Kedvenc karaktereink nyomában: így alakultak át az utazási trendek

Mikor utaztál utoljára úgy, hogy hazaérve nem a fotókat nézted meg először, hanem csak leültél és mosolyogtál? Ez az elégedettség érzés lett az új utazási trendek mércéje. A nyaralástervezés az utóbbi években gyökeresen átalakult, mert az emberek végre megkérdezték önmaguktól, hogy mit akarnak igazán hazahozni egy-egy utazásból. A válaszuk többnyire az volt, hogy maradandó emlékeket olyan helyekről, amelyekhez saját tapasztalatok híján is érzések fűzik őket. Itt jön képbe a popkultúra hatása a turizmusra, a streaming térnyerésével ugyanis egyre többen vágynak kedvenc sorozataik helyszíneire. Ezenkívül a közösségi médiának köszönhetően sokkal inkább egyénre szabhatják a kiruccanásaikat, néhány kattintással ugyanis elérhetők hús-vér utazók sokszor kegyetlenül őszinte értékelései.
Egy helyi piac, egy mellékutcában megbúvó kávézó, egy véletlenszerű beszélgetés egy strandon: ezek mind olyan élmények, amelyek biztos egy életre benned élnek tovább, ellenben az úton-útfélen látott várromok képével, amelyek legfeljebb néhány negatívon köszönnek vissza. Még teljesebb az élmény, ha ezeket az emlékeket olyan helyeken gyűjtheted be, ahol a kedvenc filmjeid és sorozataid karakterei is sétálgattak. Ki ne akarna croissant majszolni ott, ahol Emily falatozott Párizsban, vagy végiglejteni Carrie Bradshaw kedvenc sugárútján? Végigsétálni egy tengerparton, ahol a Trónok harca című szériában csatáztak, vagy lenézni egy felhőkarcolóról, ahonnan Tom Cruise ugrott a mélybe az egyik Mission: Impossible című filmben? A globális trendjelentések idei évre vonatkozó megállapításai szerint a fiatal felnőttek többsége azért utazik, hogy felfedezze kedvenc filmbéli helyszíneit és egyúttal új, izgalmas embereket ismerjen meg, mert már nem a panoráma, sem az Instagram-kép, hanem a kapcsolat és kapcsolódás a céljuk. Az utazások egyre inkább társas felfedezéssé válnak: az emberek olyan élményeket keresnek az úton, amelyeket otthon, a megszokott közegükben nem találnak meg.
Az elemzők nevet is adtak az új jelenségnek: a „pop culting” lényege, hogy a fiatalok nem katalógusokból, hanem a kedvenc sorozataikból választanak úti célt. A képernyőn látott világ ugyanis annyira beszippantja az ifjú nézőket, hogy a stáblista után már a repjegyeket böngészik – ez pedig a foglalási adatokon is tisztán látszik.
Elég, ha A Bridgerton család című Netflix-sorozat popkultúrális hatására gondolunk, vagyis hogy újabban minden rajongó a brit arisztokrácia fényűzésére vágyik. Nem véletlen, hogy a 19. századi angol udvari elegancia, a „Regency-stílus” a reneszánszát éli. Sok fanatikus utazó már nem sima hotelekre vadászik, hanem cotswoldsi kúriák, skót kastélyok, és a délutáni teázások vidéki romantikáját felidéző apartmanok után kutat.
Szintén a pop culting erősödését mutatja a horvát Dubrovnik népszerűségének növekedése, ami a Trónok harca című sorozatnak köszönhető, míg Szicíliát A Fehér Lótusz nevű széria repítette vissza a bakancslisták tetejére. Mindebből remekül látszik, hogy ma már nemcsak látni akarjuk a világot, hanem ugyanott akarunk sétálni, ahol a kedvenc történeteink cselekménye zajlott.
Egy másik szemléletváltás is kirajzolódott, amelyet úttervezési mixelésnek neveznek. A nyaralást tervező utazók ma már nem bíznak egyetlen forrásban: mesterséges intelligencia alapú eszközöket, online fórumokat és személyes ajánlásokat kombinálnak, mert a legjobb tipp az, amelyet egy igazi ember adott saját tapasztalat alapján. Ez a fajta tervezés lassabb, de pontosabb, és sokkal egyénre szabottabb.
Ezek alapján a következő utazás tervezésekor érdemes feltenni magadnak a kérdést, mit is keresel valójában. Feltöltődést, izgalmat, aktív kalandokat vagy csendes órákat? Ha megvan a válasz, az már jócskán leszűkíti a lehetséges úti célok halmazát.
