Ez gyors volt: Megint megváltozott Szoboszlai Dominik haja - fotó

Három nappal azután, hogy fonott hajjal jelent meg a Wolverhampton otthonában Szoboszlai Dominik – és csapata 2-1-es vereséget szenvedett –, a Liverpool magyar válogatott középpályása más frizurával jelent meg a két csapat FA Kupa-találkozóján.
Szoboszlai gyorsan megunta a fonott tincseket, ugyanis péntekre már kibontatta azokat és régi, jól megszokott frizurával tért vissza a Wolverhampton otthonába.
A magyar válogatott középpályás viszont reméli, nem ez lesz az egyetlen különbség a két csapat legutóbbi találkozójához képest, és ezúttal a Liverpool le tudja győzni a Farkasokat.
