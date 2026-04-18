Ha neked is ilyen színű bőröndöd van, nagy veszélynek van kitéve

A legtöbb utazó sötétkék, szürke vagy fekete poggyásszal indul útnak, ami jelentősen megkönnyíti a tolvajok dolgát, így ezekben az esetekben a bőrönd lopás is gyakrabban fordul elő. William Morgan biztonsági szakértő szerint a semleges színek lehetővé teszik a bűnözőknek, hogy feltűnés nélkül vegyüljenek el a tömegben a zsákmánnyal. A szakember kiemelte, hogy érdemes felülbírálni az esztétikai szempontokat a biztonság javára.
A szakértők szerint a neon zöld, a sárga vagy bármilyen más, messziről kirívó színű táska komoly visszatartó erőt jelent. Ha egy tolvajnak választania kell egy átlagos fekete és egy rikító színű darab között, szinte biztosan az előbbit viszi el, mert azzal kisebb a lebukás veszélye. Ennek oka egyszerű: ha valaki elkiáltja magát, hogy „állítsák meg azt az embert a zöld táskával”, azonnal minden szem ráirányul, míg egy sötét darabbal pillanatok alatt elvegyülhet a hömpölygő reptéri forgatagban. A feltűnő szín tehát egyfajta vizuális riasztóként működik.
Ed Burnett, a UPS korábbi tanácsadója arra is rámutatott, hogy a luxusmárkák logói valósággal vonzzák a bűnözőket. Ezek a márkajelzések azt sugallják, hogy a táska tartalma is értékes, így a tolvaj biztosra mehet, hogy drága holmikat talál benne. Érdemes kerülni a feltűnő logókkal ellátott modelleket, ha nem akarunk célponttá válni. Egy egyszerűbb külsejű, de strapabíró bőrönd sokkal bölcsebb választás.
A Ryanair adatai szerint az utasok több mint 99 százaléka sötét tónusú bőröndöt használ. Ez nemcsak a bűnözés szempontjából rossz, hanem az azonosítást is megnehezíti. Ha egy sötétkék bőrönd elkeveredik a reptéren, szinte lehetetlen megtalálni a többezer hasonló tárgy között. Bár a sötét színek jobban rejtik a koszt, a biztonsági szempontok ellenük szólnak.
Amennyiben ragaszkodsz a meglévő, sötét táskádhoz, lásd el egyedi azonosítóval. Egy neon színű szalag, egy egyedi matrica vagy egy feltűnő pánt is segít, hogy a csomagodat távolról felismerd. Ezek az apróságok megnehezítik a tolvajok dolgát, hiszen elveszik a tárgy névtelen jellegét. A lényeg, hogy a csomagod ne jellegtelen része legyen a tömegnek, hanem egyértelműen azonosítható tárgy.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.