„Légiutaskísérő vagyok – két hely van, ahova soha nem ülnék”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 11:00
Felfedte titkait a stewardess.

Egy ötéves tapasztalattal rendelkező légiutaskísérő felfedte, melyek azok az ülések, ahova sosem ülne, emellett arról is beszámolt, melyek azok a helyek, amikkel még nyerhetünk is, ha készek vagyunk némi kompromisszumra.

A légiutaskísérő fedte fel a legjobb és legrosszabb helyek titkát
Légiutaskísérő fedte fel a legjobb és legrosszabb helyek titkát Fotó: Freepik.com 

Légiutaskísérő fedte fel a legrosszabb helyek titkát

Ijesztő lehet a hosszú repülőutakat kibírni, különösen akkor, ha több, mint tíz órán át kell a turistaosztályon ücsörögnöd. Ne félj, van pár trükk arra, hogy elviselhetőbbé, sőt, egyenesen kényelmessé váljon az út!

Az AllClear utazási egészségbiztosítási cég és egy légiutaskísérő összefogott, és feltárták a legfontosabb praktikákat a turistaosztályon utazók kényelmének megőrzése érdekében. Míg sok utas a válaszfal, a mosdók vagy a vészkijáratokhoz közel foglal helyet, a légiutaskísérő szerint ezek nem a legmegfelelőbb helyválasztások. 

„Nem szeretem az első sort a szárnyak mellett. Az emberek a WC mellett gyülekeznek, a válaszfalnál lévő bölcsőkben lévő csecsemők miatt pedig zajos lehet” - idézi szavait a Mirror.

A vészkijáratok mellett található ülések, az extra lábtér miatt kiváló választások lehetnek, de ezzel a választással is felmerülhetnek problémák. Ha úgy döntesz, hogy azon a helyen ülsz, két alapvető dolgot javasolt magaddal vinni a repülőre. 

Egyes régebbi repülőgépeken a vészkijáratok közelében elég hideg lehet. Ha érzékeny vagy a hidegre, általában kerülném ezeket a helyeket.

Érdemes valami kényelmes holmival felkészülni. Egy extra zokni vagy egy melegvizes palack megfelelő lehet erre a célra, amit akár a repülőn is szívesen megtöltenek a személyzet tagjai az utasoknak.

A zajszint miatt a repülőgép hátulja sem ajánlott: itt folyamatosan a vécéöblítés és a személyzeti munka hangjai kell hallgatni. 

Így összegezve két területet nem ajánl a légiutaskísérő: a szárnyak melletti első sort és a hátsó üléseket.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
