Biztonságban tudnád az otthonod a betörők ellen nyaralás alatt? Ezekkel a trükkökkel hatékonyabb lesz a betörés elleni védelem

A betörők ellen egyszerű, de annál hatékonyabb módszerrel védhetjük meg az otthonunkat, hogy nyugodtan élvezhessük a nyaralást anélkül, hogy aggódnunk kellene. Persze nem kell ahhoz Kevin bőrébe bújnunk, hogy elriasszuk a bűnözőket az üresen álló házunktól, de azért nem árt elhitetni velük, hogy valójában otthon vagyunk, és épp a kanapénk kényelméből nézzük a kedvenc sorozatunkat. Íme néhány hatékony tipp a betörés elleni védelem érdekében!

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A betörés elleni védelem érdekében trükkös módszerekkel is felléphetünk

A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy csábítást jelent a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. A Fanny magazin tippjei ezúttal is segítenek, hogy a lehető leghatékonyabban védjük meg otthonukat az illetéktelen betolakodókkal szemben. Íme 7 tuti tipp, amivel a maximumra növelhetjük a betörés elleni védelmet.

Kerti szerszámok: tartsd távol a betörőket

Nyaralás közben járjuk körbe az udvart, nézzük meg idegen szemmel. Pakoljunk el mindent, például a kerti szerszámokat, gépeket, bicikliket, és minden más értékes készüléket, hogy ne legyen látható az utcáról.

Zárt ablakok: inkább kétszer ellenőrizd

Az indulás előtti kapkodásban könnyen nyitva maradhat egy ablak, vagy elfelejthetjük elfordítani a kulcsot a bejárati vagy a hátsó ajtóban. Alaposan nézzük meg, hogy minden nyílászáró tökéletesen be van-e zárva.

Kert, terasz: kívülről is védd az ablakokat a betörő ellen

Ne hagyjunk ablakok alatt olyasmit, amire felállva könnyen bejuthat a betörő, a kerti bútorokat is vigyük zárható helyre. A nagyobb bokrokat ritkítsuk meg az ablakok előtt, mert a sűrű növényzet mögött észrevétlenül dolgozhatnak a betörők.

Értéktárgyakat soha ne hagyj látható helyen, ez nagyon fontos a betörés elleni védelem érdekében.

Fotó: Virojt Changyencham / Shutterstock

Lámpa: jól világítsuk meg a zugokat

A nagyobb értékeket, például laptopokat, készpénzt, ékszereket zárjuk el, hogy ne legyenek láthatók az ablakon keresztül. Ha csak megoldható, inkább ne hagyjunk nagy értéket a házban. Szereljünk fel mozgásérzékelős lámpákat, hogy ha valaki besurran, az utcáról, szomszédból jól látható legyen, hogy mire készül.

Jó szomszédság: nézzen rá valaki

Kérjük meg a szomszédot vagy családtagot, barátot, hogy időnként menjen be a házba, kertbe szellőztetni, ürítse ki a postaládát, hogy ne tűnjön elhagyottnak a ház. Valaki vigye ki a kukát a szemétszállító napokon akkor is, ha nincs benne semmi, és ilyenkor érdemes megbeszélni a szomszéddal, hogy nyugodtan parkoljon a kapunk előtt, ez is azt a látszatot kelti, hogy van otthon valaki.