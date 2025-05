Utazási trükk: így spórolhatsz egyetlen mozdulattal a repülőjegyen

Bár az iskolákban lassan végét ér a tanítás, sok család még mindig az utolsó pillanatban próbál lecsapni egy jó napfényes ajánlatra – és nem is reménytelen, írja a Daily Mail. Michael Ryan utazási szakértő szerint még most is vannak lehetőségek, ha tudatosan tervezünk és akár 600–800 fontot (250–350 ezer forintot) is meg lehet takarítani.

Az utazás könnyen lehet olcsóbb is ha odafigyelünk Fotó: Forrás: dpexcel/pixabay.com

A szünidős utazások hagyományosan a legdrágább időszakot jelentik: a repülőjegyek ára gyakran 50%-kal emelkedik ilyenkor. Mégis van mód a spórolásra és nem is feltétlenül kell lemondani a nyári szünetről – vagy vállalni a büntetést a tanév közbeni nyaralásért. A trükkök egyszerűek: repülj hét közben! A keddi–csütörtöki indulás akár feleannyiba is kerülhet, mint egy szombati járat. Egy négyfős család akár 250 ezer forintot is spórolhat csak azzal, hogy nem hétvégén utazik. A péntektől hétfőig tartó hosszú hétvégék helyett válassz hétfőtől péntekig tartó időszakot – így még a gyerekek is kiélvezhetik a szünetet.

Ha spórolunk, stresszmentesebben utazunk Fotó: Forrás: Shutterstock/ Parilov

Másik okos trükk: kerüld a klasszikus tengerpartokat! A kelet-európai városok, mint Prága, Krakkó vagy Varsó, jóval olcsóbbak, még a főszezonban is. Repülőjegyeik kevésbé drágulnak, és kulturális élményben sem szenved hiányt az ember. Válassz kevésbé frekventált repteret! Ha hajlandó vagy autóval vagy vonattal többet utazni, akár több tízezer forintot is megspórolhatsz. A kora reggeli vagy késő esti járatok szintén kedvezőbb árúak – egy 6:00-kor induló járat 100–150 ezer forintot is megmenthet a családi kasszában.