Miért ülnek ugyanabban a pózban a légiutas-kísérők felszálláskor és leszálláskor?

repülésbiztonság
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 13:15
légiutas kísérőtesthelyzetleszállás
A legtöbb utas számára a felszállás és a leszállás percei rutinszerű várakozásnak tűnnek, miközben a figyelem gyakran a telefonra vagy az ablakon túli látványra irányul. A légiutas-kísérők számára azonban ez a repülés két legkritikusabb szakasza. De vajon miért ülnek olyan furcsa testtartásban? Cikkünkből kiderül!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A polgári repülés statisztikái szerint a balesetek döntő többsége felszállás vagy leszállás közben történik, ezért ezekben a percekben a légiutas-kísérők fokozott készenléti állapotban dolgoznak. Ilyenkor a kabin már teljesen előkészített: az utasok bekötve, az ülések függőleges helyzetben, az asztalkák felhajtva. Ez teremti meg azt a környezetet, amelyben a személyzet kizárólag a biztonságra koncentrálhat.

ebben a konkrét pózban ülnek a légiutas-kísérők fel- és leszálláskor.
A légiutas-kísérők számára a fel- és leszállás a repülés legkritikusabb része, amikor teljes készenlétben kell lenniük
Fotó: Ivan Dudka / Shutterstock
  • A felszállás és a leszállás a repülés legkockázatosabb szakasza.
  • A légiutas-kísérők speciális testtartása sérülést és késlekedést előz meg.
  • A látható mozdulatlanság mögött folyamatos mentális készenlét áll.

Miért ebben a testtartásban ülnek a légiutas-kísérők?

Bizosan te is észrevetted már, hogy a személyzet fel- és leszálláskor mereven, egyenes háttal ül az úgynevezett jump seatben (pótülések), kezüket a combjukon vagy a lábuk alatt tartva. Ez nem kényelmi szokás, hanem tudatosan betanult „készenléti” testhelyzet. A cél az, hogy a test stabil maradjon egy hirtelen fékezés, rázkódás vagy ütközés esetén, miközben a kezek azonnal használhatók maradnak vészhelyzetben.

A pontos kéztartás légitársaságonként és repülőgéptípusonként eltérhet, de az alapelv mindenhol azonos: minimalizálni a sérülés kockázatát és biztosítani az azonnali reagálás lehetőségét. A lábak ilyenkor a padlón, a felsőtest függőleges helyzetben van, ami csökkenti a test előre- vagy oldalirányú elmozdulását.

légiutas-kísérő testhelyzete fel- és leszálláskor.
Ebben a testhelyzetben a legkisebb a sérülésveszély esélye
Fotó: Shutterstock

Állandó készenlétben

A fizikai felkészültség mellett mentális folyamat is zajlik. A légiutas-kísérők (amit egyébként álommunkának tartanak) ilyenkor csendben végigveszik a vészforgatókönyveket: ellenőrzik magukban a legközelebbi kijáratokat, az evakuálási parancsokat és a saját feladataikat egy esetleges rendkívüli helyzetben. Ez a belső „próba” biztosítja, hogy szükség esetén másodpercek alatt cselekedni tudjanak.

Az utasoknak nem kell ugyanebben a testhelyzetben ülniük, de a szakemberek hangsúlyozzák: a biztonsági bemutató figyelmes meghallgatása, az öv becsatolva tartása és az ülések megfelelő beállítása valóban számít. A látszólag mozdulatlanul ülő személyzet valójában folyamatos készenlétben van – ez a láthatatlan fegyelem a repülésbiztonság egyik legfontosabb, mégis legkevésbé feltűnő eleme.

Nézd meg a videót is a légiutas-kísérőkről:

