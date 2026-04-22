Hat hetünk maradt – Megbénulhat az európai légi közlekedés?

A közel-keleti háborús helyzet miatt az európai országoknak mindössze hat hétre elegendő üzemanyag-tartalékuk maradt. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója szerint a világ az eddigi legsúlyosabb energiakrízisével néz szembe, mivel a Hormuzi-szoros korlátozott átjárhatósága megbénítja a kőolajszállítást. Bár a válság elsőként az ázsiai országokat érintette, a hatások mostanra elérték Európát is, ahol a hiány miatt elkerülhetetlenné váltak a menetrend szerinti járattörlések.
Több nemzetközi légitársaság már konkrét korlátozásokat vezetett be a drasztikusan megemelkedett kerozinárak és a készlethiány miatt. A svéd SAS áprilisra ezer járat törlését jelentette be, a holland KLM pedig 160 járatot vett ki a következő havi menetrendjéből. A német Lufthansa-csoport szintén kénytelen volt lépni: a magas üzemanyagárakra hivatkozva a tervezettnél korábban vonja ki a forgalomból 27 repülőgépét, amelyek elsősorban a rövid távú, CityLine útvonalakon közlekedtek.
Az amerikai és ázsiai piacon is hasonló a helyzet: a United Airlines a második és harmadik negyedévben járatai 5 százalékát törli, míg a dél-koreai Asiana és a hongkongi Cathay Pacific is jelentős járatritkításról döntött. A Norse Atlantic Airways még drasztikusabb lépésre szánta el magát: az üzemanyaghiány miatt a teljes nyári szezonra törölte Los Angeles-i járatait.
Bár a legnagyobb európai diszkont légitársaságok, mint a Ryanair és az easyJet, egyelőre nem jelentettek be közvetlen járattörléseket a közel-keleti konfliktus okozta üzemanyaghiány miatt, a jegyárak emelkedésére és a menetrend esetleges módosítására már felhívták a figyelmet. Az easyJet vezérigazgatója igyekezett megnyugtatni az utasokat, mondván, hogy május közepéig látják előre a készleteket, és az ellátás jelenleg folyamatos, de elismerte, hogy a közel-keleti konfliktus és a magas kerozinár már most több tízmillió fontos veszteséget okozott a cégnek.
A magyar utazóknak érdemes folyamatosan figyelemmel kísérniük a járataik státuszát, mivel a szakértők szerint a következő hetekben az üzemanyag-ellátás akadozása miatt bármelyik európai útvonalon előfordulhatnak fennakadások.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
