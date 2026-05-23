A Budapest Parkban bukott le Zsigmond Angi! Ez a srác lehet az új pasija – Videó!

A gyönyörű és sikeres tartalomgyártónak, Zsigmond Anginak az élete nemrégiben hatalmas fordulatot vett, amikor szakított korábbi kedvesével, Mészáros Bendével. A fiatalok szerelmi élete hosszú ideig lázban tartotta a közönséget, ám a szakítás után Angi hamar továbblépett. A legfrissebb közösségi médiás bejegyzései alapján egy rejtélyes idegen oldalán talált rá újra a boldogság. A rajongók most darabkáiból rakták össze a kirakóst, hogy leleplezzék a híresség legújabb szívtipróját.

A bulvárvilágban semmi sem maradhat titokban, pláne ha egy olyan kaliberű sztárról van szó, mint Zsigmond Angéla. Az influenszer nemrég egy rendkívül sokatmondó, sejtelmes fotót osztott meg a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében. A képen Angi boldogan bújik hozzá egy titokzatos férfihoz, akinek az arca egyáltalán nem látszódott a kompozíción. Csupán egyetlen, de annál beszédesebb nyom maradt a követők számára: a férfi karját borító tetoválások. Ez a parányi részlet azonban éppen elég volt ahhoz, hogy a legvérmesebb rajongók azonnal munkába lendüljenek.

Az internet népe pillanatok alatt nyomozócsoporttá alakult át. A redditbúvárok és a TikTok-szakértők éjszakákat nem kímélve fésülték át a hazai és nemzetközi férfiprofilokat. Nem is kellett sok idő, hogy a tetoválásminták alapján rábukkanjanak a kísérteties egyezésekre. A kommentelők elsöprő többsége szerint a bizonyítékok egyértelműen egy TikTokon Reucuh néven futó sráchoz vezetnek. A férfi stílusa, testalkata és a bőrét díszítő motívumok tökéletesen egybeesnek a fotón látottakkal.

Ebben a Budapest Parkban készült videóban ráadásul együtt is láthatjuk Angit és a titokzatos srácot:

Angi korábbi kapcsolata Mészáros Bendével a nyilvánosság előtt zajlott, így a szakításuk híre is alaposan megrázta a követőtábort. Sokan azt hitték, hogy a szakítás után a csinos tartalomgyártó hosszabb időre egyedül marad, hogy feldolgozza a veszteséget. Úgy tűnik azonban, hogy a szerelem kiszámíthatatlan, és a boldogság akkor kopogtat be, amikor a legkevésbé számítunk rá. Reucuh, a feltételezett új partner, szintén otthonosan mozog a közösségi média világában, így pontosan megérti Angi pörgős mindennapjait.