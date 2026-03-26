Bekeményít a magyarok egyik kedvenc olaszországi kisvárosa: komoly szigorítás vár a turistákra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 14:45
Sirmione önkormányzata átfogó intézkedéscsomaggal válaszol a tömegturizmus okozta kihívásokra. Az új szabályozás célja a forgalom ésszerűsítése és a látogatói élmény javítása a Garda-tó egyik legnépszerűbb településén.
Oroszi Rita
A Garda-tó partján fekvő történelmi óváros védelme érdekében a helyi vezetés jelentős korlátozásokat vezetett be a gépjárművel érkezők számára. A főszezon kiemelt napjain, valamint az ünnepnapokon a település vezetése teljesen kitiltja a magánforgalmat a félsziget szívéből. A tiltás összesen 31 napot fed le az év legzsúfoltabb időszakaiból, és minden érintett napon 14 órától este 19 óráig tart. Mutatjuk a további részleteket, ha olaszországi utazást tervezel.

A Garda-tó partján fekvő Sirione óvárosa.
A Garda-tó legszebb kisvárosában, Sirmionéban szigorítják a gépjárművek behajtására vonatkozó szabályokat. 
  • Autós tilalom: a főszezonban 31 kijelölt napon, 14 és 19 óra között tilos behajtani az óvárosba.
  • Regisztráció: a turistabuszoknak kötelező az előzetes online parkolófoglalás a kijelölt zónákban.
  • Alternatívák: ingyenes shuttle buszok és elektromos golfkocsik segítik a központ elérését.

Hogyan változik az autós közlekedés és a parkolás a Garda-tó környékén?

Ezen órákban kizárólag a gyalogosok és a megkülönböztetett jelzést használó járművek vehetik igénybe az óváros szűk utcáit. A szabályozás hátterében biztonsági megfontolások állnak: a húsvéti és nyári csúcsidőszakokban a napi látogatószám esetenként a 70 ezer főt is eléri. Ez a tömeg olyan mértékű torlódást okoz, amely lehetetlenné teszi a mentési útvonalak fenntartását.

A forgalomszervezési szabályok a turistabuszokat is érintik. Az utazásszervezők számára kötelezővé tették az előzetes parkolóhely-foglalást, például a Monte Baldo parkolóban. Sirmione önkormányzata ugyanakkor hangsúlyt fektet az alternatív mobilitási megoldásokra is.

A Grifo parkolótól ingyenes buszjáratok indulnak, amelyek egészen az esti órákig szállítják az utasokat az óváros kapujáig. Az ott megszálló vendégek számára elektromos golfkocsik állnak rendelkezésre a csomagok szállításához. A szabályok betartatását „Street Tutorok”, azaz képzett forgalomirányítók és privát biztonsági őrök segítik, akik a látogatók tájékoztatásáért és a rend felügyeletéért felelnek az olaszországi nyaralás során.

A festői elhelyezkedésű Sirmione felülnézetből.
A tömegturizmus káros hatásai miatt meghozott döntés háterében az óváros védelme, és az ott lakók érdekei állnak. 
Adatalapú városvezetés és a lakosság védelme a tömegturizmustól

A „Sirmione 2030” elnevezésű fejlesztési terv részeként bevezetett lépések elsődlegesen a helyi közösség érdekeit szolgálják. Az önkormányzat jelentősen megemelte a lakosok számára fenntartott parkolóhelyek számát, és keresi a technológiai megoldásokat a gyalogosutak optimalizálására. A cél a Garda-tó vízi közlekedésének hangsúlyosabbá tétele, amivel jelentős közúti forgalom váltható ki.

Luisa Lavelli polgármester szerint a cél nem a turisták kitiltása, hanem a folyamatok precízebb megszervezése. Az első alkalommal felhasznált, látogatói sűrűséget mérő digitális adatok pontosan megmutatják a kritikus pontokat, így a hatóságok azonnal beavatkozhatnak. Az utazók számára ez több tervezést igényel, cserébe viszont egy élhetőbb, történelmileg hitelesebb várost ismerhetnek meg. A biztonságosabb közlekedés hosszú távon növeli az Olaszország legnagyobb tavának partján elterülő város vonzerejét, megőrizve a település jellegét a jövő számára is.

Az alábbi videóban nézd meg a gyönyörű Sirmionét, a Garda-tó gyöngyét:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
