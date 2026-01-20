Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A Lonely Planet legjobb úti cél ajánlójában 2026-ban Tunézia is szerepel.

Az utazási szakértők szerint ezek a legjobb utazások 2026-ra

Lonely Planet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 09:15
külföldi utazáslegjobb úti cél
Még nem gondolkodtál az idei nyaralásodon? Akkor most segítünk. A közismert utazási magazin, a Lonely Planet október 21-én jelentette meg „A legjobb utazások 2026-ban” című könyvét, amely 25-25 nagyszerű helyet, illetve élményt javasol az idei évre. Ezek közül válogattunk.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Mint minden évben, a nagy múltú útikalauz tavaly ősszel is kiadta a következő évi úti cél ajánlóját, amelyben nemcsak helyszíneket, de élményeket is ajánlanak, szerte a nagyvilágból. Ezek közül válogattunk most – elsősorban azokból az ajánlatokból, amelyek Magyarországról is könnyebben és olcsóbban elérhetők. Ime a Lonely Planet listája a legjobb utazások tekintetében 2026-ra.

Az írországi Tipperary megye a legjobb utazások közé tartozik a Lonely Planet szerint.
Ezek a legjobb utazások a Lonely Planet szerint 2026-ban: az írországi Tipperary megye például lenyűgöző panorámái miatt vívta ki az útikalauz elismerését
Fotó: MNStudio /  Shutterstock 
  • A Lonely Planet 2026-os listája elérhető és izgalmas úti célokat ajánl
  • Európától Ázsiáig: városok, élmények, természet és gasztronómia fókuszban
  • Olcsóbb, Magyarországról is könnyen elérhető alternatívák is szerepelnek

Ezek a legjobb utazások a Lonely Planet szerint 2026-ban

Az útikalauz számos észak- és dél-amerikai úti cél mellett az írországi Tipperary megyét külön kiemeli, amely véleményük szerint az egyik legalulértékeltebb, ugyanakkor elbűvölő panorámát kínáló helyszín Európa nyugati szélén. Kastélyok, apátságok és a festői ír táj, amely elbűvöli az utazót akkor is, ha eredetileg a Wild Atlantic Way (a part menti út) miatt hajtanak csak át Tipperaryn.

Phuket tengerpartja hajókkal és hegyekkel.
A thaiföldi Phuket az egzotikus úti célok között szerepelt előkelő helyen, amely ideális úti cél lehet a digitális nomádok számára
Fotó: saiko3p /  Shutterstock 

Ha messzebbre tekintenénk, a Lonely Planet szerint az egyik legjobb választás a thaiföldi Phuket szigete lehet, ha nemcsak nászútra, vagy romantikázni mennénk, hanem digitáis nomádként a munkát és az utazást is összekötnénk. Phuket paradicsomi strandjai, esőerdői és nyugodt életmódja ideálisak erre a célra.

A Lonely Planet további 2026-os ajánlatai között szerepel még a teljesség igénye nélkül Cádiz, Spanyolország ; Szardínia, Olaszország; Tunézia; Barbados, Karib-térség; Utrecht, Hollandia; illetve Finnország is.  

Élmények az utazások fókuszában

Ami az élményszerzést illeti, az útikalauz külön említi a gasztronómiai tapasztalatokat, illetve a legjobb bulihelyszíneket. Előbbi kategóriában Dubaj a legjobbak között szerepel, mint mennyei gasztronómiai úti cél, de az indiai Kerala is megéri egy útra, hogy az ember megismerhesse a helyi konyhát, amely olyan helyben termesztett fűszereken alapszik, mint a ors, a kurkuma, vagy a kardamom.

mangós curry Keralából.
Az indiai Keralát gasztronómiai úti célként ajánlja az útikalauz, ahol mangós curryt is kóstolhatunk
Fotó: Santhosh Varghese /  Shutterstock 

Aki felejthetetlen partizásra vágyik 2026-ban, az a szomszédos Szerbia fővárosa, Belgrád felé vegye az útját, amelynek éjszakai élete életre szóló élményeket kínál. Ha egzotikusabb parti helyszínt keresel, akkor a Karib-térségben található Grenadát válaszd, ahol az auguszusi Spicemas fesztiválra – amely a sziget fűszertermelő mútja előtt tiszteleg – nem kevesebb, mint 20 ezer embert várnak.

A szokatlan szállástípusok között japán rjokan (hagyományos fogadó), a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban található vasúti kocsi és egy hawaii vulkánház találhatók.

Ami a kalandokat illeti, raftingolást (a Colorado folyón a Grand Canyonban), csillagnézést (Wairarapában , Új-Zélandon/Aotearoában), a Mekong-folyón való hajókázást (Kambodzsában és Vietnámban), valamint túrázást és vadkempingezést ajánl Tadzsikisztánban, amelyek lássuk be, nem az olcsóbb úti célok közé tartoznak, ugyanakkor közelebb is találunk ugyanilyen élményeket.

raftingolás a törökországi Antalya mellett.
A raftingolás izgalmas élmény, de nem kell érte a Grand Canyonig utazni, például a törökországi Antalyában is kipróbálhatjuk
Fotó:  Shutterstock 

Raftingoláshoz elég, ha csak Szlovéniáig utazunk, ahol számos szilaj hegyi patak akad, amelyek e vízi kalandra hívogatnak, míg csillaglesre Portugáliában (Algarve), Wales-ben (Brecon Beacons), vagy a kanári-szigeteki La Palmán is van lehetőség. Túrázásra és vadkempingezésre pedig tökéletes választás lehet Bosznia-Hercegovina, amely még nem fuldoklik a turisták özönében.

Állatos úti célok

Nyilván mindannyiunknak vannak olyan bakancslistás állatos úti céljai, mint a szabadon élő gorillák felkeresése Ugandában, vagy a namíbiai elefántok vonulásának követése – amelyet egyébként a Lonely Planet is ajánl –, esetleg az afrikai nemzeti parkok állatvilágának megcsodálása, amíg azonban olcsóbb úti célok közül kell választani, álljon itt néhány közelebbi állatos kaland is.

vízből kiugró púpos bálna az Azori-szigetek környékén.
A bálnales már Európában is elérhető, a Portugáliához tartozó Azori-szigetek környékén szinte garantált a jelenlétük
Fotó: wildestanimal /  Shutterstock 

A Portugáliához tartozó Azori-szigetek észak-atlanti vizein például szinte garantált a bálnák, delfinek jelenléte, így egy bálnales valóban egy életre szóló élmény lehet (erre a legjobb idő az áprilistól július elejéig tartó időszak). S míg a Lonely Planet az ecuadori Andok ösvényeit, vagy Louisiana kreol vidékeit ajánlja egy kiadós lovaglásra, addig Európa tengerpartjai, hegyi ösvényei legalább olyan élményeket kínálnak.

Sportkalandok és kultúra

A Lonely Planet kínálatában rögtön elsőként a Premier League, az angol bajnokság focimeccsei állnak – amelyek számunkra, magyarokra nézve most különösen csábítóak Szoboszlainak, Kerkeznek, és most már Tóth Alexnek köszönhetően – amelyek nem csupán szimpla stadionlátogatást fednek le, hanem betekintést nyújtanak az ország igazi szenvedélyébe is. Nem utolsó sorban egy városlátogatás mellett, mondjuk Liverpoolba, egy színvonalas focimeccsnek is tanúi lehetünk.

Szoboszlai Dominik egy Premier League meccsen a Liverpool színeiben.
Egy Loverpool-Bournemouth összecsapásra senki sem mondana nemet, ha egy pályán láthatnánk három hazánk fiát is játszani, nem igaz?
Fotó: Vitalii Vitleo /  Shutterstock 

A 2026-os Lonely Planet listán – ahová 2016-ban Erdély is felkerült, mint a legjobb régió – szerepel még Eileen Gray dél-franciaországi házának meglátogatása (a hölgy egy ír belsőépítész, bútortervező és építész volt), valamint az angliai Bristol utcai művészetének felfedezése. 

