Az utazási szakértők szerint ezek a legjobb utazások 2026-ra

Mint minden évben, a nagy múltú útikalauz tavaly ősszel is kiadta a következő évi úti cél ajánlóját, amelyben nemcsak helyszíneket, de élményeket is ajánlanak, szerte a nagyvilágból. Ezek közül válogattunk most – elsősorban azokból az ajánlatokból, amelyek Magyarországról is könnyebben és olcsóbban elérhetők. Ime a Lonely Planet listája a legjobb utazások tekintetében 2026-ra.

Fotó: MNStudio / Shutterstock

A Lonely Planet 2026-os listája elérhető és izgalmas úti célokat ajánl

Európától Ázsiáig: városok, élmények, természet és gasztronómia fókuszban

Olcsóbb, Magyarországról is könnyen elérhető alternatívák is szerepelnek

Ezek a legjobb utazások a Lonely Planet szerint 2026-ban

Az útikalauz számos észak- és dél-amerikai úti cél mellett az írországi Tipperary megyét külön kiemeli, amely véleményük szerint az egyik legalulértékeltebb, ugyanakkor elbűvölő panorámát kínáló helyszín Európa nyugati szélén. Kastélyok, apátságok és a festői ír táj, amely elbűvöli az utazót akkor is, ha eredetileg a Wild Atlantic Way (a part menti út) miatt hajtanak csak át Tipperaryn.

A thaiföldi Phuket az egzotikus úti célok között szerepelt előkelő helyen, amely ideális úti cél lehet a digitális nomádok számára

Fotó: saiko3p / Shutterstock

Ha messzebbre tekintenénk, a Lonely Planet szerint az egyik legjobb választás a thaiföldi Phuket szigete lehet, ha nemcsak nászútra, vagy romantikázni mennénk, hanem digitáis nomádként a munkát és az utazást is összekötnénk. Phuket paradicsomi strandjai, esőerdői és nyugodt életmódja ideálisak erre a célra.

A Lonely Planet további 2026-os ajánlatai között szerepel még a teljesség igénye nélkül Cádiz, Spanyolország ; Szardínia, Olaszország; Tunézia; Barbados, Karib-térség; Utrecht, Hollandia; illetve Finnország is.

Élmények az utazások fókuszában

Ami az élményszerzést illeti, az útikalauz külön említi a gasztronómiai tapasztalatokat, illetve a legjobb bulihelyszíneket. Előbbi kategóriában Dubaj a legjobbak között szerepel, mint mennyei gasztronómiai úti cél, de az indiai Kerala is megéri egy útra, hogy az ember megismerhesse a helyi konyhát, amely olyan helyben termesztett fűszereken alapszik, mint a ors, a kurkuma, vagy a kardamom.

Az indiai Keralát gasztronómiai úti célként ajánlja az útikalauz, ahol mangós curryt is kóstolhatunk

Fotó: Santhosh Varghese / Shutterstock

Aki felejthetetlen partizásra vágyik 2026-ban, az a szomszédos Szerbia fővárosa, Belgrád felé vegye az útját, amelynek éjszakai élete életre szóló élményeket kínál. Ha egzotikusabb parti helyszínt keresel, akkor a Karib-térségben található Grenadát válaszd, ahol az auguszusi Spicemas fesztiválra – amely a sziget fűszertermelő mútja előtt tiszteleg – nem kevesebb, mint 20 ezer embert várnak.