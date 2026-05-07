Ki nem találnád az okát – Ezért van selyemsál a légiutas-kísérők nyakában

A légiközlekedés hajnalán a pilóták még kényszerűségből, a funkcionális védelem miatt kezdtek el selyemsálat hordani. A korai, nyitott vagy alig szigetelt pilótafülkékben a menetszél folyamatosan mozgatta a nehéz bőrdzsekik gallérját, ami komoly bőrirritációt és dörzsölést okozott a nyakukon. Valamennyi mai légiutas-kísérő egyenruhájának ez a kiegészítő az egyik legfontosabb alapköve, amely azóta sokat finomodott, de a lényegi rendeltetése megmaradt, sőt egyéb feladatokat is ellát.

Miért visel minden légiutas-kísérő selyemsálat?

A pszichológiai kutatások és a nagy légitársaságok tapasztalatai egyaránt azt igazolják, hogy a nyak körüli rendezett, határozott viselet tudat alatt nyugalmat és hozzáértést sugall az emberek felé. Az emberi agy ösztönösen figyeli ezt a testtájékot, és egy strukturált kiegészítő láttán sokkal hamarabb szavaz bizalmat a személyzetnek.

Bár a sálak színe, egyedi mintázata és a logók elhelyezése elsősorban a légitársaság arculatát, az úgynevezett corporate identity-t erősíti, vészhelyzetben ezek a darabok valódi életmentő eszközzé lépnek elő a repülőgépen. A modern selyemsálak alapanyaga sok esetben speciális, tűzálló összetevőket tartalmaz: így egy esetleges tűz vagy váratlan füstképződés során az arc elé kötve hatékony maszkként szolgálnak.

Ezen felül egy jól megválasztott selyemsál alkalmas ideiglenes kötözésre vagy rögzítésre is, ha orvosi segítségre lenne szükség a fedélzeten. A hétköznapi munka során is praktikus viselet: a légkondicionált, gyakran hűvös utastérben óvják a torkot a megfázástól, a szoros megkötés pedig megakadályozza az inggallér elmozdulását a hosszú, tengerentúli műszakok alatt is.

Hagyomány és a modern kor elvárásai

A nagy múltú légitársaságok, mint például a Lufthansa vagy az Air France, már az 1960-as és 70-es években felismerték az egységes megjelenés erejét. Ekkoriban kezdtek el neves divatházakkal és elismert tervezőkkel együttműködni, hogy olyan egyenruhákat alkossanak, amelyek a tekintélyt és a barátságos kiszolgálást ötvözik. A sál viselése ma már szakmai büszkeséget is jelent.