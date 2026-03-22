Üres szék melletted a repülőn? Ezzel az utazási trükkel szinte garantált

A legtöbb utas beletörődik a szűkös körülményekbe, pedig létezik egy stratégia a komfort növelésére. Az utazási trükk lényege az emberi pszichológia és a helyfoglalási rendszerek ismerete. Amikor egy pár együtt utazik, az első gondolatuk az, hogy egymás mellé foglaljanak. Ez azonban garantálja, hogy egy harmadik idegen kerül melléjük a fennmaradó helyre. Ehelyett érdemesebb taktikát váltani: az egyik utas az ablak mellé, a társa pedig a folyosó felőli székre foglaljon.
Az utazási trükk szerint tehát a sor közepén így egyetlen üres hely marad. Az egyedül utazók számára a középső szék a legkevésbé vonzó opció. Mindenki szívesebben választ olyan sort, ahol még van szabad ablakos vagy folyosói hely, így a két szélre befoglalt szék közé eső terület nagy valószínűséggel üres marad a check-in végéig.
A siker esélyét növeli a gép hátuljába szóló foglalás. A legtöbb utas igyekszik minél előrébb kerülni, hogy leszállás után gyorsabban távozhasson. A foglalási algoritmusok is gyakran elölről hátrafelé töltik fel a sorokat. Ha a szárny mögötti szakaszban választunk ülőhelyet az ablak-folyosó kombinációval, statisztikailag kisebb az esélye, hogy bárki befoglaljon középre.
Gyakori kérdés, mi történik, ha a repülőgép teljesen megtelik, és végül mégis kiosztják a középső helyet valakinek. Ebben a helyzetben sincs ok aggodalomra. Amikor megérkezik a harmadik utas, felajánlható neki a csere. Mivel a középső helynél az ablak és a folyosó is kényelmesebb, az érkező utas szinte biztosan boldogan elfogadja az ajánlatot. Ezzel a módszerrel vagy nyerünk egy egész szabad ülést kettőnknek, vagy a legrosszabb esetben ismét egymás mellett ülünk.
A légitársaságok ma már szinte minden kényelmi szolgáltatásért külön díjat számolnak fel, a lábtér növelése pedig komoly összegekbe kerülhet. Ez a technika ingyenesen kínál esélyt a tágasabb környezetre a turistaosztályon is. Érdemes a foglalást követően is figyelni a gép telítettségét a légitársaság alkalmazásában, hiszen az utasok folyamatosan módosítják a helyeiket az indulásig.
A repülés ma már nem feltétlenül a luxusról szól, de némi odafigyeléssel elkerülhető a felesleges szorongás. A cél minden esetben az, hogy az utazás megkezdése ne stresszforrás, hanem a pihenés része legyen. A tudatos választás segít abban, hogy a célállomásra frissebben érkezzünk meg.
