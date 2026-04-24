Ezekben a népszerű európai városokban durván megadóztatják a nyaraló magyarokat

Az európai turisztikai szektorban idén több jelentős változás lépett életbe: egyes népszerű úti célok megemelték a meglévő terheket, máshol pedig teljesen új belépési díjakat vezettek be a látogatók számára. A hatóságok célja mindenhol azonos: a tömegturizmus visszaszorítása és a helyi infrastruktúra fenntarthatóbb kezelése, ezért vált központi elemmé az idegenforgalmi adó mértékének módosítása.

Barcelonában is jelentősen megnőtt az idegenforgalmi adó mértéke, amellyel a tömegturizmus káros hatásait igyekeznek ellensúlyozni.

Velence ismét belépődíjat vezetett be, Barcelonában pedig rekordösszegre emelkedett a turisták napi hozzájárulása.

Tenerife és Edinburgh új környezetvédelmi és százalékos illetékekkel terheli meg az utazók költségvetését.

Az északi és a keleti régió is követi a trendet: Tromsø és Bukarest is bevezette a látogatói díjakat.

Hol és mennyivel nő az idegenforgalmi adó?

Velence ismét bevezette a napijegyes rendszert a történelmi városrészbe látogatók számára. Az áprilistól júliusig tartó kiemelt időszakokban, főként hétvégi napokon, a turistáknak fizetniük kell a belépésért. Ha valaki legalább négy nappal előre foglal, a díj körülbelül 2000 Ft (5 euró), míg az utolsó pillanatra hagyott látogatás esetén ez az összeg 4000 Ft-ra (10 euró) emelkedik.

Rekordösszegű teher Barcelonában

A katalán főváros alkalmazza jelenleg Európa legmagasabb turisztikai hozzájárulását. A magánszállások után fizetendő éjszakánkénti díj megduplázódott: a korábbi 2500 Ft-ról (6,25 euró) 5000 Ft-ra (12,50 euró) nőtt. A szállodai tartózkodás is drágult, ott kategóriától függően 4000 és 6000 Ft (10–15 euró) közötti összeget kell fizetni éjszakánként. Barcelona tavaly 16 millió látogatót fogadott, a tömegturizmus feszültséget szül a helyi lakhatási piacon, a bevételt így a hatások kezelésére fordítják.

Ökoadó és százalékos emelések

Tenerife szigetén környezetvédelmi adót vezetnek be az El Teide Nemzeti Park látogatói számára. A túraútvonaltól függően a díj maximum 10 000 Ft (25 euró) lehet személyenként. Edinburgh július végétől egy 5 százalékos látogatói illetéket vezet be, amelyet a szállásdíj alapárára terhelnek rá, maximum hét egymást követő éjszakán keresztül.