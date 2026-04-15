Te is elköveted a legveszélyesebb csomagolási hibát? Azonnal hagyd abba

A legtöbb nyaraló az indulás előtti pillanatokban már csak a pihenésre koncentrál, így hajlamos átsiklani egy aprónak tűnő, ám annál veszélyesebb biztonsági résen. Egy túl akkurátusan kitöltött bőröndcímke miatt könnyen célponttá válhatsz, hiszen a figyelmetlen utazók adataira bármikor lecsaphat egy dörzsölt tolvaj.
A tapasztalt világjárók és biztonsági szakértők szerint a legnagyobb hiba, amit egy turista elkövethet: a túlzott közlékenység a poggyász azonosításakor. Sokan rutinszerűen felírják a táskára a teljes nevüket, a pontos lakcímüket, esetenként még a családtagok adatait is. Mike Harvey szakértő figyelmeztet: ez a gyakorlat tálcán kínálja a lehetőséget a bűnözőknek.
Amikor a reptéri forgatagban valaki kiírja az otthoni címét a bőröndjére, gyakorlatilag egy nyilvános hirdetményt tesz közzé arról, hogy a lakása jelenleg üres. A bűnözőknek elég feljegyezni az adatokat, és máris tudják, melyik ingatlanba érdemes betörni. Ez a figyelmetlenség akár több millió forintos kárt is okozhat: a háztartások értékei könnyen áldozatul eshetnek.
A fizikai betörés mellett a személyazonosság-lopás kockázata is jelentős. Ha a bőröndön szerepel az útlevélszám vagy a biztosítási kötvény adatai, a csalók további visszaéléseket is elkövethetnek. A bűnözők még a légitársaságok által felragasztott, de később az utas által felelőtlenül eldobott matricákat is figyelik. Ezeken szerepel a név és a járatszám, amivel hamis kártérítési igényeket nyújthatnak be a légitársaság felé az utas nevében, vagy megcsapolhatják a hűségpont-számlákat.
A szakértők az arany középutat javasolják: a címkén elég a név és egy nemzetközi formátumú telefonszám feltüntetése. A lakcím helyett célszerűbb egy e-mail címet megadni, amelyen keresztül a reptéri személyzet elérhet minket. Érdemes egy külön, utazáshoz fenntartott e-mail fiókot használni, így a privát adataink távol maradnak az idegenektől. Egy másik technika a munkahelyi cím megadása: ez segít az azonosításban, de nem árulja el, hol áll üresen a családi ház.
Érdemes a bőrönd belsejébe is elhelyezni egy papírlapot az elérhetőségeinkkel. Ha a külső kártya leszakadna, a légitársaság alkalmazottai felnyitják a táskát az azonosításhoz. A belső lap biztonságos, mert csak a jogosult személyzet fér hozzá, a nézelődők számára láthatatlan.
Végső soron a tudatosság a legjobb védekezés. A reptéri matricákat ne a nyilvános szemetesekbe dobjuk ki, hanem vigyük haza megsemmisíteni. Egy kis elővigyázatossággal megelőzhető, hogy a pihenés rendőrségi feljelentéssel végződjön. Az információ hatalom, de csak akkor, ha nem rossz kezekbe kerül.
