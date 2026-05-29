Filléres repülés, prémium kényelem: így foghatsz ki luxusülést az indulás előtti percekben

A rutinos utazók körében ismert trükk, hogy a menetrend szerinti indulás előtt pontosan hatvan perccel érdemes beállítani egy emlékeztetőt a telefonon. Ez az időpont ugyanis kritikus fontosságú a légitársaságok utaskezelési rendszerében: ekkor zárul le a hivatalos online check-in folyamat, ami jelentős változásokat idéz elő a foglalásokban. Ha korábban egy olcsó repülőjegy megvásárlásával spóroltál, ez a pillanat újabb lehetőségeket nyithat meg, mivel a légitársaságok ekkor frissítik az adatbázisaikat, és láthatóvá válik, hogy kik azok az utasok, akik végül mégsem jelentkeztek be a járatra.

Így érhető el, hogy az olcsó repülőjegy mellett még kedvezőbb utazási feltételekkel repülhess.

az indulás előtt egy órával lezárul az online check-in, így a légitársaságok rendszere frissül, és láthatóvá válnak az üresen maradt helyek. Ingyenes helycsere: ebben az időablakban a mobilalkalmazáson keresztül gyakran extra költségek nélkül lehet átülni a kényelmesebb, üresen maradt székekre.

ebben az időablakban a mobilalkalmazáson keresztül gyakran extra költségek nélkül lehet átülni a kényelmesebb, üresen maradt székekre. Olcsó prémium helyek: a légitársaságok az utolsó pillanatban drasztikusan leértékelik a business osztályú helyeket, hogy ne induljon üresen a gép.

Hogyan lesz még olcsóbb egy olcsó repülőjegy?

A rendszer frissülése után azonnal megnyílnak a korábban lezárt vagy prémium kategóriás helyek. Sokan előre kifizetik a nagyobb lábterű vagy a gép első részében található üléseket, ám ha ők nem jelennek meg, a helyeik szabaddá válnak. Ha az indulás előtt egy órával belépsz a légitársaság mobilalkalmazásába, az olcsó repülőjegy mellé nagy eséllyel találsz a korábbinál sokkal kedvezőbb pozíciójú széket is. Ezt a módosítást a legtöbb légitársaság az utolsó pillanatban már teljesen díjmentesen engedélyezi, így plusz kiadások nélkül utazhatsz magasabb kényelmi fokozaton.

Az utolsó hatvan percben az ülések cseréje mellett a magasabb utazási osztályokra történő váltásra is komoly esély nyílik. A légitársaságok igyekeznek elkerülni, hogy üresen maradjanak a prémium turista vagy a business osztályú székek, ezért az utolsó pillanatban drasztikusan leengedik ezeknek az árát. Az alkalmazásokban ilyenkor megjelenő villámáras ajánlatok töredékei a normál tarifáknak. Ez a módszer különösen a hosszabb, kontinensek közötti járatokon működik hatékonyan, ahol a kényelem kulcsfontosságú a pihentető megérkezéshez.