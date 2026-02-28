2026 legizgalmasabb úti céljai, ahol nincs tömeg

A turizmus globális trendjei 2026-ra jelentős fordulatot mutatnak, ahol az utazók többsége tudatosan fordít hátat a túlterhelt nagyvárosoknak. Egy friss felmérés adatai rávilágítanak, hogy a látogatók egyre inkább a tömegturizmus mentes, csendesebb, autentikusabb aspektusait keresik, ahol a helyi kultúra még eredeti formájában mutatkozik meg.

A felmérés szerint ezek a tömegturizmus mentes úti célok lesznek 2026 sláger desztinációi.

Fotó: Mike Mareen / Shutterstock

Tömegturizmus helyett nyugalom: 2026-ban az utazók tudatosan kerülik a túlzsúfolt helyszíneket, és az autentikus, élhetőbb városokat részesítik előnyben.

2026-ban az utazók tudatosan kerülik a túlzsúfolt helyszíneket, és az autentikus, élhetőbb városokat részesítik előnyben. Közeli és elérhető kincsek: a népszerűségi lista élén olyan európai célpontok állnak, mint az írországi Cork vagy Luxembourg, amelyek Budapestről is egyszerűen megközelíthetők.

a népszerűségi lista élén olyan európai célpontok állnak, mint az írországi Cork vagy Luxembourg, amelyek Budapestről is egyszerűen megközelíthetők. Kulturális nyitás Kelet felé: a kazahsztáni Almaty felértékelődése a történelmi kapcsolódási pontok és a különleges vendégszeretet miatt a magyar utazók számára kiemelt jelentőséggel bír.

Melyek a tömegturizmus mentes úti célok 2026-ban?

Ez a változás különösen kedvező a tapasztaltabb, minőségi kikapcsolódásra vágyó utazóknak, hiszen az új kedvencek között számos, Európából is könnyen elérhető helyszín szerepel. A kényelem és a biztonság mellett a látogatók a történelmi hitelességet és a természetközeli élményeket helyezik előtérbe.

A magyar utazók számára kifejezetten jó hír, hogy a legnépszerűbb feltörekvő helyszínek jelentős része Budapestről is egyszerűen megközelíthető, akár közvetlen járatokkal, vagy legfeljebb egy átszállással is. Legyen szó egy írországi kikötővárosról vagy egy közép-ázsiai metropoliszról, az idei év a különleges felfedezéseké.

Izgalmas helyszínek Európa szívében

Cork, Írország

Az írországi Cork városa a nyugodt tempójú városnézés mintapéldája, ahol a Lee folyó partján sétálva a történelmi angol piac és a neogótikus székesegyházak várják a látogatókat. A környékbeli Cobh kikötője különleges történelmi emlékhely, hiszen ez volt a Titanic utolsó megállója, mielőtt nekivágott az óceánnak. A város gasztronómiai kínálata világhírű, a közeli Blarney-kastély kertjei pedig a nyugodt séták ideális helyszínei.