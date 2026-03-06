Kedvenc karaktereink nyomában: így alakultak át az utazási trendek

A fiatal felnőttek több nemzetközi utat terveznek, de már nem a híres látnivalók kipipálása a céljuk.

Az emberek új kapcsolatok és személyes élmények után kutatnak az útjaikon.

Többnyire olyan úti célokat választanak, amelyekhez a kedvenc filmjeik és sorozataik miatt már érzések fűzik őket.

A nyaralástervezés ennek következtében aszerint alakult át, hogy az utazók érzésre, nem népszerűség és ár alapján választanak helyszínt.

Mikor utaztál utoljára úgy, hogy hazaérve nem a fotókat nézted meg először, hanem csak leültél és mosolyogtál? Ez az elégedettség érzés lett az új utazási trendek mércéje. A nyaralástervezés az utóbbi években gyökeresen átalakult, mert az emberek végre megkérdezték önmaguktól, hogy mit akarnak igazán hazahozni egy-egy utazásból. A válaszuk többnyire az volt, hogy maradandó emlékeket olyan helyekről, amelyekhez saját tapasztalatok híján is érzések fűzik őket. Itt jön képbe a popkultúra hatása a turizmusra, a streaming térnyerésével ugyanis egyre többen vágynak kedvenc sorozataik helyszíneire. Ezenkívül a közösségi médiának köszönhetően sokkal inkább egyénre szabhatják a kiruccanásaikat, néhány kattintással ugyanis elérhetők hús-vér utazók sokszor kegyetlenül őszinte értékelései.

Az utazási trendek gyökeresen átalakultak az utóbbi években. Mára az új, izgalmas élmények és maradandó érzések váltak a kiruccanások új mércéjévé

Fotó: Shutterstock

Hogyan alakulnak át az utazási trendek 2026-ban?

Egy helyi piac, egy mellékutcában megbúvó kávézó, egy véletlenszerű beszélgetés egy strandon: ezek mind olyan élmények, amelyek biztos egy életre benned élnek tovább, ellenben az úton-útfélen látott várromok képével, amelyek legfeljebb néhány negatívon köszönnek vissza. Még teljesebb az élmény, ha ezeket az emlékeket olyan helyeken gyűjtheted be, ahol a kedvenc filmjeid és sorozataid karakterei is sétálgattak. Ki ne akarna croissant majszolni ott, ahol Emily falatozott Párizsban, vagy végiglejteni Carrie Bradshaw kedvenc sugárútján? Végigsétálni egy tengerparton, ahol a Trónok harca című szériában csatáztak, vagy lenézni egy felhőkarcolóról, ahonnan Tom Cruise ugrott a mélybe az egyik Mission: Impossible című filmben? A globális trendjelentések idei évre vonatkozó megállapításai szerint a fiatal felnőttek többsége azért utazik, hogy felfedezze kedvenc filmbéli helyszíneit és egyúttal új, izgalmas embereket ismerjen meg, mert már nem a panoráma, sem az Instagram-kép, hanem a kapcsolat és kapcsolódás a céljuk. Az utazások egyre inkább társas felfedezéssé válnak: az emberek olyan élményeket keresnek az úton, amelyeket otthon, a megszokott közegükben nem találnak meg.