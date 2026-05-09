A biztonság mindenek előtt.

Ez a testtartás segíthet túlélni egy repülőgép-balesetet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 15:15
Sokan talán észre sem veszik, mások pedig egyszerű kényelmi szempontnak tulajdonítják a furcsának ható mozdulatot. Amikor a repülés kritikus pillanataiban minden légiutas-kísérő a combja alá csúsztatott kézzel várakozik, az valójában egy precíz életmentő protokoll része.
Etédi Alexa
A repülőutak rutinjához tartozik az övek bekötése és a támlák függőlegesbe állítása. Amint a gép megkezdi a kigurulást, minden légiutas-kísérő elfoglalja helyét a felhajtható ülésekben.

  • Biztonsági tartás: a légiutas-kísérők fel- és leszálláskor a combjuk alá szorított kézzel minimalizálják a sérülésveszélyt egy esetleges ütközésnél.
  • Kevesebb törés: ez a pozíció stabilizálja a felsőtestet és megvédi a karokat a kontrollálatlan csapódástól, így a személyzet cselekvőképes marad.
  • Mentális fókusz: a mozdulatlan várakozás alatt a kísérők fejben végigveszik a vészhelyzeti protokollt és az evakuálási útvonalakat.

Miért ül a saját kezére minden légiutas-kísérő le- és felszállásnál?

Ha megfigyeljük őket, láthatjuk: tenyerüket az ülések alá szorítják vagy a combjuk alá rejtik. Ez a póz a nemzetközi repülésbiztonsági szabályok által előírt „készenléti pozíció”. Elsődleges célja, hogy a repülőgép hirtelen lassulása vagy becsapódás esetén a test a legkisebb mértékben mozduljon el, megvédve a végtagokat a kontrollálatlan csapódástól.

A fel- és leszállás fázisai statisztikailag a legkockázatosabb időszakok. A személyzet által felvett póz segít a törzs rögzítésében, miközben a lábak a padlón maradnak. Azzal, hogy kezeiket a testük alá szorítják, megakadályozzák, hogy a karok egy rázkódásnál a levegőbe repüljenek vagy nekiütődjenek valaminek.

Néma felkészülés a vészhelyzetre

A szakértők szerint ez a rögzített állapot garantálja, hogy a személyzet ne sérüljön meg az elsődleges ütközésnél, és azonnal megkezdhesse az utasok kimentését. A kezek épsége kulcsfontosságú: sérült ujjakkal lehetetlen egy nehéz vészkijáratot kezelni.

A fizikai védelem mellett ez az időszak a mentális fókuszról is szól. Miközben a személyzet a kezein ülve vár, kötelezően elvégzik a „néma áttekintést”. Ez egy belső ellenőrző lista: fejben végigveszik a vésznyitási folyamatokat, a parancsszavakat és a környezeti viszonyokat. Figyelik a motorok hangját, a kabinban lévő illatokat és a fényeket, hogy minden rendellenességet azonnal észleljenek.

Bár tőlünk nem várják el, hogy a kezünkön ülve utazzunk, érdemes tanulni a légiutas-kísérőktől. A tudatosság sokat számít: a biztonsági kártya átfutása vagy a kijáratig tartó sorok megszámolása kritikus előnyt jelenthet. A fegyelmezett tartás emlékeztet minket: a biztonság nem véletlen, hanem pontosan végrehajtott mozdulatok sorozata.

