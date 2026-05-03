Tippek és tévhitek az olcsó repülőjegyek kapcsán: így foglalj, hogy elkerüld a leggyakoribb buktatókat!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 11:15
Manapság, az internet világában már igazán könnyű néhány kattintással megszervezni akár egy teljes nyaralást is, kezdve a repülőjegyektől, a szállásfoglalásig, a biztosítás megkötéséig, vagy a látnivalók előzetes jegyvételéig. Ezúttal az olcsó repülőjegyek foglalását járjuk körül, mivel még mindig számos mítosz lengi körül őket, melyek nem biztos, hogy megalapozottak.
Számos mítosz kering azzal kapcsolatban, hogy léteznek ’legjobb napok’, ’legjobb hónapok’ a olcsó repülőjegyek foglalására. Egyáltalán, valóban olcsóbb egy korai foglalás, mint egy utolsó pillanatban történő jegyvásárlás? Az online portálokon ugyanis rendkívül eltérőek a repülőjegyek árai a hét vagy hónap napjától függően.

Olcsó repülőjegyek? Próbáld ki a következő tippeket!
  • Mikor és hogyan érdemes foglalni? A kutatások szerint létezik „tökéletes nap” és „ideális hónap”, de ezek úti célonként változnak.
  • A rugalmas dátumválasztás, a csatlakozó járatok és a hűségprogramok jelentősen csökkenthetik a költségeket.
  • A cookie-k törlése mítosz: a repülőjegyek ára inkább a kereslethez igazodik, mint a böngészési előzményekhez.

Olcsó repülőjegyek? Ha ügyesen foglalsz, megoldható!

Nos, az egyik ismert spanyol online utazási iroda, az Opodo egy éven keresztül elemezte repülőjegy foglalásait, és megfigyelte az átlagárak ingadozásait. Megfigyelésük szerint valóban létezik tökéletes nap a repülőjegyek vásárlására, ez pedig a péntek, persze ez is változhat a nyaralóhelytől, illetve az indulási repülőtértől függően.

Szintén ők derítették ki, hogy bizony ’ideális hónap’ is létezik repülőjegy foglalásra, ez pedig az augusztus, amikor a legalacsonyabb a lefoglalt járatok átlagos ára, a belföldi járatoktól a hosszú távú járatokig egyaránt. Természetesen ez is változhat azonban az indulási hely, az úti cél, illetve a repülés hosszának függvényében.

Mennyivel előbb érdemes repülőjegyet foglalni?

Az olcsó repülőjegyek összehasonlítására és foglalására szakosodott Skyscanner szerint az ideális időpont a foglalásra az utazás előtti 27. nap, vagyis majdnem egy hónappal korábbi jegyfoglalás, noha ez sem általános érvényű.

„Az elemzés szerint a foglalás legjobb időpontja és a legolcsóbb utazási nap nemcsak az úti céltól, hanem az utazás hónapjától is függ" – írja a portál.

Létezik a legjobb nap, a legjobb hónap az olcsó repülőjegy vásárlásra? Próbáld ki!
Akkor mégis mi a kulcsa az olcsó jegyvásárlásnak?

Az Opodo további általánosabb tippet is adott az olcsó utazást illetően.

Eszerint érdemes csatlakozni a légitársaságok legjobb hűségprogramjaihoz, melyek nem csupán a repülőjegyek kedvezményes árai miatt hasznosak, hanem ez esetben mondjuk a reptéri lounge, vagy a feladott poggyász árak is változhatnak.

Egy másik lehetőség, ha az adott héten repülsz. Azok az utazók ugyanis, akik nem kötődnek konkrét hétvégéhez, általában olcsóbban repülnek.

Váltani is érdemes lehet. A csatlakozó járatok ugyanis néha sokkal olcsóbbak, mint a közvetlen járatok. Igaz, ezzel pénzt takaríthatsz meg – viszont fel kell készülni egy esetlegesen hosszabb utazásra is.

Segít a böngészési előzmények törlése?

Egy másik, széles körben elterjedt mítosz a böngészési előzmények, illetve a cookie-k törlése , mellyel szintén spórolhatunk a repülőjegyek árain. Eszerint ugyanis, ha túl sokáig figyelsz egy járatot, túl sokszor hasonlítgatod össze a különböző weboldalak árait, akkor többet fogsz fizetni a jegyért. Vagyis, úgy tűnik, minél nagyobb érdeklődést mutatsz, annál magasabb lesz a jegy ára.  

"Minden nap 100 000 repülőjegy árát vizsgáljuk át – szóval, ha valaki látja, hogy a cookie-k növelik-e az árakat, az mi vagyunk" – mondta el Scott Keyes, a Going amerikai utazási weboldal társalapítója, aki feltevésének alátámasztására 100 alkalommal keresett rá egy Denverből Londonba tartó járatra, az ár viszont minden alkalommal változatlan maradt anélkül, hogy kiürítette volna a böngésző gyorsítótárát.

Nagyon úgy fest tehát, hogy a böngészési előzmények, illetve a sütik törlése sem segít az olcsóbb repülőjegyek vadászatában.

Hogy érdemes akkor elkezdeni egy repülőjegy foglalást?

Nos, mivel a repülőjegyek a tőzsdei árfolyamokhoz hasonlóan működnek, vagyis ha nagy a kereslet, nőnek az árak, ha viszont sok az eladatlan hely, akkor csökkennek, mint például szezonon kívüli időszakban.

Ha van rá lehetőséged, soha ne egy konkrét országra, vagy időpontra keress, hanem egy -tól-ig időintervallumot, illetve egy térséget próbálj meg megcélozni.

Ha főszezonban mennél valahová, érdemes időben elkezdeni a szervezést, fél évvel, vagy legalább két-három hónappal korábban, hogy nagyobb választékod legyen. Anyagilag akkor jössz ki a legjobban, ha az országot (és így a repülőjegyet) a költségkeretedhez igazítod.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
