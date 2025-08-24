Bhután, a boldogság fellegvára – A fenntartható turizmus idilli példája a Himalájában

A klímakrízis és a túlturizmus egyre égetőbb kérdései közepette a turisztikai ipar szereplői világszerte arra kényszerülnek, hogy újragondolják a „fejlődés” fogalmát. Miközben a legtöbb ország a turisták számának maximalizálására törekszik, Bhután, a Keleti-Himalájában fekvő, karbon-negatív ország, egy teljesen más utat, a fenntartható turizmust választotta. A „magas érték, alacsony hatás” elvén alapuló, felelős turizmuspolitikája nem csupán a bevételeket célozza, hanem legfőképp természeti és kulturális örökségének megőrzését tartja szem előtt.

Bhutan a tökéletes példája annak, hogy a fenntartható turizmus és a környezettudatosság létezik és működik.

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Így csinálja Bhután: a fenntartható turizmus mesterkurzusa

Bhután a világ első karbon-negatív országa, ami azt jelenti, hogy több szén-dioxidot nyel el, mint amennyit kibocsát. Ezt többek között az alkotmányban rögzített előírásnak köszönheti, amely szerint az ország területének legalább 60%-át erdőnek kell borítania. Ez a környezettudatos hozzáállás tükröződik a turizmusban is.

A „magas érték, alacsony hatás” turizmuspolitika

Bhután 2008 óta alkalmazza a „magas érték, alacsony hatás” politikáját, amelynek fő eleme egy napi díj, az úgynevezett Sustainable Development Fee (SDF), azaz Fenntartható Fejlődési Díj. Ez a díj korlátozza a turisták számát, és jelentős bevételt generál, amelyet Bhután a fejlődésére fordít. Jelenleg az SDF 100 USD (körülbelül 38 000 Ft) éjszakánként, felnőttek számára, kivéve az indiai állampolgárokat, akiknek 1200 INR (körülbelül 5200 Ft) a díja. Fontos megjegyezni, hogy a díj a gyermekek számára kedvezményes vagy ingyenes.

Egy Paro Tshechu előadás Bhutanban. A Bruttó Nemzeti Boldogság egyik alappillérje a a kultúra megőrzése és előmozdítása az országban.

Fotó: Steve Allen / Shutterstock

A díjból befolyó összegeket a központi költségvetésbe gyűjtik, és olyan projektek finanszírozására használják, amelyek hosszú távú, fenntartható lehetőségeket teremtenek a bhutáni emberek számára. Ezek a projektek magukban foglalják az ingyenes egészségügyi ellátást, az oktatási és képzési programokat, a turizmus és vendéglátás fejlesztését, az infrastruktúra javítását, a környezetvédelmet, a kulturális örökség megőrzését, valamint a helyi vállalkozások támogatását.

A Bruttó Nemzeti Boldogság (GNH) fókuszában

Bhután gazdasági fejlődésének kulcsa a Bruttó Nemzeti Boldogság (Gross National Happiness – GNH) index, amelyet az ország negyedik királya, Jigme Singye Wangchuck fogalmazott meg az 1970-es években. A GNH a gazdasági növekedés (GDP) helyett a kollektív boldogság holisztikus mérésére törekszik. Alapját négy pillér adja: a fenntartható és méltányos társadalmi-gazdasági fejlődés, a környezetvédelem, a kultúra megőrzése és előmozdítása, valamint a jó kormányzás.