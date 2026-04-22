Mindenkit érint az energiaválság

Hat hetünk maradt – Megbénulhat az európai légi közlekedés?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 08:45
Kritikus szintre süllyedtek Európa kerozinkészletei a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt, ami már a kontinens légi közlekedését is közvetlenül veszélyezteti. A Nemzetközi Energiaügynökség figyelmeztetése szerint az ellátási láncok akadályozása miatt bármikor várhatóak tömeges járattörlések.
Etédi Alexa
A közel-keleti háborús helyzet miatt az európai országoknak mindössze hat hétre elegendő üzemanyag-tartalékuk maradt. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója szerint a világ az eddigi legsúlyosabb energiakrízisével néz szembe, mivel a Hormuzi-szoros korlátozott átjárhatósága megbénítja a kőolajszállítást. Bár a válság elsőként az ázsiai országokat érintette, a hatások mostanra elérték Európát is, ahol a hiány miatt elkerülhetetlenné váltak a menetrend szerinti járattörlések.

A földön maradnak: járattörlések a legnagyobb légitársaságoknál a közel-keleti konfliktus miatt. 
Fotó: Plane Photography / Shutterstock
  • A közel-keleti konfliktus miatt Európának már csak hat hétre elegendő kerozinja maradt, ami globális energiakrízissel fenyeget.
  • Több nagy légitársaság, köztük a Lufthansa, a KLM és a SAS már bejelentette több száz járatának törlését vagy gépek leállítását.
  • Bár a fapados cégek egyelőre tartják a menetrendet, a készlethiány és a drasztikus áremelkedés bármikor újabb korlátozásokat hozhat.

Küszöbön álló járattörlések a nagy légitársaságoknál

Több nemzetközi légitársaság már konkrét korlátozásokat vezetett be a drasztikusan megemelkedett kerozinárak és a készlethiány miatt. A svéd SAS áprilisra ezer járat törlését jelentette be, a holland KLM pedig 160 járatot vett ki a következő havi menetrendjéből. A német Lufthansa-csoport szintén kénytelen volt lépni: a magas üzemanyagárakra hivatkozva a tervezettnél korábban vonja ki a forgalomból 27 repülőgépét, amelyek elsősorban a rövid távú, CityLine útvonalakon közlekedtek.

Az amerikai és ázsiai piacon is hasonló a helyzet: a United Airlines a második és harmadik negyedévben járatai 5 százalékát törli, míg a dél-koreai Asiana és a hongkongi Cathay Pacific is jelentős járatritkításról döntött. A Norse Atlantic Airways még drasztikusabb lépésre szánta el magát: az üzemanyaghiány miatt a teljes nyári szezonra törölte Los Angeles-i járatait.

Bizonytalanság a fapados piacon

Bár a legnagyobb európai diszkont légitársaságok, mint a Ryanair és az easyJet, egyelőre nem jelentettek be közvetlen járattörléseket a közel-keleti konfliktus okozta üzemanyaghiány miatt, a jegyárak emelkedésére és a menetrend esetleges módosítására már felhívták a figyelmet. Az easyJet vezérigazgatója igyekezett megnyugtatni az utasokat, mondván, hogy május közepéig látják előre a készleteket, és az ellátás jelenleg folyamatos, de elismerte, hogy a közel-keleti konfliktus és a magas kerozinár már most több tízmillió fontos veszteséget okozott a cégnek.

A magyar utazóknak érdemes folyamatosan figyelemmel kísérniük a járataik státuszát, mivel a szakértők szerint a következő hetekben az üzemanyag-ellátás akadozása miatt bármelyik európai útvonalon előfordulhatnak fennakadások.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
