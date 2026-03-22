Üres szék melletted a repülőn? Ezzel az utazási trükkel szinte garantált

A legtöbb utas beletörődik a szűkös körülményekbe, pedig létezik egy stratégia a komfort növelésére. Az utazási trükk lényege az emberi pszichológia és a helyfoglalási rendszerek ismerete. Amikor egy pár együtt utazik, az első gondolatuk az, hogy egymás mellé foglaljanak. Ez azonban garantálja, hogy egy harmadik idegen kerül melléjük a fennmaradó helyre. Ehelyett érdemesebb taktikát váltani: az egyik utas az ablak mellé, a társa pedig a folyosó felőli székre foglaljon.

Működő utazási trükk a kényelmes repülés érdekében.

ne közvetlenül egymás mellé, hanem inkább az ablak és a folyosó mellé foglaljunk ülést. Pszichológiai gát: az üresen hagyott középső hely a legkevésbé vonzó az utasoknak, így nagy eséllyel szabadon marad.

az üresen hagyott középső hely a legkevésbé vonzó az utasoknak, így nagy eséllyel szabadon marad. Garantált kényelem: ha mégis érkezik valaki középre, egy cserével bárki szívesen átül a kényelmesebb szélre.

Az utazási trükk szerint tehát a sor közepén így egyetlen üres hely marad. Az egyedül utazók számára a középső szék a legkevésbé vonzó opció. Mindenki szívesebben választ olyan sort, ahol még van szabad ablakos vagy folyosói hely, így a két szélre befoglalt szék közé eső terület nagy valószínűséggel üres marad a check-in végéig.

A siker esélyét növeli a gép hátuljába szóló foglalás. A legtöbb utas igyekszik minél előrébb kerülni, hogy leszállás után gyorsabban távozhasson. A foglalási algoritmusok is gyakran elölről hátrafelé töltik fel a sorokat. Ha a szárny mögötti szakaszban választunk ülőhelyet az ablak-folyosó kombinációval, statisztikailag kisebb az esélye, hogy bárki befoglaljon középre.

Rugalmasság teli repülőgép esetén

Gyakori kérdés, mi történik, ha a repülőgép teljesen megtelik, és végül mégis kiosztják a középső helyet valakinek. Ebben a helyzetben sincs ok aggodalomra. Amikor megérkezik a harmadik utas, felajánlható neki a csere. Mivel a középső helynél az ablak és a folyosó is kényelmesebb, az érkező utas szinte biztosan boldogan elfogadja az ajánlatot. Ezzel a módszerrel vagy nyerünk egy egész szabad ülést kettőnknek, vagy a legrosszabb esetben ismét egymás mellett ülünk.