Fizetni fognak a turisták, mint a katonatiszt – Drasztikus lépésre szánta el magát Barcelona

Barcelona évek óta küzd a tömegturizmus hatásaival, a 2025-ös évben például rekordszámú, összesen 15,8 millió látogató érkezett a katalán fővárosba, így a szabályozás fókuszába az idegenforgalmi adó került: ez a tömeg hatalmas nyomást gyakorol az ingatlanpiacra, felemelve a lakbéreket és kiszorítva a helyieket a belvárosból.
A városvezetés válaszlépésként már korábban belengette a rövid távú lakáskiadás 2028-ig tartó teljes betiltását, most pedig a szálláshelyek után fizetendő közterheket emelik meg jelentősen. Az áprilisban életbe lépő szabályozás értelmében a rövid távú kiadású nyaralók (például Airbnb-lakások) után fizetendő éjszakánkénti díj 6,25 euróról (kb. 2500 forint) a duplájára, maximum 12,50 euróra (kb. 5000 forint) ugrik. Bár a helyi elégedetlenség elsősorban a magánszálláshelyek elszaporodása miatt erős, a legnagyobb mértékű drágulás mégis a szállodai vendégeket érinti.
A szállodai tartózkodás után fizetendő díjak a korábbi 5–7,50 euró (kb. 2000–3000 forint) közötti sávból 10 és 15 euró (kb. 4000–6000 forint) közé emelkednek, a szálláshely besorolásától függően. Egy átlagos négycsillagos hotelben két éjszaka eltöltése fejenként 11,40 euró (kb. 4500 forint) plusz költséget jelent éjszakánként, míg az ötcsillagos luxusszállodák vendégeinek minden egyes éjszakáért 15 eurót (kb. 6000 forint) kell pluszban leszurkolniuk.
A szállodaszövetség képviselője, Manel Casals aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, szerinte a városvezetés ezzel „levágja az aranytojást tojó tyúkot”. A környezetvédők is kritikusak, ők azonban más szempontból: kifogásolják, hogy a tengerjáró hajókkal érkező utasok terhei nem változnak, nekik továbbra is csak 6 eurót (kb. 2400 forint) kell fizetniük éjszakánként.
A városvezetés várakozásai szerint az idén induló Turisztikai Újrabefektetési Alap körülbelül 100 millió euró (kb. 40 milliárd forint) bevételt generál majd Barcelonának. Ezt az összeget célzottan a közösségi közlekedés fejlesztésére, a közbiztonság javítására, valamint fenntarthatósági kezdeményezésekre fordítják azokban a negyedekben, ahol a legnagyobb a turistaforgalom.
A lépés célja kettős: egyrészt forrást teremteni a turizmus okozta károk enyhítésére, másrészt némileg visszaszorítani a látogatók számát a főszezon előtt. Aki a közeljövőben a katalán fővárost választja úti célként, annak érdemes ezekkel a megemelt költségekkel kalkulálnia a költségvetés tervezésekor.
Nézd meg, mire elég 3 nap Barcelonában:
Ezek a cikkek is érdekelni fognak:
