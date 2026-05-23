Rollerbaleset: az életéért küzd egy 14 éves fiú

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 18:15
Súlyos balesetet szenvedett elektromos rollerével egy 14 éves fiú.

Az életéért küzd egy 14 éves fiú Temes megyében, miután májusban súlyos balesetet szenvedett elektromos rollerrel. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a veszélyes jelenségre: egyre több gyermek használ ilyen járművet megfelelő védőfelszerelés nélkül, ráadásul a közlekedési szabályokat sem ismerik.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A fiú egy Temes megyei község iskolájából indult el, hogy elektromos rollerrel tegyen egy kört. Térfigyelő kamerák felvételei szerint egy adott pillanatban elvesztette egyensúlyát, és lezuhant a járműről.

„Hosszú időbe telt meggyőzni, hogy ne kérjen rollert, és ne használjon elektromos rollert. Nagyon sokat kértük a szülőket is, de végül úgy döntöttek, inkább vesznek neki egyet, mert attól tartottak, hogy más gyerek rollerét használja majd. A balszerencse az volt, hogy azon a napon sisak nélkül indult el” – mondta könnyek között a fiú nagynénje.

A tinédzsert jelenleg a temesvári kórház intenzív osztályán kezelik. Az orvosok szerint az állapota továbbra is rendkívül súlyos - írta a Maszol.ro.

