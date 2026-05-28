Drámai vallomás, komoly tünetek jelentkeztek ifj. Schobert Norbinál

Mint arról korábban optimistán nyilatkozott, ifj. Schobert Norbi egy floridai üzleti iskolában szeretett volna továbbtanulni, de végül úgy döntött, hogy Magyarországon folytatja tanulmányait. Ennek egyik oka, hogy már fizikai tünetek is jelentkeztek nála a stressztől, illetve pontosan tudja, hogy édesanyjának, Rubint Rékának nagyobb szüksége van arra, hogy mellette legyen.

A Nagy Duett győztese inkább lemondott az amerikai álomról, így a daganatos betegséggel küzdő Rubint Réka mellett lehet. Nem bánta meg a döntését, és tudja, szülei is megkönnyebbültek, hogy itthon marad. Mint elmondta, egy ideje már kétségek gyötörték, hogy nem bírja majd sokáig egyedül külföldön, és tartott attól, mit veszíthet, ha nem az vár majd rá, mint amit elképzelt.

A fiatal arról is beszélt, hogy nehéz volt számára az elmúlt időszak, az iskola és a Tv2-s próbák miatt túlterheltté vált, amiről a teste jelzéseket is küldött.

Már annyira túlterhelt voltam, hogy naponta vérzett az orrom, és ugrált a szemem a stressztől. Bevallom, sokszor éreztem, túl sokat vállaltam, és emiatt nem fog sikerülni az érettségi. De túl vagyok az írásbeliken, és még a matek is, amitől annyira tartottam, úgy tűnik, jól sikerült. Hálás vagyok mindenkinek a rengeteg támogatásért. Utólag tudom csak értékelni, milyen jó, hogy képes voltam minderre. Most végre van időnk bepótolni azt a sok kimaradt közös időt is. A pünkösdi hosszú hétvégén Montenegróban voltunk, aztán egy hónap múlva, anya szülinapján megint lazulunk. A nyaram többi része viszont már csak a barátnőmé, Petráé. Vele is van ám mit bepótolnunk

- fejtette ki a Story magazinnak Norbi.

A fiatal azt is elárulta, számára nincs fontosabb a családjánál, főleg az öccsével, Zalánnal tölt együtt sok időt. Mint elmondta, nem tartja magát olyan társasági embernek, mint a nővérét, Larát.