincsenek fogaim, körülbelül 20 évvel ezelőtt veszítettem el őket. Fogágybetegségem volt, és mindet ki kellett húzni. Hordtam ugyan műfogsort, de az állandóan kiesik a számból.

Nagyon feszélyezett vagyok emiatt, és nem engedhetem meg magamnak, hogy szakorvossal csináltassam meg. Ez tényleg nagyon zavar. Amikor megláttam ezt a hirdetést a Facebookon, azt gondoltam, hogy teljesen zseniálisan néz ki. Az emberek a videóban almát ettek és csöves kukoricát ropogtattak, de a fogak, amik megérkeztek, egyáltalán nem hasonlítottak azokra. Csak puszta kemény műanyag volt az egész. Be sem lehet tenni a szájba, mert csak egy tömör, olcsó műanyagról van szó. Nyomokban sem hasonlít a hirdetésre.”