Ez az 5 olcsó úti cél lehet a 2026-os nyár nagy befutója

Ahogy egyre hidegebbek a reggelek, sokan már most elkezdenek a jövő évi nyaralásról álmodozni. De nemcsak az álmok, az árak is szárnyalnak manapság, épp ezért nem árt tudni, hova lehet még viszonylag olcsó utazást szervezni. A Mirror cikke szerint egy Rob on the Beach néven ismert TikTok-felhasználó megmutatta, hova érdemes foglalni 2026-ban.
Rob statisztikákat böngészett, trendeket elemzett, hogy megtalálja azokat az újonnan felfutó helyeket, ahol még nincs tömegturizmus, de népszerűek és ráadásul olcsóbbak, mint a már ismert és felkapott helyek. Jöjjenek tehát a 2026-ra legjobbnak ítélt olcsó nyaralási úti célok, egy kis tengerparti napfénnyel fűszerezve.
Ha valami igazán különlegesre vágyunk, de nem szeretnénk órákat ülni a repülőn, Agadir remek választás lehet. Ez a marokkói üdülőváros a Kanári-szigetekhez hasonló élményt nyújt, de sokkal kedvezőbb áron. Budapestről 4-5 órás repülőút után máris a homokos parton sétálhatunk, miközben a levegőt belengi a különböző fűszerek és a tenger sós illata. Modern all-inclusive hotelek, színes bazárok és garantált napsütés várja az utazókat az év bármely szakában. Egy egy hetes nyaralás repülővel és teljes ellátással nagyjából 370 fontból, azaz körülbelül 160 ezer forintból kijön.
Sevilla nem olyan felkapott, mint Barcelona vagy Madrid, éppen ezért ideális választás azoknak, akik nyugodtabb, de mégis igazi spanyol élményekre vágynak. Árnyas belső udvarok, színes csempék, flamenco klubok és kellemes teraszok látványa tárul eléd mindenhol, amerre nézel. A gasztronómia kifogástalan, az árak pedig sokkal barátságosabbak, mint a népszerűbb városokban. Budapestről átszállással, de jó áron elérhető. Egy hároméjszakás városnézés szállással és repjeggyel már 182 fonttól (kb. 85 ezer forinttól) elérhető. Sevilla tökéletes arra, hogy néhány nap alatt teljesen kiszakadjunk a mindennapokból.
Egyiptom évről évre egyre népszerűbb. A Vörös-tenger partján található üdülőhelyek, mint például Hurghada vagy Sharm El-Sheikh, világszínvonalú szolgáltatást kínálnak, mégis jóval olcsóbban, mint más, hasonló kategóriájú helyek. Gyönyörű strandok, színes korallzátonyok és kényelmes szállodák várják a pihenni vágyókat, Budapestről pedig közvetlen charterjáratokkal is elérhető. Egy ötcsillagos, all-inclusive nyaralás már 412 fonttól (kb. 185 ezer forinttól) kivitelezhető. Aki egyszer járt ott, biztosan visszavágyik.
Lisszabonnál olcsóbb, de legalább annyira különleges: Porto tökéletes választás, ha valaki nem kifejezetten strandolásra, hanem egy hangulatos városlátogatásra vágyik. Keskeny, macskaköves utcák, színes házak, folyóparti kávézók, és persze a híres portói bor fokozza a nyaralás élményét. Budapestről fapados járatokkal is elérhető, némi rugalmassággal igazán kedvező áron. Egy rövid, hároméjszakás városi pihenés szállással és repülővel már 213 fontból kijöhet, ami kb. 100 ezer forint. Ideális azoknak, akik szeretik ötvözni a városnézést a lazulással.
A bolgár Napospart újra menő lett. A Fekete-tenger partján hosszan elterülő, sárga homokos strandjairól ismert, mely kisgyerekes családoknak ideális. A Napospart a magyar fiatalok körében is évek óta kedvelt célpont. A strandjai mellett rengeteg szórakozási lehetőséget kínál, miközben továbbra is az egyik legpénztárcabarátabb tengerparti úti célnak számít. Egy négyfős család számára egy egyhetes all-inclusive nyaralás repülővel együtt fejenként 214 fontból (kb. 95 ezer forintból) kijöhet.
