Hatalmas energiaválság várható Európában

Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa hosszú energiaválságra készül, szerinte rövidesen korlátozni kell kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot az EU-ban, de akkor sem fognak orosz energiára visszatérni- nyilatkozta a Financial Timesnak.

„Ez hosszú válság lesz . . . az energiaárak nagyon hosszú ideig magasabbak lesznek” – mondta Dan Jørgensen az FT-nek, figyelmeztetve, hogy néhány még „kritikusabb” termék esetében „arra számítunk, hogy ez a következő hetekben még rosszabb lesz”. Jørgensen azt mondta, hogy az EU „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, még akkor is, ha a blokk „még nem tart ott”, hogy porciózni kelljen az olyan kritikus termékeket, mint a repülőgép-üzemanyag vagy a dízel. „Úgy értem, jobb felkészülni, mint sajnálkozni” – mondta Jørgensen.



Jørgensen nem osztotta meg az EU „pontos elemzését” arról, hogy mikor lehet szükség új kibocsátásra, de azt mondta, hogy „nagyon komolyan vesszük ezt, és készek vagyunk megtenni, amikor és ha ez szükségessé válik”. „Nyitva kell tartanunk a lehetőségeinket, és ha ez valóban, ahogyan én előrejelzem, egy hosszan tartó válság, akkor ezekre az eszközökre egy későbbi szakaszban is szükségünk lesz” – tette hozzá. „Ezt pontosan a megfelelő időben kell megtenni, és arányosnak kell lennie.”

Jørgensen megismételte azt az álláspontját is, hogy az EU-s jogszabályokban idén nem lesz változás az orosz cseppfolyósított földgáz importjának megszüntetése érdekében. Azt mondta, hogy helyette az Egyesült Államokra és más partnerekre támaszkodni a további ellátások biztosításában elfogadható, mivel ők „a szabad piacon” működnek.

Már nem csupán az üzemanyagárak emelkedése, hanem hiánya is komoly kockázatot jelent. Az európai repülőterek üzemanyaghiánnyal nézhetnek szembe, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost a legtöbb olajszállítmány előtt. A kerozin ára már most rekordmagas, több nyugat-európai ország hónapokon belül kimerítheti tartalékait– számolt be a Politico.

A londoni Heathrow és más brit repülőtereken már elkezdődtek az üzemanyaghiány miatti járattörlések.

A Skybus regionális légitársaság egy útvonalát már meg is szüntette.