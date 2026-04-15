Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vigyázz, mit osztasz meg másokkal!

Te is elköveted a legveszélyesebb csomagolási hibát? Azonnal hagyd abba

betörés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 12:15
utazásbőröndadatlopás
A vakáció előtti készülődés során sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl sok privát adatot tüntetnek fel a poggyászukon. A lakcím és a teljes név megadása ugyanis egyenes utat jelent az otthonunkhoz, amit bármikor kihasználhat egy szemfüles tolvaj.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A legtöbb nyaraló az indulás előtti pillanatokban már csak a pihenésre koncentrál, így hajlamos átsiklani egy aprónak tűnő, ám annál veszélyesebb biztonsági résen. Egy túl akkurátusan kitöltött bőröndcímke miatt könnyen célponttá válhatsz, hiszen a figyelmetlen utazók adataira bármikor lecsaphat egy dörzsölt tolvaj.

Fotó: Alliance Images / Shutterstock 
  • A bőrönd külső címkéjére csak a nevedet és a nemzetközi formátumú telefonszámodat írd fel.
  • A pontos lakcímed helyett használj egy külön erre a célra létrehozott, utazási e-mail címet.
  • A részletes elérhetőségeidet tartalmazó papírt a táska belsejébe rejtsd el a kíváncsi szemek elől.

Miért veszélyes a bőröndcímke, ha tolvaj van a láthatáron?

A tapasztalt világjárók és biztonsági szakértők szerint a legnagyobb hiba, amit egy turista elkövethet: a túlzott közlékenység a poggyász azonosításakor. Sokan rutinszerűen felírják a táskára a teljes nevüket, a pontos lakcímüket, esetenként még a családtagok adatait is. Mike Harvey szakértő figyelmeztet: ez a gyakorlat tálcán kínálja a lehetőséget a bűnözőknek.

Amikor a reptéri forgatagban valaki kiírja az otthoni címét a bőröndjére, gyakorlatilag egy nyilvános hirdetményt tesz közzé arról, hogy a lakása jelenleg üres. A bűnözőknek elég feljegyezni az adatokat, és máris tudják, melyik ingatlanba érdemes betörni. Ez a figyelmetlenség akár több millió forintos kárt is okozhat: a háztartások értékei könnyen áldozatul eshetnek.

Adathalászat a váróteremben

A fizikai betörés mellett a személyazonosság-lopás kockázata is jelentős. Ha a bőröndön szerepel az útlevélszám vagy a biztosítási kötvény adatai, a csalók további visszaéléseket is elkövethetnek. A bűnözők még a légitársaságok által felragasztott, de később az utas által felelőtlenül eldobott matricákat is figyelik. Ezeken szerepel a név és a járatszám, amivel hamis kártérítési igényeket nyújthatnak be a légitársaság felé az utas nevében, vagy megcsapolhatják a hűségpont-számlákat.

A szakértők az arany középutat javasolják: a címkén elég a név és egy nemzetközi formátumú telefonszám feltüntetése. A lakcím helyett célszerűbb egy e-mail címet megadni, amelyen keresztül a reptéri személyzet elérhet minket. Érdemes egy külön, utazáshoz fenntartott e-mail fiókot használni, így a privát adataink távol maradnak az idegenektől. Egy másik technika a munkahelyi cím megadása: ez segít az azonosításban, de nem árulja el, hol áll üresen a családi ház.

Rejtett biztonsági intézkedések

Érdemes a bőrönd belsejébe is elhelyezni egy papírlapot az elérhetőségeinkkel. Ha a külső kártya leszakadna, a légitársaság alkalmazottai felnyitják a táskát az azonosításhoz. A belső lap biztonságos, mert csak a jogosult személyzet fér hozzá, a nézelődők számára láthatatlan.

Végső soron a tudatosság a legjobb védekezés. A reptéri matricákat ne a nyilvános szemetesekbe dobjuk ki, hanem vigyük haza megsemmisíteni. Egy kis elővigyázatossággal megelőzhető, hogy a pihenés rendőrségi feljelentéssel végződjön. Az információ hatalom, de csak akkor, ha nem rossz kezekbe kerül.

Nézd meg a videót is a témában:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
