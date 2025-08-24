Biztonságban tudnád az otthonod a betörők ellen nyaralás alatt? Ezekkel a trükkökkel hatékonyabb lesz a betörés elleni védelem

A betörők ellen egyszerű, de annál hatékonyabb módszerrel védhetjük meg az otthonunkat, hogy nyugodtan élvezhessük a nyaralást anélkül, hogy aggódnunk kellene. Persze nem kell ahhoz Kevin bőrébe bújnunk, hogy elriasszuk a bűnözőket az üresen álló házunktól, de azért nem árt elhitetni velük, hogy valójában otthon vagyunk, és épp a kanapénk kényelméből nézzük a kedvenc sorozatunkat. Íme néhány hatékony tipp a betörés elleni védelem érdekében!
A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy csábítást jelent a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. A Fanny magazin tippjei ezúttal is segítenek, hogy a lehető leghatékonyabban védjük meg otthonukat az illetéktelen betolakodókkal szemben. Íme 7 tuti tipp, amivel a maximumra növelhetjük a betörés elleni védelmet.
Nyaralás közben járjuk körbe az udvart, nézzük meg idegen szemmel. Pakoljunk el mindent, például a kerti szerszámokat, gépeket, bicikliket, és minden más értékes készüléket, hogy ne legyen látható az utcáról.
Az indulás előtti kapkodásban könnyen nyitva maradhat egy ablak, vagy elfelejthetjük elfordítani a kulcsot a bejárati vagy a hátsó ajtóban. Alaposan nézzük meg, hogy minden nyílászáró tökéletesen be van-e zárva.
Ne hagyjunk ablakok alatt olyasmit, amire felállva könnyen bejuthat a betörő, a kerti bútorokat is vigyük zárható helyre. A nagyobb bokrokat ritkítsuk meg az ablakok előtt, mert a sűrű növényzet mögött észrevétlenül dolgozhatnak a betörők.
A nagyobb értékeket, például laptopokat, készpénzt, ékszereket zárjuk el, hogy ne legyenek láthatók az ablakon keresztül. Ha csak megoldható, inkább ne hagyjunk nagy értéket a házban. Szereljünk fel mozgásérzékelős lámpákat, hogy ha valaki besurran, az utcáról, szomszédból jól látható legyen, hogy mire készül.
Kérjük meg a szomszédot vagy családtagot, barátot, hogy időnként menjen be a házba, kertbe szellőztetni, ürítse ki a postaládát, hogy ne tűnjön elhagyottnak a ház. Valaki vigye ki a kukát a szemétszállító napokon akkor is, ha nincs benne semmi, és ilyenkor érdemes megbeszélni a szomszéddal, hogy nyugodtan parkoljon a kapunk előtt, ez is azt a látszatot kelti, hogy van otthon valaki.
Közösségi média: tegyük fel később
Jó érzés a nyaralás élményét kiposztolni a közösségi médiában, de inkább az utazás után tegyük meg, amikor már otthon vagyunk. Ha valós időben teszünk ki fotókat például a reptérről, a szállás elfoglalásáról, a kirándulásokról, azzal felhívjuk a külvilág figyelmét arra, hogy közben otthon üres a ház. Indulás előtt csak kevés emberrel tudassuk, hogy elutazunk, nem kell, hogy a fél környék tudja, hogy nem leszünk otthon.
Ha eddig nem volt riasztónk, egy hosszabb nyaralás előtt érdemes beszereltetni egyet. Választhatunk távfelügyeleti rendszert, amikor a biztonsági szolgálat kiszáll, ha jelzés érkezik, ennek van egy alap havidíja, viszont nyugodtabban pihenhetünk. Vásárolhatunk olcsóbb riasztókat, ezek hangjelzést adnak, ha mozgást vagy a nyílászárók nyitását érzékelik. Pár tízezer forintért már kaphatók wifis kamerák, de érdemes a felvételeket nem a saját memóriakártyájukban, hanem a felhőben tárolni.
További hasznos tippekért nézd meg ezt a videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.