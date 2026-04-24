KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Új idegenforgalmi adóval igyekeznek gátat szabni a tömegturizmunak Európa nagyvárosaiban

Ezekben a népszerű európai városokban durván megadóztatják a nyaraló magyarokat

tömegturizmus
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 15:45
BarcelonaVelenceidegenforgalmi adó
Érdemes alaposan megtervezni az úti célt és a költségkeretet, ha a kontinens legkedveltebb helyszíneire készülsz. Számos nagyvárosban ugyanis jelentősen megugrott, vagy most debütál az idegenforgalmi adó. Mutatjuk a részleteket!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az európai turisztikai szektorban idén több jelentős változás lépett életbe: egyes népszerű úti célok megemelték a meglévő terheket, máshol pedig teljesen új belépési díjakat vezettek be a látogatók számára. A hatóságok célja mindenhol azonos: a tömegturizmus visszaszorítása és a helyi infrastruktúra fenntarthatóbb kezelése, ezért vált központi elemmé az idegenforgalmi adó mértékének módosítása.

Barcelonában is nőtt az idegenforgalmi adó mértéke a tömegturizmus miatt.
Barcelonában is jelentősen megnőtt az idegenforgalmi adó mértéke, amellyel a tömegturizmus káros hatásait igyekeznek ellensúlyozni.
Fotó: Mike Workman /  Shutterstock 
  • Velence ismét belépődíjat vezetett be, Barcelonában pedig rekordösszegre emelkedett a turisták napi hozzájárulása.
  • Tenerife és Edinburgh új környezetvédelmi és százalékos illetékekkel terheli meg az utazók költségvetését.
  • Az északi és a keleti régió is követi a trendet: Tromsø és Bukarest is bevezette a látogatói díjakat.

Hol és mennyivel nő az idegenforgalmi adó?

Velence ismét bevezette a napijegyes rendszert a történelmi városrészbe látogatók számára. Az áprilistól júliusig tartó kiemelt időszakokban, főként hétvégi napokon, a turistáknak fizetniük kell a belépésért. Ha valaki legalább négy nappal előre foglal, a díj körülbelül 2000 Ft (5 euró), míg az utolsó pillanatra hagyott látogatás esetén ez az összeg 4000 Ft-ra (10 euró) emelkedik.

Rekordösszegű teher Barcelonában

A katalán főváros alkalmazza jelenleg Európa legmagasabb turisztikai hozzájárulását. A magánszállások után fizetendő éjszakánkénti díj megduplázódott: a korábbi 2500 Ft-ról (6,25 euró) 5000 Ft-ra (12,50 euró) nőtt. A szállodai tartózkodás is drágult, ott kategóriától függően 4000 és 6000 Ft (10–15 euró) közötti összeget kell fizetni éjszakánként. Barcelona tavaly 16 millió látogatót fogadott, a tömegturizmus feszültséget szül a helyi lakhatási piacon, a bevételt így a hatások kezelésére fordítják.

Ökoadó és százalékos emelések

Tenerife szigetén környezetvédelmi adót vezetnek be az El Teide Nemzeti Park látogatói számára. A túraútvonaltól függően a díj maximum 10 000 Ft (25 euró) lehet személyenként. Edinburgh július végétől egy 5 százalékos látogatói illetéket vezet be, amelyet a szállásdíj alapárára terhelnek rá, maximum hét egymást követő éjszakán keresztül.

Brüsszelben is drágult a pihenés: idén januártól a szállodai tartózkodás után éjszakánként 2000 Ft-ot (5 euró), kempingekben pedig 1600 Ft-ot (4 euró) kell fizetni. Norvégiában Tromsø és a Lofoten-szigetek önkormányzatai kaptak felhatalmazást egy 3 százalékos idegenforgali adó kivetésére a népszerű sarki fény túrák helyszínein.

Új díjak a keleti régióban

Bukarest, amelyet gyakran csak „kis Párizsként” emlegetnek, 2026-tól vezeti be saját turisztikai illetékét. A román fővárosban éjszakánként nagyjából 800 Ft-nak megfelelő összeget (10 román lej) kell majd fizetnie a turistáknak, amit a város népszerűsítésére és fejlesztésére szánnak.

Nézd meg a videóban, mit tesz a tömegturizmus a városokkal:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu