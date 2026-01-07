Új turisztikai adók 2026-tól: hol, mennyit és miért fizetnek többet az utazók?

Az új turisztikai adók bevezetésének, illetve emelésének célja hivatalosan az infrastruktúra fejlesztése, a túlzsúfoltság kezelése és a helyi közösségek tehermentesítése, ám sok esetben komoly pluszköltséget jelentenek a látogatóknak. Európától Ázsián át az Egyesült Államokig több ismert úti cél is változtat a szabályokon.
Bukarest 2026-tól vezeti be saját idegenforgalmi adóját: a román fővárosban éjszakánként 10 lejjel (nagyjából 800 forinttal) kell számolni. A városvezetés szerint a bevételt turisztikai marketingre és a város nemzetközi láthatóságának növelésére fordítják.
Angliában jogszabályi változás jön: a helyi vezetők dönthetnek arról, bevezetnek-e turistákra kivetett díjat. Északkelet-Angliában már számolnak egy éjszakánkénti 2 fontos (nagyjából 900 forint) adóval, amely évente akár 20 millió fonttal (kb. 9 milliárd forint) is növelheti a régió bevételeit. Londonban továbbra is vita tárgya, hogy fix összegű vagy százalékos adót alkalmazzanak-e.
Edinburgh 2026 nyarától alkalmazza látogatói illetékét: a szállásköltség 5 százalékát kell megfizetni, legfeljebb öt éjszakára. Az idegenforgalmi adó kizárólag a szállás árára vonatkozik, extra szolgáltatásokra nem (ahogyan Magyarországon, például Egerben is történik).
Thaiföldön évek óta napirenden van a belépési díj, amely várhatóan 2026 közepétől lép életbe. Repülővel érkezők 300 bahtot (kb. 3000-3100 Ft), tengeri úton érkezők 150 bahtot (kb. 1500 Ft) fizetnek majd, amit részben biztosításra és turisztikai fejlesztésekre fordítanak.
Az Egyesült Államokban Los Angeles emelkedik ki: a város 15,5 százalékra növelte a szállásadót, ami jelenleg a világ legmagasabbjai közé tartozik. Egy középkategóriás hotel esetében ez akár heti több száz dolláros pluszkiadást is jelenthet.
Norvégiában a döntést a helyi önkormányzatokra bízzák. Lofoten és Tromsø már jelezte, hogy bevezeti a 3 százalékos adót, főként a sarki fény turizmusának hatásait ellensúlyozandó.
Japánban Kiotó emeli tovább már meglévő idegenforgalmi adóját (ahogy Görögország is tette). Az olcsóbb szállások esetében marad az alacsony díj, a luxusszállásoknál viszont drasztikus növekedés jön: az eddigi összeg tízszeresét is elkérhetik éjszakánként.
Az irány egyértelmű: 2026-tól az utazóknak egyre inkább érdemes előre kalkulálniuk azzal, hogy a szállás feltüntetett ára már nem a végösszeg.
Nézd meg a videót is:
