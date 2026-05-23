Vonatgázolás történt Mezőkövesden: 280 utast menekítenek a tűzoltók, pótlóbuszok járnak a fővonalon

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 17:52
Halálos gázolás miatt jelentős késésekre és forgalmi változásokra kell számítani szombat délután a Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonalon.
Embert gázolt a Kassára és Sátoraljaújhelyre tartó Hernád-Zemplén InterCity szombat délután Mezőkövesdnél, a baleset miatt kora estig csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon. A helyszínelés idején a járatok késéssel közlekednek, és több vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Rendőrségi helyszínelés miatt korlátozták a vasúti forgalmat Mezőkövesd térségében Fotó: Lakatos Péter /  MTI

Mezőkövesd: kétszáznyolcvan utast mentenek a tűzoltók

A Katasztrófavédelem közölte, hogy a szerelvényen mintegy kétszáznyolcvanan utaztak, az ő biztonságos átszállásukat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók segítik a mentesítő járatokra. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt komoly menetrendi változások léptek életbe: a Hernád IC helyett Miskolcról pótlóbusz indult Hidasnémetibe, míg a Sátoraljaújhely felé továbbutazókat Szerencstől szintén autóbuszok szállítják. Bizonyos személyvonatok rövidített útvonalon közlekednek, utasaikat a kijelölt InterCity járatok veszik át, amelyek emiatt a kisebb állomásokon is megállnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
