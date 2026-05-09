Összetörik a szívedet: ezeken a csillagjegyeken teszed túl magad a legnehezebben egy szakítás után

Noha a szerelem csodás érzés, sajnos van, amikor kialszik a tűz, és nincs más lehetőség, mint a szakítás. Sajnos azonban vannak csillagjegyek, akiknél mindez nem is olyan egyszerű.
Horoszkópunk nem csak életünk alakulásába szól bele, de abba is, milyen jellemek vagyunk. Ennek köszönhetően bizony szerelmi téren is komoly jelentősége van, mikor születtünk, és milyen csillagjegyű párt választunk magunk mellé. Ráadásul nem csak az dőlhet el az univerzumnak hála, miként működünk együtt, de az is, milyen lesz a szakítás - ha egyszer arra kerül a sor. A következő négy jegy esetében például cseppet sem lesz fáklyásmenet, erre nem árt jó előre felkészülni! De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!
E hűséges jegy olyan érzelmileg is biztos hátteret nyújt, amiről rettentő nehéz lemondani. Jelenléte nyomai csendben akkor is érződnek, amikor ő már rég nincs jelen az életünkben: a rutinban, a minket körülölelő biztonságban. Épp ezért egy Bikát elveszíteni sosem hangos, sosem drámai: szép lassan azonban tudatosul bennünk: rettenetesen hiányoljuk azt a mérhetetlen békét, ami áradt belőlük.
E jegy rettentő mély érzelmeket hagy maga után, amelyek nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra a szakítás után. Sőt! Ha valakit egy Skorpió közel enged magához, ott szó sem lehet felszínes érzelmekről: ott mindent átjáró érzések uralkodnak. Olyanok, amik azt követően sem kopnak ki belőlünk, hogy kimondjuk: mindennek vége. Épp ezért olyan nehéz az elválás.
A Rákok olyan érzelmi biztonságot nyújtanak, ami sokáig él elevenen az emlékeinkben még akkor is, ha a kapcsolat jó ideje véget ért. Az érzést, hogy valaki igazán, őszintén törődött velünk, nehéz pótolni - és legalább olyan nehéz lemondani róla. Miután a kötődés mélyen személyes, a hiány olyan fájdalmas űrt teremt, amit talán egy másik jegy esetében sem tapasztalhatunk. Épp ezért olyan pokoli a szakítás egy Rákkal.
Egy Oroszlán partnereként nem csak azt érezhetjük, hogy igazán élünk, de azt is, hogy kiválasztottak vagyunk, akikre mintha egy külön Nap ragyogna. Épp ezért olyan nehéz lemondani egy ilyen kapcsolatról, és új értelmet találni az életben, ha ez a szerelem már nincs benne. Az üresség szinte kézzel fogható.
