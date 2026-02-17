Kitálalt a légiutas-kísérő: ezt ne viseld a repülőn, ha jót akarsz magadnak

Sok utazó már napokkal a repülés előtt megtervezi a szettjét, hogy miben fog gépre szállni. A legtöbben persze a kényelmesebb darabok mellett teszik le a voksukat. Egy légiutas-kísérő most felfedte, melyik az a ruhadarab, amivel garantáltan mellényúlunk.
Bár úgy tűnhet, tökéletes választás, de a légiutas-kísérő figyelmeztet: veszélyes pólóban utazni. Mint mondja, van egy aranyszabály, amit mindig betart.
Sokat utaztam gyerekkoromban, és van egy szabály, amit anyám kért tőlem, és amit a mai napig betartok
- idézi Andrea Fischback, az American Airlines alkalmazottjának szavait a Unilad.
Természetesen Andrea meg is magyarázza, miért nem javasolt a póló viselése a repülőgépen. „A vészcsúszdákon nem jó lecsúszni, és nagyon fájdalmasak – ráadásul nem éppen zökkenőmentes a földet érés, miután leértél a csúszda aljára.”
Minél nagyobb mértékben fedve van a tested, annál kényelmesebb a csúszás, és annál jobban van védve a tested és a szerveid is. Épp ezért nem szerencsés a póló viselése, de veszélyes tárgynak minősül a tűsarkú, a nagyobb ékszerek, és a szűk ruhák sem javasoltak. A légiutas-kísérő szerint ezek a holmik később fennakadásokhoz vezethetnek, amiket mindenki el akar kerülni. Tanácsát azután osztotta meg, hogy a Ryanair közölte: a farmereket érdemes kerülni, bejelentésük pedig vegyes fogadtatásban részesült.
Dr. Hugh Pabarue a Huffington Postnak védte meg a légitársaság kijelentését, miszerint mélyvénás trombózishoz is vezethet, ha túl szűk farmerekben hosszabb távon egy helyben ülünk.
Andrea azt javasolja: minél jobban legyen lefedve a testünk, emellett az is fontos, hogy legyen egy kis mozgásterünk a vérkeringésünk érdekében az ülésünkön.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.