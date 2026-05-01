Fésűs Nelly vallomása: Olyat élt át, amit még sosem, életében nem izgult ennyire!

A népszerű színész-házaspár élete fenekestül felfordult. Vajtó Lajos nemrégiben egy szívbemarkoló videót tett közzé, ahol kislánya, Elza zongorázik édesanyja, Fésűs Nelly kíséretében.

Fésűs Nelly kislánya Elza édesanyjával lépett fel (Fotó: Instagram)

Fésűs Nelly: „Életemben nem izgultam ennyire!”

A profi színésznő, akihez hozzátartozik a színpadi rutin, most teljesen elvesztette a kontrollt. Elza játéka alatt Nelly végig az összeomlás szélén állt a büszkeségtől és a feszültségtől.

Életemben nem izgultam ennyire, még a színpadon sem!

– fakadt ki a fellépés után. Azonban a színésznőnek egy perc nyugta sem maradhat, hiszen az érzelmi hullámvasút nem áll meg a zongora utolsó akkordjánál. Izgulhat is tovább, hiszen nagyobbik lánya, Csenge hamarosan szülni fog, így Nellynek a pedagógiai büszkeség után hamarosan a nagymamai aggodalommal kell szembenéznie.

Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly nagymama lesz

Csenge terhessége már a célegyenesben van, és bár a fiatal kismama sugárzik a boldogságtól, az édesanya szíve ilyenkor érthető módon a torkában dobog. Nellynek tehát fel kell kötnie a fehérneműt: alig heverte ki a kisebbik lánya körüli sokkot, máris készülhet a szülőszoba előtti várakozásra. A fiatal lány őszintén vallott arról, hogy bár 25 évesen tervezte az anyaságot, a valóság hamarabb kopogtatott.

A huszonötöt lőttem be magamnak, aztán mint utólag kiderült, a 23 jött össze.

A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy ha Nelly nem kényszeríti rá a lányát egy erdélyi utazásra, most talán nincs baba a láthatáron. Csenge ugyanis beteg volt, semmi kedve nem volt kimozdulni, de az anyai szigor nem ismert pardont.

Anyukám meggyőzött, hogy na, de jó lesz, és család, és kiruccanás... Ez annyira véletlenszerű az egész, annyira sorsszerű, hogy erre én magyarázatot nem tudok adni

– vallotta be a kis titkot Horváth Csenge a Fókusz műsorában. A kényszerű kirándulás végül egy gyergyószentmiklósi reggelinél fordult át sorsszerű szerelembe, amikor Csenge megismerte Ottót. A találkozásból gyermek fogant, Nelly pedig, aki csak egy kis friss levegőt akart a lányának, most nagymamai szerep elé néz. A színésznő családjában tehát egyszerre van jelen a múlt a kis Elza arcán és a jövő Csenge gömbölyödő pocakjában.