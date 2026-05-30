Harry és András herceg már a tiltólistán – Most Károly király is kihagyja unokaöccse esküvőjét?

Károly király unokaöccse, Peter Phillips pénteken vezeti oltár elé szerelmét, Harriet Sperlinget a cirencesteri Mindenszentek templomban. Csakhogy a Jockey Club pénteken robbantotta a bombát: bejelentették, hogy az uralkodói pár hivatalos a rangos Epsom Downs-i Betfred Derbyre is – méghozzá pontosan ugyanazon a napon!

Károly király és Kamilla királyné feszített tempót diktál a sűrű júniusi hétvégén Fotó: PA / Northfoto

Károly király helikopteres száguldásra készül

A két helyszín között nagyjából 160 kilométer a távolság. A bennfentesek szerint Károly és Kamilla királyné helikopterrel próbálja majd abszolválni mindkét eseményt. A menyegzőt várhatóan délelőtt tartották, a derbi főfutama pedig délután négykor kezdődött. Jim Allen, az Epsom Downs Racecourse vezérigazgatója ujjongva erősítette meg a hírt:

Őfelségeik hatalmas lelkesedést, érdeklődést és támogatást mutatnak az Egyesült Királyság lóversenyei iránt. A jövő heti jelenlétük büszke pillanat lesz az egész itteni csapatnak.

Brutális tisztogatás a vendéglistán

A hercegi esküvő körül azonban izzik a levegő, ugyanis a meghívottak köréből durva részletek szivárogtak ki. Bár a családtagok hivatalosak az eseményre, Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem kaptak meghívót. A pár egyik közeli barátja kitálalt a lapoknak:

Peter és Harry évek óta nem beszéltek, egyszerűen megszakadt a kapcsolat, így nem kapott meghívást.

Sokan úgy vélik, Károly királyék feszített tempójú menetrendje tökéletes alibi arra, hogy a nyilvánosság előtt elkerüljék a kellemetlen családi kérdéseket, és gyorsan továbbálljanak az esküvői gratulációk után. Ráadásul nem Harry az egyetlen feketebárány: András herceg és Sarah Ferguson sem mehetnek a lagzira, mert egy barátjuk szerint a jelenlétük csak „elvonná a figyelmet” a Jeffrey Epstein-botrány miatt – írja a People magazin.