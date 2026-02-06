Ezért tűnnek el a fóliázott bőröndök a repterekről

Az elkövetkező években eltűnik egy ismerős jelenet, amely több millió reptéri utas rutinjához hozzátartozott. Az európai hatóságok ugyanis hadat üzentek az egyszer használatos műanyagoknak, és most még egy olyan népszerű szolgáltatást is betiltanak, mint a poggyász fóliával történő csomagolása. A korlátozások fokozatosan lépnek életbe már 2027-től, és 2030-ra a műanyag csomagolásokat teljesen ki kell vonni az Európai Unió országainak összes termináljáról. Sokakat ez meglepetésként ért, hiszen a poggyászcsomagolás nemcsak a lopás elleni védekezésnek és a bőrönd sérüléseinek védelmére használták, de a repülőterek számára is jövedelmező üzletet jelentett. Vannak, akik a holmijuk biztonsága miatt aggódnak, mások a munkahelyük elvesztése miatt. Az európai tisztviselők azonban úgy határoztak, a műanyaghulladék elleni küzdelem érdekében az utasoknak meg kell változtatni a szokásikat és nem használhatnak fóliázott bőröndöket.
Az új szabályozások szerint mindenféle egyszer használatos műanyag poggyászcsomagolást, beleértve a jól ismert fóliát is, 2030 elejére teljesen ki kell vonni a használatból. A repülőtereknek lesz idejük alkalmazkodni: 2027-től kezdődően fokozatosan csökkentik a műanyagok használatát, majd teljes tilalmat vezetnek be. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fóliázott bőröndök betiltása nemcsak a környezetvédelemről szól, hanem a technikai problémák megoldásáról is, hiszen a műanyag fóliák gyakran meghibásodást okoznak a poggyászszalagokon, bonyolítják az ellenőrzéseket is.
Sok utazó számára kellemetlen meglepetésként ért egy ismerős szolgáltatás eltűnése. Most más módokat kell találniuk bőröndjeik karcolásoktól, szennyeződésektől és jogosulatlan hozzáféréstől való védelmére. A hatóságok azt javasolják, hogy keressenek más lehetőségeket, vásároljanak például erős poggyászpántokat, lakatokat, valamint rugalmas bőröndhuzatokat, amelyek többször használhatók és évekig is kitartanak.
Ezek a lehetőségek már jó ideje kaphatók, de sok utas nehezen mond le a szokásos fóliázásról, de vannak, akik attól tartanak, hogy az új szabályok a poggyászlopások és -rongálások számának növekedéséhez vezetnek. A közösségi médiában heves viták folynak: egyesek környezetvédelmi okokból támogatják a kezdeményezést, míg mások szükségtelennek és kényelmetlennek tartják.
Az európai hatóságok nemcsak környezetvédelmi aggályokkal, hanem a repülőtéri problémák megoldásának szükségességével is indokolják döntésüket. Az utasok túlnyomó többsége nem cipeli magával a fóliát a szállodába, hanem miután a csomagot levette a szalagról, leszedi a fóliát. A repterek azonban a fóliák után keletkezett műanyag hulladékokat nem hasznosítják újra, így a turisták millióit fogadó városok kénytelenek a csomagolási hulladék kezelésére is megoldást találni. Ez az intézkedés tehát a légi közlekedést is fenntarthatóbbá teheti. Néhány európai repülőtér azonban már megelőzte az új követelményeket: Németországban például bizonyos terminálok már az uniós szintű szabályozások előtt leálltak a műanyag használatával.
