Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így vegyél még olcsóbban repülőjegyet!

Filléres repülés, prémium kényelem: így foghatsz ki luxusülést az indulás előtti percekben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülőjegy foglalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 13:15
prémium szolgáltatásolcsó repülőjegy
A gondtalan külföldi utazás alapja a tudatos és alapos felkészülés, amely már jóval a repülőtérre indulás előtt elkezdődik. Ha szeretnéd kihozni a maximumot a következő utazásodból, érdemes megfogadnod a tapasztalt szakértők tanácsait, hiszen egy olcsó repülőjegy önmagában még nem garantálja a tökéletes kényelmet.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A rutinos utazók körében ismert trükk, hogy a menetrend szerinti indulás előtt pontosan hatvan perccel érdemes beállítani egy emlékeztetőt a telefonon. Ez az időpont ugyanis kritikus fontosságú a légitársaságok utaskezelési rendszerében: ekkor zárul le a hivatalos online check-in folyamat, ami jelentős változásokat idéz elő a foglalásokban. Ha korábban egy olcsó repülőjegy megvásárlásával spóroltál, ez a pillanat újabb lehetőségeket nyithat meg, mivel a légitársaságok ekkor frissítik az adatbázisaikat, és láthatóvá válik, hogy kik azok az utasok, akik végül mégsem jelentkeztek be a járatra.

Olcsó repülőjegy foglalása mobilalkalmazásban.
Így érhető el, hogy az olcsó repülőjegy mellett még kedvezőbb utazási feltételekkel repülhess.
Fotó: DenPhotos / shutterstock
  • A 60 perces szabály: az indulás előtt egy órával lezárul az online check-in, így a légitársaságok rendszere frissül, és láthatóvá válnak az üresen maradt helyek.
  • Ingyenes helycsere: ebben az időablakban a mobilalkalmazáson keresztül gyakran extra költségek nélkül lehet átülni a kényelmesebb, üresen maradt székekre.
  • Olcsó prémium helyek: a légitársaságok az utolsó pillanatban drasztikusan leértékelik a business osztályú helyeket, hogy ne induljon üresen a gép.

Hogyan lesz még olcsóbb egy olcsó repülőjegy?

A rendszer frissülése után azonnal megnyílnak a korábban lezárt vagy prémium kategóriás helyek. Sokan előre kifizetik a nagyobb lábterű vagy a gép első részében található üléseket, ám ha ők nem jelennek meg, a helyeik szabaddá válnak. Ha az indulás előtt egy órával belépsz a légitársaság mobilalkalmazásába, az olcsó repülőjegy mellé nagy eséllyel találsz a korábbinál sokkal kedvezőbb pozíciójú széket is. Ezt a módosítást a legtöbb légitársaság az utolsó pillanatban már teljesen díjmentesen engedélyezi, így plusz kiadások nélkül utazhatsz magasabb kényelmi fokozaton.

Az utolsó hatvan percben az ülések cseréje mellett a magasabb utazási osztályokra történő váltásra is komoly esély nyílik. A légitársaságok igyekeznek elkerülni, hogy üresen maradjanak a prémium turista vagy a business osztályú székek, ezért az utolsó pillanatban drasztikusan leengedik ezeknek az árát. Az alkalmazásokban ilyenkor megjelenő villámáras ajánlatok töredékei a normál tarifáknak. Ez a módszer különösen a hosszabb, kontinensek közötti járatokon működik hatékonyan, ahol a kényelem kulcsfontosságú a pihentető megérkezéshez.

Tippek a sikeres utolsó pillanatos módosításhoz

A folyamat sikere érdekében mindenképpen le kell tölteni az adott légitársaság hivatalos telefonos applikációját, és be kell jelentkezni a felhasználói profilba. A böngészős felületek gyakran lassabban frissülnek, mint a mobilalkalmazások, a gyorsaság pedig alapvető tényező. Amikor megszólal a beállított ébresztő, azonnal meg kell nyitni a foglaláskezelés menüpontot. Fontos szabály, hogy a kapott beszállókártyát a helyfoglalás után újra le kell tölteni, hogy a biztonsági ellenőrzésnél már az új adatok szerepeljenek a rendszerben (de semmiképpen ne oszd meg a róla készült fotót a közösségi médiában, mert ellophatják az adataidat!).

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu