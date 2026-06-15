Sokkoló X-aktákat hoztak nyilvánosságra: Pikkelyes ufó lebegett a katonák feje felett

Újabb adag, összesen 72, korábban eltitkolt ufóakta került a nyilvánosságra. Donald Trump elnök teljes átláthatóságot követelt az idegen életformákkal kapcsolatban, a Pentagon pedig engedelmeskedett. Bár végső bizonyítékot most sem kaptunk a földönkívüliek létezésére, a szemtanúk beszámolói így is filmbe illők.

A most nyilvánosságra hozott ufóakta szerint a Pentagon sem tudja pontosan, mik lehetnek ezek a különös jelenségek Fotó: 123RF

Repülő krumpli riogatta a katonákat

Az egyik legbizarrabb eset Colorado Springsben történt még 2022-ben. Az amerikai hadsereg öt katonája lépett ki a Fort Carson-i irodaépületből, amikor valami egészen elképesztőt láttak meg a hegyek felett lebegni.

Az objektum krumpli alakú volt, határozott élekkel, és krémes, fehéres, opálos színűnek tűnt

– áll az FBI hivatalos dokumentumában, amely egy rajzot is tartalmaz a repülő burgonyáról. A katonák szerint a légi járművet nem mindennapi borítás fedte: egymáshoz ízesülő halpikkelyek vagy panelek alkották, amelyek nem voltak szimmetrikusak, nem fedték egymást, és szabálytalan alakúak voltak.

A tárgy két percig mozdulatlanul csillogott, majd egy szempillantás alatt köddé vált. Bár a Pentagon próbálta azzal magyarázni az esetet, hogy a hóvisszaverődés trükközött a fénnyel, a katonák váltig állítják: verőfényes, felhőtlen nap volt, és semmilyen földi repülő vagy ballon nem járt a környéken.

Kozmikus plazmanap a hátsó kertben

Egy másik hátborzongató jelentés szerint egy amerikai lakos a saját kertjében talált egy túlvilági jelenséget. Amikor hazaért, a fák alatt egy ragyogó, gyönyörű vörös gömb lebegett.

A vörös gömb belsejében, a közepén egy nagyjából kosárlabda méretű fehéres plazmanap látszott

– olvasható a megdöbbentő FBI-iratban. Hirtelen egy második gömb is megjelent mellette, majd mindkettő némán elsuhant az égbolton. Erről az esetről telefonos videó is készült, amit a Fehér Ház mindenféle magyarázat nélkül ki is posztolt a közösségi oldalára.

Sokkoló ufóakta: hollywoodi horror Afrikában

A most kiszivárogtatott akták között lapul egy eddig soha nem látott, 2008-as CIA-dokumentum is Zimbabwe fő repülőteréről. Itt egy igazi sci-fi blockbuster elevenedett meg a szemtanúk előtt. Egy hatalmas, korong alakú tárgy tűnt fel az égen, aminek a közepe teljesen üreges volt.

A megfigyelés egy pontján fénysugarakat láttak áradni az objektumból

– írta le a CIA. A forgó fényekkel repülő ufó folyamatosan változtatta a színét, majd elképesztő sebességgel lőtt ki a világűr felé. A hírszerzés már akkor elismerte: a szemtanúk szerint ez nem emberi technológia volt, hanem bizony földönkívüli eredetű – írja a Daily Star.