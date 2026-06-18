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Mennyi az annyi, ha útlevélől van szó?

Kiderült az igazság: ennyivel olcsóbb a magyar útlevél, mint a világ legdrágább úti okmányai

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 15:30
úti okmányútlevél
Mielőtt külföldi nyaralást tervezel, érdemes ellenőrizned az okmányaid lejárati idejét. Időben kapcsolva rengeteg kellemetlenségtől mentheted meg magad, hiszen a világ legdrágább helyein vagyonokba kerül egy új útlevél.
Oroszi Rita
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Sok utazó nincs felkészülve arra, hogy a lejáró útlevél pótlása mekkora anyagi teherrel járhat. Ha sikeresen átverekedted magad a helyi bürokrácia útvesztőin, néhány hét után kézbe veheted az okmányodat, de a végösszeg láttán könnyen megmozdulhat a talaj a lábad alatt. A nemzetközi átlagárak általában 30-50 ezer forint között mozognak, ám léteznek olyan államok, ahol ennek a többszörösét kérik el. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legkülönösebb és legborsosabb árú példákat, amelyek mellett a hazai költségek kifejezetten barátinak tűnnek.

Több színes útlevél sorba rakva.
Mennyibe kerül egy útlevél a világ különböző pontjain? Erre keressük most a választ. 
Fotó: justit
  • A nemzetközi útlevélárak átlagosan 30-50 ezer forint között mozognak, de a rekorder Libanonban akár 286 ezer forintot is elkérhetnek egy új okmányért.
  • Kuba egyedi, kétévente megújítandó rendszert alkalmaz, míg Szíria a külföldön élő állampolgárait terheli rendkívül magas díjakkal.
  • A magyar útlevél ára világviszonylatban kifejezetten kedvező: a 10 éves változat mindössze 14 000 forintba kerül.

Mennyibe kerül a magyar útlevél igénylése?

A hazai okmánykiállítási rendszer a világpiachoz képest rendkívül pénztárcabarát feltételeket biztosít. Magyarországon az 5 évig érvényes útlevél illetéke 7500 forint, míg a 10 éves változatért mindössze 14 000 forintot kell fizetned. Ha lejárat miatti hosszabbításról vagy teljesen új dokumentum készítéséről van szó, az ügyintézés gyors és gördülékeny. Ráadásul a 65 év felettiek, valamint a három vagy több gyermeket nevelő családok különféle kedvezményekben, sőt akár teljes illetékmentességben is részesülhetnek.

Vagyonokba kerülő papírok a tengerentúlon és Európában

A világ túlsó felén, Ausztráliában 308 ausztrál dollárt, azaz körülbelül 74 000 forintot kérnek el az úti okmány megújításért, ami a külföldön élő állampolgároknak a pótdíjak miatt akár 81 000 forintra is duzzadhat. Európán belül a parányi Liechtenstein emelkedik ki a mezőnyből: a szállítási díjakkal együtt 256 svájci frankot, vagyis mintegy 104 000 forintot számláznak ki a helyieknek. Mexikóban a 10 éves érvényesség ára 3505 peso, ami átszámítva nagyjából 73 000 forintnak felel meg.

A kubai részletfizetés és a legdrágább közel-keleti okmányok

Kuba egy egészen egyedi rendszert működtet: az alap okmány 2500 kubai pesóba (kb. 37 000 forint) kerül és hat évig érvényes, de kétévente meg kell újítani, alkalmanként további 500 pesóért. Így tízéves távlatban a teljes költség eléri a 6500 pesót, azaz a 96 000 forintot.

A listát a közel-keleti országok vezetik, ahol a politikai és gazdasági helyzet az árakon is meglátszik. Szíria külföldön élő polgáraitól 300 dollárt kér egy csupán hat évig érvényes iratért, így tíz évre vetítve a kiadások elérik a 600 dollárt (kb. 216 000 forint). A abszolút rekorder pedig Libanon, ahol a helyi lakosoknak 1 200 000 libanoni fontot, azaz elképesztő, csaknem 286 000 forintot kell fizetniük a megújításért.

Nézd meg, melyik a világ legdrágább útlevele:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu