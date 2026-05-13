7 ország, ahol a határőr a telefonodba is belenézhet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 15:15
A telefonodban lapuló fotók és üzenetek ma már a határőrök céltáblájává válhatnak egy külföldi utazás során. Készülj fel rá, hogy bizonyos országokban a belépés feltétele a digitális vámszemle: egy alapos vámvizsgálat keretében kötelezővé tehetik a készüléked átadását.
Oroszi Rita
A digitális magánszféra határai egyre szűkebbek, amikor átlépjük egy-egy ország kapuját. Ma már nemcsak a bőrönd tartalmát, hanem a zsebünkben lapuló okostelefont is átvizsgálhatják a hatóságok, ami sokszor váratlanul éri az utazókat. A vámvizsgálat során a tisztviselők hozzáférést kérhetnek a galériához, a közösségi média fiókokhoz vagy akár a titkosított üzenetváltásokhoz is. Ez a gyakorlat globálisan terjed, és több népszerű úti cél is szigorított az elmúlt időszakban, így érdemes tisztában lenni a helyi törvényekkel, mielőtt repülőre szállunk.

A vámvizsgálat során a telefonodba és a laptopodba is belenézhetnek bizonyos országokban. 
  • Jogkörök határok nélkül: számos országban (pl. USA, Kanada, Ausztrália) a határőrök bírói végzés nélkül is átvizsgálhatják a telefonokat és laptopokat.
  • Súlyos szankciók: a jelszó megadásának megtagadása nemcsak az eszköz lefoglalásával, hanem vaskos pénzbírsággal (Új-Zéland) vagy akár börtönnel (Hongkong) is járhat.
  • Adatvédelem és biztonság: Oroszországban és Kínában nemzetbiztonsági okokból bármikor lemásolhatják az adataidat, ezért tanácsos „tiszta”, felesleges fájloktól mentes eszközzel útra kelni.

Milyen szigorú vámvizsgálat várhat a határon?

Az elektronikai eszközök repülőtéri vámellenőrzésében az angolszász országok és az ázsiai gazdasági központok járnak az élen. Kanadában például a határőrségnek (CBSA) törvényi felhatalmazása van arra, hogy bírói végzés nélkül átnézze a telefonokat, ha felmerül a gyanú, hogy az utas törvénysértést követett el. Ha kérik, a jelszót is kötelező átadni. Hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is, ahol a rutinszerű ellenőrzés része lehet a digitális tartalom átfésülése. Aki itt megtagadja az együttműködést, az nemcsak a készülékét veszítheti el ideiglenesen, hanem a nem amerikai állampolgárok akár a belépési engedélyüket is kockáztatják. 

Pénzbírság vagy börtön járhat a titkolózásért

Új-Zélandon ritkán ugyan, de előfordul, hogy az utast kódjai átadására kötelezik a vámosok. Aki itt ellenáll, az súlyos pénzbírsággal is szembesülhet. Még ennél is szigorúbb a helyzet Hongkongban: 2026 tavasza óta a nemzetbiztonsági törvény értelmében a rendőrség a tranzitutasoktól is követelheti a készülékek, telefonok, laptopok feloldását. A megtagadás ott már bűncselekménynek minősül, ami börtönnel is büntethető. Ezek a szabályok nem tesznek különbséget aszerint, hogy valaki csak átszáll a repülőtéren, vagy ténylegesen az országba tart.

Kiszámíthatatlan szabályok Keleten

Oroszországban és Kínában a hatóságok jogkörei rendkívül szélesek, a végrehajtás pedig sokszor esetleges. Az orosz határon a külföldieknek számolniuk kell azzal, hogy az adataikat lemásolják, és a készüléken talált politikai vagy egyéb „érzékeny” tartalom miatt akár le is tartóztathatják őket. Kínában a nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva bármikor ellenőrizhetik a telefonokat, és ez a gyakorlat régiónként változhat. Az utazóknak célszerű minimálisra csökkenteni a készülékükön tárolt bizalmas adatokat, vagy akár külön „utazós” telefont használni az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
