Ezekben a népszerű európai városokban durván megadóztatják a nyaraló magyarokat

Az európai turisztikai szektorban idén több jelentős változás lépett életbe: egyes népszerű úti célok megemelték a meglévő terheket, máshol pedig teljesen új belépési díjakat vezettek be a látogatók számára. A hatóságok célja mindenhol azonos: a tömegturizmus visszaszorítása és a helyi infrastruktúra fenntarthatóbb kezelése, ezért vált központi elemmé az idegenforgalmi adó mértékének módosítása.
Velence ismét bevezette a napijegyes rendszert a történelmi városrészbe látogatók számára. Az áprilistól júliusig tartó kiemelt időszakokban, főként hétvégi napokon, a turistáknak fizetniük kell a belépésért. Ha valaki legalább négy nappal előre foglal, a díj körülbelül 2000 Ft (5 euró), míg az utolsó pillanatra hagyott látogatás esetén ez az összeg 4000 Ft-ra (10 euró) emelkedik.
A katalán főváros alkalmazza jelenleg Európa legmagasabb turisztikai hozzájárulását. A magánszállások után fizetendő éjszakánkénti díj megduplázódott: a korábbi 2500 Ft-ról (6,25 euró) 5000 Ft-ra (12,50 euró) nőtt. A szállodai tartózkodás is drágult, ott kategóriától függően 4000 és 6000 Ft (10–15 euró) közötti összeget kell fizetni éjszakánként. Barcelona tavaly 16 millió látogatót fogadott, a tömegturizmus feszültséget szül a helyi lakhatási piacon, a bevételt így a hatások kezelésére fordítják.
Tenerife szigetén környezetvédelmi adót vezetnek be az El Teide Nemzeti Park látogatói számára. A túraútvonaltól függően a díj maximum 10 000 Ft (25 euró) lehet személyenként. Edinburgh július végétől egy 5 százalékos látogatói illetéket vezet be, amelyet a szállásdíj alapárára terhelnek rá, maximum hét egymást követő éjszakán keresztül.
Brüsszelben is drágult a pihenés: idén januártól a szállodai tartózkodás után éjszakánként 2000 Ft-ot (5 euró), kempingekben pedig 1600 Ft-ot (4 euró) kell fizetni. Norvégiában Tromsø és a Lofoten-szigetek önkormányzatai kaptak felhatalmazást egy 3 százalékos idegenforgali adó kivetésére a népszerű sarki fény túrák helyszínein.
Bukarest, amelyet gyakran csak „kis Párizsként” emlegetnek, 2026-tól vezeti be saját turisztikai illetékét. A román fővárosban éjszakánként nagyjából 800 Ft-nak megfelelő összeget (10 román lej) kell majd fizetnie a turistáknak, amit a város népszerűsítésére és fejlesztésére szánnak.
Nézd meg a videóban, mit tesz a tömegturizmus a városokkal:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.