Tippek és tévhitek az olcsó repülőjegyek kapcsán: így foglalj, hogy elkerüld a leggyakoribb buktatókat!

Számos mítosz kering azzal kapcsolatban, hogy léteznek ’legjobb napok’, ’legjobb hónapok’ a olcsó repülőjegyek foglalására. Egyáltalán, valóban olcsóbb egy korai foglalás, mint egy utolsó pillanatban történő jegyvásárlás? Az online portálokon ugyanis rendkívül eltérőek a repülőjegyek árai a hét vagy hónap napjától függően.

Olcsó repülőjegyek? Próbáld ki a következő tippeket!

Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Mikor és hogyan érdemes foglalni? A kutatások szerint létezik „tökéletes nap” és „ideális hónap”, de ezek úti célonként változnak.

A rugalmas dátumválasztás, a csatlakozó járatok és a hűségprogramok jelentősen csökkenthetik a költségeket.

A cookie-k törlése mítosz: a repülőjegyek ára inkább a kereslethez igazodik, mint a böngészési előzményekhez.

Olcsó repülőjegyek? Ha ügyesen foglalsz, megoldható!

Nos, az egyik ismert spanyol online utazási iroda, az Opodo egy éven keresztül elemezte repülőjegy foglalásait, és megfigyelte az átlagárak ingadozásait. Megfigyelésük szerint valóban létezik tökéletes nap a repülőjegyek vásárlására, ez pedig a péntek, persze ez is változhat a nyaralóhelytől, illetve az indulási repülőtértől függően.

Szintén ők derítették ki, hogy bizony ’ideális hónap’ is létezik repülőjegy foglalásra, ez pedig az augusztus, amikor a legalacsonyabb a lefoglalt járatok átlagos ára, a belföldi járatoktól a hosszú távú járatokig egyaránt. Természetesen ez is változhat azonban az indulási hely, az úti cél, illetve a repülés hosszának függvényében.

Mennyivel előbb érdemes repülőjegyet foglalni?

Az olcsó repülőjegyek összehasonlítására és foglalására szakosodott Skyscanner szerint az ideális időpont a foglalásra az utazás előtti 27. nap, vagyis majdnem egy hónappal korábbi jegyfoglalás, noha ez sem általános érvényű.

„Az elemzés szerint a foglalás legjobb időpontja és a legolcsóbb utazási nap nemcsak az úti céltól, hanem az utazás hónapjától is függ" – írja a portál.

Létezik a legjobb nap, a legjobb hónap az olcsó repülőjegy vásárlásra? Próbáld ki!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Akkor mégis mi a kulcsa az olcsó jegyvásárlásnak?

Az Opodo további általánosabb tippet is adott az olcsó utazást illetően.

Eszerint érdemes csatlakozni a légitársaságok legjobb hűségprogramjaihoz, melyek nem csupán a repülőjegyek kedvezményes árai miatt hasznosak, hanem ez esetben mondjuk a reptéri lounge, vagy a feladott poggyász árak is változhatnak.