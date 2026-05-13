7 ország, ahol a határőr a telefonodba is belenézhet

A digitális magánszféra határai egyre szűkebbek, amikor átlépjük egy-egy ország kapuját. Ma már nemcsak a bőrönd tartalmát, hanem a zsebünkben lapuló okostelefont is átvizsgálhatják a hatóságok, ami sokszor váratlanul éri az utazókat. A vámvizsgálat során a tisztviselők hozzáférést kérhetnek a galériához, a közösségi média fiókokhoz vagy akár a titkosított üzenetváltásokhoz is. Ez a gyakorlat globálisan terjed, és több népszerű úti cél is szigorított az elmúlt időszakban, így érdemes tisztában lenni a helyi törvényekkel, mielőtt repülőre szállunk.
Az elektronikai eszközök repülőtéri vámellenőrzésében az angolszász országok és az ázsiai gazdasági központok járnak az élen. Kanadában például a határőrségnek (CBSA) törvényi felhatalmazása van arra, hogy bírói végzés nélkül átnézze a telefonokat, ha felmerül a gyanú, hogy az utas törvénysértést követett el. Ha kérik, a jelszót is kötelező átadni. Hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is, ahol a rutinszerű ellenőrzés része lehet a digitális tartalom átfésülése. Aki itt megtagadja az együttműködést, az nemcsak a készülékét veszítheti el ideiglenesen, hanem a nem amerikai állampolgárok akár a belépési engedélyüket is kockáztatják.
Új-Zélandon ritkán ugyan, de előfordul, hogy az utast kódjai átadására kötelezik a vámosok. Aki itt ellenáll, az súlyos pénzbírsággal is szembesülhet. Még ennél is szigorúbb a helyzet Hongkongban: 2026 tavasza óta a nemzetbiztonsági törvény értelmében a rendőrség a tranzitutasoktól is követelheti a készülékek, telefonok, laptopok feloldását. A megtagadás ott már bűncselekménynek minősül, ami börtönnel is büntethető. Ezek a szabályok nem tesznek különbséget aszerint, hogy valaki csak átszáll a repülőtéren, vagy ténylegesen az országba tart.
Oroszországban és Kínában a hatóságok jogkörei rendkívül szélesek, a végrehajtás pedig sokszor esetleges. Az orosz határon a külföldieknek számolniuk kell azzal, hogy az adataikat lemásolják, és a készüléken talált politikai vagy egyéb „érzékeny” tartalom miatt akár le is tartóztathatják őket. Kínában a nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva bármikor ellenőrizhetik a telefonokat, és ez a gyakorlat régiónként változhat. Az utazóknak célszerű minimálisra csökkenteni a készülékükön tárolt bizalmas adatokat, vagy akár külön „utazós” telefont használni az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében.
Nézd meg a videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.