5+1 durva baki, és kész a baj - Ez alapján szúrnak ki a vámosok a repülőtéren

Ha valaha is izgultál egy repülőtéri ellenőrzés során, nem vagy egyedül. A vámosoknak és a biztonsági szolgálatnak az a feladata, hogy kiszűrjék a gyanús utasokat, és megakadályozzák a tiltott tárgyak vagy illegális áruk behozatalát. De vajon milyen jelek alapján döntik el a vámosok a reptéren, hogy kit vizsgáljanak meg alaposabban?

Vámosok a reptéren: van okunk félni tőlük? Fotó: Frame Stock Footage / shutterstock

Így választanak ki a vámosok a reptéren az ellenőrzésre

Van okod félni?

Íme néhány szempont, amely alapján a reptéri vámosok felfigyelhetnek egy utasra.

Ideges vagy gyanús viselkedés

A testbeszéd sokat elárulhat egy emberről, és a tapasztalt vámosok gyorsan kiszúrják a gyanús viselkedést. Ha valaki túlzottan ideges, kerüli a szemkontaktust, izzad, vagy furcsán viselkedik, az felkeltheti a figyelmüket. Az is gyanús lehet, ha valaki túlzottan nyugodtnak próbál tűnni egy ellenőrzés során.

Szokatlan útvonalak

A vámosok különösen figyelnek azokra, akik rövid időn belül sok országba utaznak, főként, ha ezek az országok ismert csempészútvonalak részei. Egyes célállomások magasabb kockázatot jelentenek a kábítószer-csempészet vagy más illegális tevékenységek szempontjából, így az ilyen helyekről érkező utasokat alaposabban ellenőrizhetik.

Nem egyezik a történet

Ha egy utas és a vele utazók eltérő információkat adnak arról, hogy miért és hova utaznak, az felhívhatja a vámosok figyelmét. Az is gyanús lehet, ha valaki nem tudja pontosan megmondani, hol fog megszállni, vagy mi a célja az utazásának.

Vámvizsgálatra várva - Te tudod, hogy mi alapján szúrják ki a vámosok az ellenőrizendő utasokat? Fotó: Marius Dobilas / shutterstock

Túlzottan nagy vagy nehéz csomagok

A túlzottan nehéz, szokatlan formájú vagy túl sok bőrönddel utazó személyek is gyanússá válhatnak. A vámosok figyelnek arra is, ha egy utas megpróbálja kerülni a vámellenőrzést, vagy ha láthatóan kényelmetlenül érzi magát a csomagjával kapcsolatban.

Ruházat és kinézet

Bár a ruházat önmagában nem elég ok az ellenőrzésre, bizonyos öltözködési szokások gyanúsak lehetnek. Például, ha valaki túl melegen van öltözve egy trópusi úti célról érkezve, vagy ha túl sok zsebe van a ruhájának, az felkeltheti a vámosok érdeklődését.

Büntetett előélet