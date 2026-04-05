Fizetni fognak a turisták, mint a katonatiszt – Drasztikus lépésre szánta el magát Barcelona

Barcelona évek óta küzd a tömegturizmus hatásaival, a 2025-ös évben például rekordszámú, összesen 15,8 millió látogató érkezett a katalán fővárosba, így a szabályozás fókuszába az idegenforgalmi adó került: ez a tömeg hatalmas nyomást gyakorol az ingatlanpiacra, felemelve a lakbéreket és kiszorítva a helyieket a belvárosból.

Barcelona idén keményen megemeli az éjszakai idegenforgalmi adó mértékét.

Áprilistól duplájára nő a szálláshelyek után fizetendő díj Barcelonában: a lakásoknál 5000 forint, az ötcsillagos hoteleknél 6000 forint lesz az éjszakánkénti plusz költség.

A városvezetés a befolyó 40 milliárd forintnyi bevételt a közlekedés fejlesztésére és a közbiztonság javítására fordítja.

A drágítással a tömegturizmust próbálják visszaszorítani és a helyi lakhatási válságot enyhíteni.

Miért emelkedik drasztikusan az idegenforgalmi adó mértéke?

A városvezetés válaszlépésként már korábban belengette a rövid távú lakáskiadás 2028-ig tartó teljes betiltását, most pedig a szálláshelyek után fizetendő közterheket emelik meg jelentősen. Az áprilisban életbe lépő szabályozás értelmében a rövid távú kiadású nyaralók (például Airbnb-lakások) után fizetendő éjszakánkénti díj 6,25 euróról (kb. 2500 forint) a duplájára, maximum 12,50 euróra (kb. 5000 forint) ugrik. Bár a helyi elégedetlenség elsősorban a magánszálláshelyek elszaporodása miatt erős, a legnagyobb mértékű drágulás mégis a szállodai vendégeket érinti.

Súlyos ezreket jelenthet a plusz költség a hotelekben

A szállodai tartózkodás után fizetendő díjak a korábbi 5–7,50 euró (kb. 2000–3000 forint) közötti sávból 10 és 15 euró (kb. 4000–6000 forint) közé emelkednek, a szálláshely besorolásától függően. Egy átlagos négycsillagos hotelben két éjszaka eltöltése fejenként 11,40 euró (kb. 4500 forint) plusz költséget jelent éjszakánként, míg az ötcsillagos luxusszállodák vendégeinek minden egyes éjszakáért 15 eurót (kb. 6000 forint) kell pluszban leszurkolniuk.

A szállodaszövetség képviselője, Manel Casals aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, szerinte a városvezetés ezzel „levágja az aranytojást tojó tyúkot”. A környezetvédők is kritikusak, ők azonban más szempontból: kifogásolják, hogy a tengerjáró hajókkal érkező utasok terhei nem változnak, nekik továbbra is csak 6 eurót (kb. 2400 forint) kell fizetniük éjszakánként.