Kinyitottad már UV-lámpa alatt? Elképesztő titkot rejt a magyar útlevél is

Bár minden állam maga dönthet az okmánya külleméről, a legtöbben a vörös, kék, zöld vagy fekete árnyalatai mellett maradnak. Az útlevél fizikai paramétereit a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorúan szabályozza, de a borító árnyalata az adott nemzet szuverén döntése. A sötét tónusok használata praktikus okokra is visszavezethető: ezek a színek sokkal jobban bírják a folyamatos igénybevételt, a koszolódást és a gyakori használatot a repülőtereken, miközben hivatalos megjelenést biztosítanak.
Az úti okmány színválasztása gyakran geopolitikai vagy vallási üzenetet hordoz. Az Európai Unió tagállamai többségében a bordó mellett döntöttek, jelezve a közösséghez való tartozást. Ezzel szemben Amerika és Óceánia országaiban a kék a legelterjedtebb, ami az „Újvilághoz” való kötődést hivatott jelképezni. A zöld árnyalatok elsősorban az iszlám vallású országokra és számos afrikai államra jellemzőek, mivel ez a szín a természetet, az életet és a reményt szimbolizálja, emellett vallástörténeti jelentősége is meghatározó.
A fekete a legkevésbé gyakori választás a világban; mindössze hét ország, köztük Új-Zéland, Angola és Malawi használja. Új-Zéland esetében ez a döntés a maori kultúra tiszteletére utal, ahol a fekete nemzeti színként funkcionál. Míg a borítók általában komolyak, az útlevelek belső oldalai gyakran kreatív technológiai megoldásokat rejtenek.
A diplomáciai testületek tagjai számára gyakran különleges színű okmányokat bocsátanak ki a könnyebb azonosítás érdekében. Ilyen például a német diplomata-útlevél sötétkék színe vagy a norvégoknál használt élénk türkizkék borító. Ezek az árnyalatok azonnal jelzik a tulajdonos speciális státuszát a határátlépések során.
Az útlevelek tehát a nemzeti identitás és a modern biztonságtechnika ötvözetei. Míg kívülről a funkcionalitás és a tartósság dominál, a lapok között a legmodernebb hamisítás elleni védelem és kulturális szimbólumok találkoznak, biztosítva a biztonságos nemzetközi közlekedést minden utazó számára.
