Nosztalgikus rémálom a gyerekkorunkról – mit jelent nekünk a Stranger Things?

Stranger Things. Sorozat fiataloknak, amit az egész ország végignézett. Korhatár besorolás alatt és fölött is, mindenki, legalábbis az én ismeretségi körömben rengetegen. Az egész sorozat alatt, minden epizód közben éreztem, hogy ezt már láttam valahol – egyben azzal az érzéssel, hogy még soha nem láttam ilyet.

A bringázó gyerekkor, menő banánüléses cross bicajok, kisváros, erdei utak, átéltük mi is, amikor gyerekek voltunk, nyaranta a nagyiéknál, otthon, így éltünk, vagy így szerettünk volna élni. Egy sötét erdő, amitől ugyanúgy féltünk, rejtélyeket kutatva, a barátok saját kódolt nyelvén kommunikálva, titkos helyeken üzeneteket hagyva. Egy barátság, ami olyan komoly, mintha az életünk múlna rajta. Aztán hirtelen betör a sorozatba a Demogorgon, az Upside Down, és rájössz: ez nem csak nosztalgia. Ez egy nosztalgikus rémálom.

Mesés horror

A Stranger Things 2016-ban indult, és gyakorlatilag azonnal beszippantotta a világot. Készítőinek zsenialitása egy generációs élménnyé nőtte ki magát, tényleg ez az a film, amiről mindenki hallott és milliók nézték végig. A történet első ránézésre egyszerű: eltűnik egy kisfiú, Will, akit a családja és a barátai, illetve a depressziójától szenvedő helyi rendőrfőnök elindulnak megkeresni. Útközben találkoznak egy furcsa lánnyal – Tizeneggyel –, és egy másik dimenzióval, a „Hellyel lefelé”-vel. De ami igazán történik, az ennél sokkal több, azt nehéz kivonatként elmesélni. Ez a sorozat a gyerekkor határáról szól. Arról a pillanatról, amikor már nem játék az élet, de még összetart a gyerekkori barátság, bajban, vészben, kiútkeresésben.

A Duffer testvérek és a „mi lett volna, ha…”

A sorozat mögött két testvér áll: Matt Duffer és Ross Duffer. Ők nem egyszerűen kitaláltak egy sztorit – hanem összerakták a saját filmes gyerekkorukat. Steven Spielberg, Stephen King, régi horrorfilmek, VHS-hangulat, walkie-talkie-k, Dungeons & Dragons – mind benne vannak a sorozatban. Az eredeti cím egyébként nem is Stranger Things volt, hanem „Montauk”, és egy valódi összeesküvés-elmélet inspirálta. És itt jön a csavar: a Duffer testvérek nem ebben a korszakban nőttek fel. 1984-ben születtek, tehát amikor a Stranger Things játszódik (1983–85 körül), ők még csecsemők vagy kisgyerekek voltak. Mégis úgy rekonstruálták a ’80-as éveket, hogy az egész világ elhitte nekik, hogy ők is pont ebben éltek. Professzionális munkát végeztek: filmeken, zenéken, popkultúrán keresztül tették élővé újra ezt a korszakot, illetve tudatosan építettek olyan hatásokból, mint Steven Spielberg vagy Stephen King.