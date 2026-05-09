Erzsébet így emlékezett elvesztett szeretteire: „A fiam rákban, a férjem brutális balesetben halt meg”

Csendes gyász – Kis Erzsébetnek és családjának nem volt könnyű, ugyanis két évvel ezelőtt, május 12.-én el kellett temetniük a 16 éves kisfiúkat Dávidkát. A gyermeknél rákot diagnosztizáltak, ami végül elvette az életét. Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, május 8.-án pedig Erzsébetnek a férjétől is búcsúznia kellett, ugyanis ő egy szörnyű baleset áldozata lett. A két évfordulóra emlékezik most az asszony.

Dávidka rákban, míg édesapja Attila baleset során vesztette letét Fotó: olvasói

Annyira gyorsan telik az idő

– kezdte a Borsnak Erzsébet.

„A fiam halálát is nagyon nehéz feldolgozni, de azt, hogy Attila is elment… Ráadásul majdnem pontosan egy napon, ezt lehetetlen. Az évfordulójuk alkalmával természetesen kimentünk a temetőbe, vittünk virágot. Csendben gyászolunk. Számunkra teljesen felfoghatatlan ez, ami a családunkkal történt, de próbálunk túlélni” – mondta a Borsnak az özvegyasszony.

Az egész család megemlékezett a haláluk évfordulójára / Fotó: olvasói

Dávidka hősiesen küzdött a rákkal

Ahogyan azt korábban a Bors megírta, Dávidnak először hétköznapinak tűnő fájdalmai voltak, amit bár nem tudtak semmivel sem magyarázni, nem gondoltak a szülei a legrosszabbra. A fiúnak először a háta fájt, majd később már lefeküdni és aludni sem tudott miatta. Amikor elvitték orvoshoz az elsőnek csak antibiotikumot és gyógyszereket írt fel neki, és észrevette, hogy az egyik heréje be van dagadva. Megvizsgálták és kiderült, hogy herecsavarodása van, amit meg kellett műteni. Végül így derül ki, hogy Dávidka rákos… Végül hónapokig volt kórházban, viselte a kemoterápiát és küzdött, de májusban feladta a szervezete és örökre elaludt.

Apa és fia egy sírban nyugszik / Fotó: olvasói

Attila a kocséri kettős tragédia során halt meg

Brutális baleset történt Kőröstetétlen közelében még 2025. május 8-án. Egy személyautó ismeretlen körülmények között összeütközött egy kombájnnal. A kocsiban három férfi ült. Attila, a főnöke és annak az apja utaztak együtt Budapestre, hogy ott dolgozni tudjanak. Azonban útjuk során a sofőr áthajtott a szemközti sávba, így akadtak össze a kombájnnal, ami kifordította és lelökte a személyautót az útról. Ketten azonnal meghaltak, egyedül a sofőr - aki be volt kötve – élte túl a brutális balesetet.