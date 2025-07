5 ártatlan dolog, amiért a vámosok börtönbe juttatnak – és amire nem is gondolnál

A drónok használatához a világ legtöbb országában szigorú jogszabályok kapcsolódnak.

Fotó: Dusan Petkovic / Shutterstock

Számos országban, köztük Egyiptomban vagy Indiában, a drón birtoklása, behozatala vagy használata engedélyköteles, és külön importengedély szükséges hozzá. Ha ezt nem tudod igazolni, az eszközt nemcsak elkobozhatják, de csempészet miatt akár vádat is emelhetnek ellened – különösen, ha a drónon kamera is van. És ne gondold, hogy a vámos nem fogja észrevenni: a modern reptereken már a csomag átvilágításakor kiszúrják, ha valami gyanús repülő dolog lapul a bőröndben.

Kulturális emlékek – vagy műkincsek?

Hányszor látni a bazárokban „antik” amuletteket, érméket, szobrocskákat, melyekről a kereskedő lelkesen meséli, hogy milyen régi, milyen értékes, és hogy „ezt bizony a fáraók korából ásták ki”. Még ha ez nem is igaz – és többnyire nem az –, a gond ott kezdődik, ha a vámos másképp gondolja.

Valóban felbecsülhetetlen értékű műkincs, vagy csupán olcsó szuvenírnek való emlék? Nem mindegy! Fotó: Huy Thoai / Shutterstock

Egyiptomban, Görögországban, Törökországban és több ázsiai országban is tilos régészeti vagy kulturális értékeket – még a legkisebb darabot is – engedély nélkül kivinni. Ha nincs bizonyítékod arra, hogy a tárgy nem műkincs (pl. hivatalos számla vagy igazolás), akkor az ügyed könnyen átcsaphat műkincslopásba. És igen, akár az is előfordulhat, hogy „csak egy kis szuvenír” miatt valaki hónapokig előzetes letartóztatásban ül, amíg egy régész szakértő eldönti, hogy gipsz-e vagy több ezer éves bazalt.

Készpénz – ami nem tiltott, csak be kellett volna vallani

Sokan nem tudják, hogy ha az EU-n kívülről lépsz be Magyarországra, 10 000 eurónál több készpénz (vagy annak megfelelő értékű valuta) esetén ezt írásban kell bejelenteni. Ha nem teszed meg, az nemcsak pénzbírsággal, hanem szélsőséges esetben – például ha gyanús pénzmozgások is felmerülnek – börtönnel is járhat.