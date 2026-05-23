Vonatgázolás történt Mezőkövesden: 280 utast menekítenek a tűzoltók, pótlóbuszok járnak a fővonalon

Embert gázolt a Kassára és Sátoraljaújhelyre tartó Hernád-Zemplén InterCity szombat délután Mezőkövesdnél, a baleset miatt kora estig csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon. A helyszínelés idején a járatok késéssel közlekednek, és több vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A Katasztrófavédelem közölte, hogy a szerelvényen mintegy kétszáznyolcvanan utaztak, az ő biztonságos átszállásukat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók segítik a mentesítő járatokra. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt komoly menetrendi változások léptek életbe: a Hernád IC helyett Miskolcról pótlóbusz indult Hidasnémetibe, míg a Sátoraljaújhely felé továbbutazókat Szerencstől szintén autóbuszok szállítják. Bizonyos személyvonatok rövidített útvonalon közlekednek, utasaikat a kijelölt InterCity járatok veszik át, amelyek emiatt a kisebb állomásokon is megállnak.
