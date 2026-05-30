BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Zsanett, Janka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harry és András herceg már a tiltólistán – Most Károly király is kihagyja unokaöccse esküvőjét?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 17:00
esküvőHarry herceg
Olyan dolog derült ki a brit királyi család háza tájáról, ami azonnal elindította a pletykaáradatot. Károly király és Kamilla királyné elképesztő logisztikai bravúrra készül június 6-án, és sokak szerint a sűrű program mögött valójában egy jól kitervelt családi stratégia áll.
Bors
A szerző cikkei

Károly király unokaöccse, Peter Phillips pénteken vezeti oltár elé szerelmét, Harriet Sperlinget a cirencesteri Mindenszentek templomban. Csakhogy a Jockey Club pénteken robbantotta a bombát: bejelentették, hogy az uralkodói pár hivatalos a rangos Epsom Downs-i Betfred Derbyre is – méghozzá pontosan ugyanazon a napon!

Károly király és Kamilla királyné feszített tempót diktál a sűrű júniusi hétvégén
Károly király és Kamilla királyné feszített tempót diktál a sűrű júniusi hétvégén Fotó: PA /  Northfoto

Károly király helikopteres száguldásra készül

A két helyszín között nagyjából 160 kilométer a távolság. A bennfentesek szerint Károly és Kamilla királyné helikopterrel próbálja majd abszolválni mindkét eseményt. A menyegzőt várhatóan délelőtt tartották, a derbi főfutama pedig délután négykor kezdődött. Jim Allen, az Epsom Downs Racecourse vezérigazgatója ujjongva erősítette meg a hírt:

Őfelségeik hatalmas lelkesedést, érdeklődést és támogatást mutatnak az Egyesült Királyság lóversenyei iránt. A jövő heti jelenlétük büszke pillanat lesz az egész itteni csapatnak.

Brutális tisztogatás a vendéglistán

A hercegi esküvő körül azonban izzik a levegő, ugyanis a meghívottak köréből durva részletek szivárogtak ki. Bár a családtagok hivatalosak az eseményre, Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem kaptak meghívót. A pár egyik közeli barátja kitálalt a lapoknak:

Peter és Harry évek óta nem beszéltek, egyszerűen megszakadt a kapcsolat, így nem kapott meghívást.

Sokan úgy vélik, Károly királyék feszített tempójú menetrendje tökéletes alibi arra, hogy a nyilvánosság előtt elkerüljék a kellemetlen családi kérdéseket, és gyorsan továbbálljanak az esküvői gratulációk után. Ráadásul nem Harry az egyetlen feketebárány: András herceg és Sarah Ferguson sem mehetnek a lagzira, mert egy barátjuk szerint a jelenlétük csak „elvonná a figyelmet” a Jeffrey Epstein-botrány miatt – írja a People magazin.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu