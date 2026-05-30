Családfakutatás lépésről lépésre: így ismerd meg az őseidet!

Hogyan vágjunk bele a családfakutatásba? A feladat csak elsőre tűnik lehetetlennek! Segítünk!

A családfakutatást érdemes a személyes szálaknál kezdeni! Beszélgessünk idősebb családtagjainkkal!

1. Beszélgessünk a rokonokkal

Első lépésként kérjük meg az idősebb családtagokat, hogy meséljenek a család történetéről. Akár hangfelvételt is készíthetünk a beszélgetésekről, ráadásul ez közös programnak sem utolsó, ugyanis a régi történetek felidézése közben még közelebb kerülhetünk szeretteinkhez.

2. Készítsünk rajzot belőle

Mielőtt mélyebben belevetnénk magunkat a keresésbe, a már meglévő alapinformációkat papíron vagy digitális családfaprogramban vázoljuk fel. Írjuk az ismert családtagok neve mellé, amit már tudunk, mert ezzel a módszerrel hamar láthatóvá válik, hol hiányoznak még adatok - javasolja a Fanny magazin.

3. A padlás igazi kincsesbánya

A munka egyik legizgalmasabb része, amikor átnézzük a padlást és a rég elfeledett dobozokat. Ezek a helyek leveleket, képeslapokat, keresztleveleket, anyakönyvi kivonatokat és egyéb fontos adatokat rejthetnek. Vizsgáljuk meg a fotók hátoldalát, hiszen gyakran szerepel rajtuk név vagy évszám.

4. Gondolkodjunk rendszerben

A kutatás során gyorsan összegyűlhet sok adat ezért fontos, hogy mindent átláthatóan vezessünk. Készíthetünk egy külön táblázatot, amelyben minden fontos tényt feljegyzünk. Írjuk fel azt is, honnan származik az információ, mert így később vissza tudjuk keresni a forrást.

5. Használjuk az online keresőt

Ma már a legtöbb levéltári, könyvtári és családtörténeti anyag elérhető az interneten is. Érdemes tehát digitalizált folyóiratokban, anyakönyvi adatbázisokban és levéltári segédletekben is keresni. Ezeknek a legnagyobb előnye, hogy névre, településre vagy évszámra is szűrhetünk.

6. Fontos a tudatos felderítés

Az általános keresők is sokat segíthetnek, de csak akkor, ha tudatosan használjuk őket. Teljes nevek esetében érdemes idézőjelet tenni a név köré, mert így a kereső egyben kezeli azt. A név mellé települést, foglalkozást vagy évszámot is írhatunk, mert így könnyebben szűkíthetjük a találatokat.

7. Lapozzunk bele régi könyvekbe

Ha már előrébb járunk a folyamatban és ismerünk néhány biztos tényt, akkor keressünk helytörténeti kiadványokat, évkönyveket, iskolai értesítőket. Előfordulhat ugyanis, hogy egy-egy ősünk neve egy régi egyesületi névsorban vagy településtörténeti könyvben bukkan fel.