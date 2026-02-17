Kitálalt a légiutas-kísérő: ezt ne viseld a repülőn, ha jót akarsz magadnak

Sok utazó már napokkal a repülés előtt megtervezi a szettjét, hogy miben fog gépre szállni. A legtöbben persze a kényelmesebb darabok mellett teszik le a voksukat. Egy légiutas-kísérő most felfedte, melyik az a ruhadarab, amivel garantáltan mellényúlunk.

Légiutas-kísérő figyelmeztet az utazás veszélyeire Fotó: Andriy Tymoshchuk / Forrás: Freepik.com

Ezt ne viseld a légiutas-kísérő szerint

Bár úgy tűnhet, tökéletes választás, de a légiutas-kísérő figyelmeztet: veszélyes pólóban utazni. Mint mondja, van egy aranyszabály, amit mindig betart.

Sokat utaztam gyerekkoromban, és van egy szabály, amit anyám kért tőlem, és amit a mai napig betartok

- idézi Andrea Fischback, az American Airlines alkalmazottjának szavait a Unilad.

Természetesen Andrea meg is magyarázza, miért nem javasolt a póló viselése a repülőgépen. „A vészcsúszdákon nem jó lecsúszni, és nagyon fájdalmasak – ráadásul nem éppen zökkenőmentes a földet érés, miután leértél a csúszda aljára.”

Minél nagyobb mértékben fedve van a tested, annál kényelmesebb a csúszás, és annál jobban van védve a tested és a szerveid is. Épp ezért nem szerencsés a póló viselése, de veszélyes tárgynak minősül a tűsarkú, a nagyobb ékszerek, és a szűk ruhák sem javasoltak. A légiutas-kísérő szerint ezek a holmik később fennakadásokhoz vezethetnek, amiket mindenki el akar kerülni. Tanácsát azután osztotta meg, hogy a Ryanair közölte: a farmereket érdemes kerülni, bejelentésük pedig vegyes fogadtatásban részesült.

Dr. Hugh Pabarue a Huffington Postnak védte meg a légitársaság kijelentését, miszerint mélyvénás trombózishoz is vezethet, ha túl szűk farmerekben hosszabb távon egy helyben ülünk.

Andrea azt javasolja: minél jobban legyen lefedve a testünk, emellett az is fontos, hogy legyen egy kis mozgásterünk a vérkeringésünk érdekében az ülésünkön.