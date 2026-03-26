Bekeményít a magyarok egyik kedvenc olaszországi kisvárosa: komoly szigorítás vár a turistákra

A Garda-tó partján fekvő történelmi óváros védelme érdekében a helyi vezetés jelentős korlátozásokat vezetett be a gépjárművel érkezők számára. A főszezon kiemelt napjain, valamint az ünnepnapokon a település vezetése teljesen kitiltja a magánforgalmat a félsziget szívéből. A tiltás összesen 31 napot fed le az év legzsúfoltabb időszakaiból, és minden érintett napon 14 órától este 19 óráig tart. Mutatjuk a további részleteket, ha olaszországi utazást tervezel.

Hogyan változik az autós közlekedés és a parkolás a Garda-tó környékén?

Ezen órákban kizárólag a gyalogosok és a megkülönböztetett jelzést használó járművek vehetik igénybe az óváros szűk utcáit. A szabályozás hátterében biztonsági megfontolások állnak: a húsvéti és nyári csúcsidőszakokban a napi látogatószám esetenként a 70 ezer főt is eléri. Ez a tömeg olyan mértékű torlódást okoz, amely lehetetlenné teszi a mentési útvonalak fenntartását.

A forgalomszervezési szabályok a turistabuszokat is érintik. Az utazásszervezők számára kötelezővé tették az előzetes parkolóhely-foglalást, például a Monte Baldo parkolóban. Sirmione önkormányzata ugyanakkor hangsúlyt fektet az alternatív mobilitási megoldásokra is.

A Grifo parkolótól ingyenes buszjáratok indulnak, amelyek egészen az esti órákig szállítják az utasokat az óváros kapujáig. Az ott megszálló vendégek számára elektromos golfkocsik állnak rendelkezésre a csomagok szállításához. A szabályok betartatását „Street Tutorok”, azaz képzett forgalomirányítók és privát biztonsági őrök segítik, akik a látogatók tájékoztatásáért és a rend felügyeletéért felelnek az olaszországi nyaralás során.

A tömegturizmus káros hatásai miatt meghozott döntés háterében az óváros védelme, és az ott lakók érdekei állnak.

Adatalapú városvezetés és a lakosság védelme a tömegturizmustól

A „Sirmione 2030” elnevezésű fejlesztési terv részeként bevezetett lépések elsődlegesen a helyi közösség érdekeit szolgálják. Az önkormányzat jelentősen megemelte a lakosok számára fenntartott parkolóhelyek számát, és keresi a technológiai megoldásokat a gyalogosutak optimalizálására. A cél a Garda-tó vízi közlekedésének hangsúlyosabbá tétele, amivel jelentős közúti forgalom váltható ki.