Az utazási szakértők szerint ezek a legjobb utazások 2026-ra

Mint minden évben, a nagy múltú útikalauz tavaly ősszel is kiadta a következő évi úti cél ajánlóját, amelyben nemcsak helyszíneket, de élményeket is ajánlanak, szerte a nagyvilágból. Ezek közül válogattunk most – elsősorban azokból az ajánlatokból, amelyek Magyarországról is könnyebben és olcsóbban elérhetők. Ime a Lonely Planet listája a legjobb utazások tekintetében 2026-ra.
Az útikalauz számos észak- és dél-amerikai úti cél mellett az írországi Tipperary megyét külön kiemeli, amely véleményük szerint az egyik legalulértékeltebb, ugyanakkor elbűvölő panorámát kínáló helyszín Európa nyugati szélén. Kastélyok, apátságok és a festői ír táj, amely elbűvöli az utazót akkor is, ha eredetileg a Wild Atlantic Way (a part menti út) miatt hajtanak csak át Tipperaryn.
Ha messzebbre tekintenénk, a Lonely Planet szerint az egyik legjobb választás a thaiföldi Phuket szigete lehet, ha nemcsak nászútra, vagy romantikázni mennénk, hanem digitáis nomádként a munkát és az utazást is összekötnénk. Phuket paradicsomi strandjai, esőerdői és nyugodt életmódja ideálisak erre a célra.
A Lonely Planet további 2026-os ajánlatai között szerepel még a teljesség igénye nélkül Cádiz, Spanyolország ; Szardínia, Olaszország; Tunézia; Barbados, Karib-térség; Utrecht, Hollandia; illetve Finnország is.
Ami az élményszerzést illeti, az útikalauz külön említi a gasztronómiai tapasztalatokat, illetve a legjobb bulihelyszíneket. Előbbi kategóriában Dubaj a legjobbak között szerepel, mint mennyei gasztronómiai úti cél, de az indiai Kerala is megéri egy útra, hogy az ember megismerhesse a helyi konyhát, amely olyan helyben termesztett fűszereken alapszik, mint a ors, a kurkuma, vagy a kardamom.
Aki felejthetetlen partizásra vágyik 2026-ban, az a szomszédos Szerbia fővárosa, Belgrád felé vegye az útját, amelynek éjszakai élete életre szóló élményeket kínál. Ha egzotikusabb parti helyszínt keresel, akkor a Karib-térségben található Grenadát válaszd, ahol az auguszusi Spicemas fesztiválra – amely a sziget fűszertermelő mútja előtt tiszteleg – nem kevesebb, mint 20 ezer embert várnak.
A szokatlan szállástípusok között japán rjokan (hagyományos fogadó), a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban található vasúti kocsi és egy hawaii vulkánház találhatók.
Ami a kalandokat illeti, raftingolást (a Colorado folyón a Grand Canyonban), csillagnézést (Wairarapában , Új-Zélandon/Aotearoában), a Mekong-folyón való hajókázást (Kambodzsában és Vietnámban), valamint túrázást és vadkempingezést ajánl Tadzsikisztánban, amelyek lássuk be, nem az olcsóbb úti célok közé tartoznak, ugyanakkor közelebb is találunk ugyanilyen élményeket.
Raftingoláshoz elég, ha csak Szlovéniáig utazunk, ahol számos szilaj hegyi patak akad, amelyek e vízi kalandra hívogatnak, míg csillaglesre Portugáliában (Algarve), Wales-ben (Brecon Beacons), vagy a kanári-szigeteki La Palmán is van lehetőség. Túrázásra és vadkempingezésre pedig tökéletes választás lehet Bosznia-Hercegovina, amely még nem fuldoklik a turisták özönében.
Nyilván mindannyiunknak vannak olyan bakancslistás állatos úti céljai, mint a szabadon élő gorillák felkeresése Ugandában, vagy a namíbiai elefántok vonulásának követése – amelyet egyébként a Lonely Planet is ajánl –, esetleg az afrikai nemzeti parkok állatvilágának megcsodálása, amíg azonban olcsóbb úti célok közül kell választani, álljon itt néhány közelebbi állatos kaland is.
A Portugáliához tartozó Azori-szigetek észak-atlanti vizein például szinte garantált a bálnák, delfinek jelenléte, így egy bálnales valóban egy életre szóló élmény lehet (erre a legjobb idő az áprilistól július elejéig tartó időszak). S míg a Lonely Planet az ecuadori Andok ösvényeit, vagy Louisiana kreol vidékeit ajánlja egy kiadós lovaglásra, addig Európa tengerpartjai, hegyi ösvényei legalább olyan élményeket kínálnak.
A Lonely Planet kínálatában rögtön elsőként a Premier League, az angol bajnokság focimeccsei állnak – amelyek számunkra, magyarokra nézve most különösen csábítóak Szoboszlainak, Kerkeznek, és most már Tóth Alexnek köszönhetően – amelyek nem csupán szimpla stadionlátogatást fednek le, hanem betekintést nyújtanak az ország igazi szenvedélyébe is. Nem utolsó sorban egy városlátogatás mellett, mondjuk Liverpoolba, egy színvonalas focimeccsnek is tanúi lehetünk.
A 2026-os Lonely Planet listán – ahová 2016-ban Erdély is felkerült, mint a legjobb régió – szerepel még Eileen Gray dél-franciaországi házának meglátogatása (a hölgy egy ír belsőépítész, bútortervező és építész volt), valamint az angliai Bristol utcai művészetének felfedezése.
Nézd meg a videót is a Lonely Planet 2026-os ajánlójáról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.