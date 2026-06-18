Kiderült az igazság: ennyivel olcsóbb a magyar útlevél, mint a világ legdrágább úti okmányai

Sok utazó nincs felkészülve arra, hogy a lejáró útlevél pótlása mekkora anyagi teherrel járhat. Ha sikeresen átverekedted magad a helyi bürokrácia útvesztőin, néhány hét után kézbe veheted az okmányodat, de a végösszeg láttán könnyen megmozdulhat a talaj a lábad alatt. A nemzetközi átlagárak általában 30-50 ezer forint között mozognak, ám léteznek olyan államok, ahol ennek a többszörösét kérik el. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legkülönösebb és legborsosabb árú példákat, amelyek mellett a hazai költségek kifejezetten barátinak tűnnek.
A hazai okmánykiállítási rendszer a világpiachoz képest rendkívül pénztárcabarát feltételeket biztosít. Magyarországon az 5 évig érvényes útlevél illetéke 7500 forint, míg a 10 éves változatért mindössze 14 000 forintot kell fizetned. Ha lejárat miatti hosszabbításról vagy teljesen új dokumentum készítéséről van szó, az ügyintézés gyors és gördülékeny. Ráadásul a 65 év felettiek, valamint a három vagy több gyermeket nevelő családok különféle kedvezményekben, sőt akár teljes illetékmentességben is részesülhetnek.
A világ túlsó felén, Ausztráliában 308 ausztrál dollárt, azaz körülbelül 74 000 forintot kérnek el az úti okmány megújításért, ami a külföldön élő állampolgároknak a pótdíjak miatt akár 81 000 forintra is duzzadhat. Európán belül a parányi Liechtenstein emelkedik ki a mezőnyből: a szállítási díjakkal együtt 256 svájci frankot, vagyis mintegy 104 000 forintot számláznak ki a helyieknek. Mexikóban a 10 éves érvényesség ára 3505 peso, ami átszámítva nagyjából 73 000 forintnak felel meg.
Kuba egy egészen egyedi rendszert működtet: az alap okmány 2500 kubai pesóba (kb. 37 000 forint) kerül és hat évig érvényes, de kétévente meg kell újítani, alkalmanként további 500 pesóért. Így tízéves távlatban a teljes költség eléri a 6500 pesót, azaz a 96 000 forintot.
A listát a közel-keleti országok vezetik, ahol a politikai és gazdasági helyzet az árakon is meglátszik. Szíria külföldön élő polgáraitól 300 dollárt kér egy csupán hat évig érvényes iratért, így tíz évre vetítve a kiadások elérik a 600 dollárt (kb. 216 000 forint). A abszolút rekorder pedig Libanon, ahol a helyi lakosoknak 1 200 000 libanoni fontot, azaz elképesztő, csaknem 286 000 forintot kell fizetniük a megújításért.
Nézd meg, melyik a világ legdrágább útlevele:
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