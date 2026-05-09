Összetörik a szívedet: ezeken a csillagjegyeken teszed túl magad a legnehezebben egy szakítás után

Noha a szerelem csodás érzés, sajnos van, amikor kialszik a tűz, és nincs más lehetőség, mint a szakítás. Sajnos azonban vannak csillagjegyek, akiknél mindez nem is olyan egyszerű.

Csillagjegyünktől is függ, milyen lesz a szakítás

Horoszkópunk nem csak életünk alakulásába szól bele, de abba is, milyen jellemek vagyunk. Ennek köszönhetően bizony szerelmi téren is komoly jelentősége van, mikor születtünk, és milyen csillagjegyű párt választunk magunk mellé. Ráadásul nem csak az dőlhet el az univerzumnak hála, miként működünk együtt, de az is, milyen lesz a szakítás - ha egyszer arra kerül a sor. A következő négy jegy esetében például cseppet sem lesz fáklyásmenet, erre nem árt jó előre felkészülni! De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Szerelmi horoszkóp: ezen a négy csillagjegyen a legnehezebb túltenni magad szakítás után

Bika csillagjegy

E hűséges jegy olyan érzelmileg is biztos hátteret nyújt, amiről rettentő nehéz lemondani. Jelenléte nyomai csendben akkor is érződnek, amikor ő már rég nincs jelen az életünkben: a rutinban, a minket körülölelő biztonságban. Épp ezért egy Bikát elveszíteni sosem hangos, sosem drámai: szép lassan azonban tudatosul bennünk: rettenetesen hiányoljuk azt a mérhetetlen békét, ami áradt belőlük.

Skorpió csillagjegy

E jegy rettentő mély érzelmeket hagy maga után, amelyek nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra a szakítás után. Sőt! Ha valakit egy Skorpió közel enged magához, ott szó sem lehet felszínes érzelmekről: ott mindent átjáró érzések uralkodnak. Olyanok, amik azt követően sem kopnak ki belőlünk, hogy kimondjuk: mindennek vége. Épp ezért olyan nehéz az elválás.