Ez az 5 olcsó úti cél lehet a 2026-os nyár nagy befutója

Több tengerparti és városi nyaralás is elérhető áron vár 2026-ban.

Egy hetes utak már 100 ezer forint alatt is foglalhatók.

Az ajánlott úti célok közvetlen járatokkal is elérhetők.

Ahogy egyre hidegebbek a reggelek, sokan már most elkezdenek a jövő évi nyaralásról álmodozni. De nemcsak az álmok, az árak is szárnyalnak manapság, épp ezért nem árt tudni, hova lehet még viszonylag olcsó utazást szervezni. A Mirror cikke szerint egy Rob on the Beach néven ismert TikTok-felhasználó megmutatta, hova érdemes foglalni 2026-ban.

Az olcsó utazás 2026-ban sem elérhetetlen a családoknak

Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

Olcsó utazás 2026-ban

Rob statisztikákat böngészett, trendeket elemzett, hogy megtalálja azokat az újonnan felfutó helyeket, ahol még nincs tömegturizmus, de népszerűek és ráadásul olcsóbbak, mint a már ismert és felkapott helyek. Jöjjenek tehát a 2026-ra legjobbnak ítélt olcsó nyaralási úti célok, egy kis tengerparti napfénnyel fűszerezve.

Agadir, Marokkó

Ha valami igazán különlegesre vágyunk, de nem szeretnénk órákat ülni a repülőn, Agadir remek választás lehet. Ez a marokkói üdülőváros a Kanári-szigetekhez hasonló élményt nyújt, de sokkal kedvezőbb áron. Budapestről 4-5 órás repülőút után máris a homokos parton sétálhatunk, miközben a levegőt belengi a különböző fűszerek és a tenger sós illata. Modern all-inclusive hotelek, színes bazárok és garantált napsütés várja az utazókat az év bármely szakában. Egy egy hetes nyaralás repülővel és teljes ellátással nagyjából 370 fontból, azaz körülbelül 160 ezer forintból kijön.

Agadír, Marokkó

Fotó: Julia Lav / Shutterstock

Sevilla, Spanyolország

Sevilla nem olyan felkapott, mint Barcelona vagy Madrid, éppen ezért ideális választás azoknak, akik nyugodtabb, de mégis igazi spanyol élményekre vágynak. Árnyas belső udvarok, színes csempék, flamenco klubok és kellemes teraszok látványa tárul eléd mindenhol, amerre nézel. A gasztronómia kifogástalan, az árak pedig sokkal barátságosabbak, mint a népszerűbb városokban. Budapestről átszállással, de jó áron elérhető. Egy hároméjszakás városnézés szállással és repjeggyel már 182 fonttól (kb. 85 ezer forinttól) elérhető. Sevilla tökéletes arra, hogy néhány nap alatt teljesen kiszakadjunk a mindennapokból.