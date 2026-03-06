Ez gyors volt: Megint megváltozott Szoboszlai Dominik haja - fotó

Három nappal azután, hogy fonott hajjal jelent meg a Wolverhampton otthonában Szoboszlai Dominik – és csapata 2-1-es vereséget szenvedett –, a Liverpool magyar válogatott középpályása más frizurával jelent meg a két csapat FA Kupa-találkozóján.

Szoboszlai Dominik a keddi Wolverhampton-Liverpool bajnokin még fonott hajjal lépett pályára / Fotó: Nick Potts - PA Images / Getty Images

Szoboszlai Dominik haja újra a régi

Szoboszlai gyorsan megunta a fonott tincseket, ugyanis péntekre már kibontatta azokat és régi, jól megszokott frizurával tért vissza a Wolverhampton otthonába.

Régi, jól megszokott frizurával tért vissza a Wolverhampton otthonába / Fotó: Alex Livesey

A magyar válogatott középpályás viszont reméli, nem ez lesz az egyetlen különbség a két csapat legutóbbi találkozójához képest, és ezúttal a Liverpool le tudja győzni a Farkasokat.