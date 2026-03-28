Kinyitottad már UV-lámpa alatt? Elképesztő titkot rejt a magyar útlevél is

Bár minden állam maga dönthet az okmánya külleméről, a legtöbben a vörös, kék, zöld vagy fekete árnyalatai mellett maradnak. Az útlevél fizikai paramétereit a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorúan szabályozza, de a borító árnyalata az adott nemzet szuverén döntése. A sötét tónusok használata praktikus okokra is visszavezethető: ezek a színek sokkal jobban bírják a folyamatos igénybevételt, a koszolódást és a gyakori használatot a repülőtereken, miközben hivatalos megjelenést biztosítanak.

Geopolitika a borítón: a színek (vörös, kék, zöld, fekete) vallási, politikai és közösségi hovatartozást jelképeznek.

a színek (vörös, kék, zöld, fekete) vallási, politikai és közösségi hovatartozást jelképeznek. Praktikus sötétség: azért választanak sötét árnyalatokat, mert ezek nehezebben koszolódnak a sok utazás során.

azért választanak sötét árnyalatokat, mert ezek nehezebben koszolódnak a sok utazás során. UV-titkok: a magyar útlevélben a Szózat kottája, a norvégban az északi fény villan fel speciális fény alatt.

Az útlevél színeinek rejtett jelentéstartalma

Az úti okmány színválasztása gyakran geopolitikai vagy vallási üzenetet hordoz. Az Európai Unió tagállamai többségében a bordó mellett döntöttek, jelezve a közösséghez való tartozást. Ezzel szemben Amerika és Óceánia országaiban a kék a legelterjedtebb, ami az „Újvilághoz” való kötődést hivatott jelképezni. A zöld árnyalatok elsősorban az iszlám vallású országokra és számos afrikai államra jellemzőek, mivel ez a szín a természetet, az életet és a reményt szimbolizálja, emellett vallástörténeti jelentősége is meghatározó.

Különleges megoldások és ritka árnyalatok

A fekete a legkevésbé gyakori választás a világban; mindössze hét ország, köztük Új-Zéland, Angola és Malawi használja. Új-Zéland esetében ez a döntés a maori kultúra tiszteletére utal, ahol a fekete nemzeti színként funkcionál. Míg a borítók általában komolyak, az útlevelek belső oldalai gyakran kreatív technológiai megoldásokat rejtenek.

Az Európai Unió országai egységesen vörös színű útleveleket használnak, ez alól csak Horvátország kivétel, ahol kék színű úti okmány van használatban.

Finnország: az oldalak sarkában egy jávorszarvas látható, amely a lapok gyors pörgetésekor mozgásba lendül.

Norvégia: a belső grafikák nappali tájat ábrázolnak, de UV-fény alatt a rajz átalakul, és felragyog rajta az északi fény.

Magyarország: A magyar útlevelek lapjai alatt UV-fényben a Szózat kottájának részletei válnak láthatóvá.

A diplomáciai testületek tagjai számára gyakran különleges színű okmányokat bocsátanak ki a könnyebb azonosítás érdekében. Ilyen például a német diplomata-útlevél sötétkék színe vagy a norvégoknál használt élénk türkizkék borító. Ezek az árnyalatok azonnal jelzik a tulajdonos speciális státuszát a határátlépések során.