Miért ülnek ugyanabban a pózban a légiutas-kísérők felszálláskor és leszálláskor?

A polgári repülés statisztikái szerint a balesetek döntő többsége felszállás vagy leszállás közben történik, ezért ezekben a percekben a légiutas-kísérők fokozott készenléti állapotban dolgoznak. Ilyenkor a kabin már teljesen előkészített: az utasok bekötve, az ülések függőleges helyzetben, az asztalkák felhajtva. Ez teremti meg azt a környezetet, amelyben a személyzet kizárólag a biztonságra koncentrálhat.

Fotó: Ivan Dudka / Shutterstock

A felszállás és a leszállás a repülés legkockázatosabb szakasza.

Miért ebben a testtartásban ülnek a légiutas-kísérők?

Bizosan te is észrevetted már, hogy a személyzet fel- és leszálláskor mereven, egyenes háttal ül az úgynevezett jump seatben (pótülések), kezüket a combjukon vagy a lábuk alatt tartva. Ez nem kényelmi szokás, hanem tudatosan betanult „készenléti” testhelyzet. A cél az, hogy a test stabil maradjon egy hirtelen fékezés, rázkódás vagy ütközés esetén, miközben a kezek azonnal használhatók maradnak vészhelyzetben.

A pontos kéztartás légitársaságonként és repülőgéptípusonként eltérhet, de az alapelv mindenhol azonos: minimalizálni a sérülés kockázatát és biztosítani az azonnali reagálás lehetőségét. A lábak ilyenkor a padlón, a felsőtest függőleges helyzetben van, ami csökkenti a test előre- vagy oldalirányú elmozdulását.

Ebben a testhelyzetben a legkisebb a sérülésveszély esélye

Fotó: Shutterstock

Állandó készenlétben

A fizikai felkészültség mellett mentális folyamat is zajlik. A légiutas-kísérők (amit egyébként álommunkának tartanak) ilyenkor csendben végigveszik a vészforgatókönyveket: ellenőrzik magukban a legközelebbi kijáratokat, az evakuálási parancsokat és a saját feladataikat egy esetleges rendkívüli helyzetben. Ez a belső „próba” biztosítja, hogy szükség esetén másodpercek alatt cselekedni tudjanak.

Az utasoknak nem kell ugyanebben a testhelyzetben ülniük, de a szakemberek hangsúlyozzák: a biztonsági bemutató figyelmes meghallgatása, az öv becsatolva tartása és az ülések megfelelő beállítása valóban számít. A látszólag mozdulatlanul ülő személyzet valójában folyamatos készenlétben van – ez a láthatatlan fegyelem a repülésbiztonság egyik legfontosabb, mégis legkevésbé feltűnő eleme.