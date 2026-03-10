Brutális drágulás az utazási piacon – Ennyivel kerülhet többe a nyaralásod idén

A légiközlekedési ágazatban jelenleg az utazás drágulása a legmeghatározóbb trend, aminek hátterében elsősorban a finomított üzemanyag árának megugrása áll. Míg a közel-keleti konfliktus előtt egy tonna kerozin ára 830 dollár körül (hozzávetőlegesen 280 380 Ft) mozgott az európai piacon, ez az összeg rövid idő alatt 1500 dollárra (nagyjából 506 715 Ft) emelkedett.

A finomított üzemanyag árának megugrása miatt az utazás drágulása globális jelenség. Fotó: Andrii Yalanskyi / shutterstock

Dráguló üzemanyag: a kerozin ára csaknem megduplázódott, ami minden repülőjegy árába beépül.

a kerozin ára csaknem megduplázódott, ami minden repülőjegy árába beépül. Hosszabb útvonalak: a légtérlezárások miatti kerülők jelentős pluszköltséget rónak az utasokra.

a légtérlezárások miatti kerülők jelentős pluszköltséget rónak az utasokra. Növekvő kereslet: a biztonságos úti célok iránti kereslet miatt a szállásárak is emelkednek.

Így alakul az utazás drágulása a kerozin árának robbanása miatt

Mivel az üzemanyag a légitársaságok működési költségének egyik legjelentősebb tétele, a vállalatok kénytelenek beépíteni ezt a pluszkiadást a repülőjegyek árába. Szakértők szerint a folyamat automatikus: a magasabb olajár magasabb viteldíjakat szül, és ez alól a fapados és a menetrend szerinti járatok sem jelentenek kivételt.

A költségnövekedés másik fontos tényezője a járatok útvonalának módosítása. A feszültséggel érintett légterek elkerülése hosszabb menetidőt jelent, ami nemcsak több üzemanyagot igényel, hanem a személyzet munkaidejét és a gépek karbantartási ütemezését is megterheli. Ezek a kerülőutak olyan pluszköltségeket generálnak, amelyeket végül az utasok fizetnek meg a jegyvásárláskor.

A kereslet átrendeződése és a biztonságos célpontok

Amikor egy régióban fokozódik a bizonytalanság, az utazók tömegesen keresnek alternatívákat. Ez a jelenség piaci alapú áremelkedést okoz a stabilnak ítélt országokban. Ha a turisták elkerülik a népszerű közel-keleti átszállóhelyeket vagy nyaralóhelyeket, a roham a nyugati és mediterrán úti célok felé irányul. A hirtelen megnövekedett igény miatt a szállodák és a légitársaságok gyorsabban töltik fel a szabad helyeiket, ami a „last minute” ajánlatok eltűnéséhez és az alapárak emelkedéséhez vezet.

A dinamikus árazás világában a korlátozott kapacitás és a magas kereslet törvényszerűen drágulást hoz. A szakértők szerint jelenleg azok járnak a legjobban, akik fix áras csomagokat foglalnak le időben, mert a konfliktus elhúzódása esetén az árak folyamatosan kúsznak felfelé. Az utazási irodák és a szolgáltatók ugyanis nem tudják tartósan benyelni a kerozinár és a logisztikai nehézségek okozta veszteségeket.