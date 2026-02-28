2026 legizgalmasabb úti céljai, ahol nincs tömeg

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 15:15
A rutinos utazók ma már kerülik a főszezonban élhetetlen turistaközpontokat, helyettük inkább a valódi élményeket nyújtó helyszíneket választják. Egy friss felmérés szerint az idei év slágerei azok az úti célok lesznek, amelyek nyugalmat és valódi élményeket ígérnek. Mutatjuk a legjobb tömegturizmus mentes helyszíneket!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A turizmus globális trendjei 2026-ra jelentős fordulatot mutatnak, ahol az utazók többsége tudatosan fordít hátat a túlterhelt nagyvárosoknak. Egy friss felmérés adatai rávilágítanak, hogy a látogatók egyre inkább a tömegturizmus mentes, csendesebb, autentikusabb aspektusait keresik, ahol a helyi kultúra még eredeti formájában mutatkozik meg.

A görögországi Zakynthos szigete az idei tömegturizmus mentes úti célok egyike.
A felmérés szerint ezek a tömegturizmus mentes úti célok lesznek 2026 sláger desztinációi.
Fotó: Mike Mareen /  Shutterstock 
  • Tömegturizmus helyett nyugalom: 2026-ban az utazók tudatosan kerülik a túlzsúfolt helyszíneket, és az autentikus, élhetőbb városokat részesítik előnyben.
  • Közeli és elérhető kincsek: a népszerűségi lista élén olyan európai célpontok állnak, mint az írországi Cork vagy Luxembourg, amelyek Budapestről is egyszerűen megközelíthetők.
  • Kulturális nyitás Kelet felé: a kazahsztáni Almaty felértékelődése a történelmi kapcsolódási pontok és a különleges vendégszeretet miatt a magyar utazók számára kiemelt jelentőséggel bír.

Melyek a tömegturizmus mentes úti célok 2026-ban?

Ez a változás különösen kedvező a tapasztaltabb, minőségi kikapcsolódásra vágyó utazóknak, hiszen az új kedvencek között számos, Európából is könnyen elérhető helyszín szerepel. A kényelem és a biztonság mellett a látogatók a történelmi hitelességet és a természetközeli élményeket helyezik előtérbe.

A magyar utazók számára kifejezetten jó hír, hogy a legnépszerűbb feltörekvő helyszínek jelentős része Budapestről is egyszerűen megközelíthető, akár közvetlen járatokkal, vagy legfeljebb egy átszállással is. Legyen szó egy írországi kikötővárosról vagy egy közép-ázsiai metropoliszról, az idei év a különleges felfedezéseké.

Izgalmas helyszínek Európa szívében
Cork, Írország

Az írországi Cork városa a nyugodt tempójú városnézés mintapéldája, ahol a Lee folyó partján sétálva a történelmi angol piac és a neogótikus székesegyházak várják a látogatókat. A környékbeli Cobh kikötője különleges történelmi emlékhely, hiszen ez volt a Titanic utolsó megállója, mielőtt nekivágott az óceánnak. A város gasztronómiai kínálata világhírű, a közeli Blarney-kastély kertjei pedig a nyugodt séták ideális helyszínei.

Cobh színes házai, háttérben a katedrális és a tengerrel.
A Cork-hoz közeli Cobh település képeslapra kívánkozó színes házsora és a Szent Coleman-székesegyház. 
Fotó: Electric Egg /  Shutterstock 

Zakynthos, Görögország

A görögországi Zakynthos szigete a jól ismert strandokon túl XV. századi bizánci kolostorokat és csendes hegyi falvakat rejt, mint például Volimes, ahol a helyi kézműves hagyományok ma is élnek. A sziget kulturális arca és a tengeri teknősök védett fészkelőhelyei a természetközeli, értékőrző kikapcsolódást preferálóknak kedveznek. Aki tömegmentes helyszínt keres, a sziget északi, sziklás partvidékén találhatja meg a görög táj érintetlen szépségét.

Zakynthos, illetve Zante a magasból fotózva naplemente idején.
Bár Zakynthos eddig sem volt ismeretlen a magyar utazók számára, idén még szélesebbre tárt karokkal fogadja az utazókat. 
Fotó: Thomas McAtee /  Shutterstock 

Luxembourg, Luxemburg

Luxemburg fővárosa az UNESCO Világörökség részét képező erődítményeivel és a „Bock-kazamaták” földalatti alagútrendszerével a kontinens egyik legérdekesebb történelmi csomópontja. A város modern felvonói és a kényelmes sétányok lehetővé teszik, hogy megerőltetés nélkül csodáljuk meg a meredek völgyekre épült, festői óvárost. A nagyhercegség emellett ingyenes tömegközlekedéssel várja a látogatókat, ami nagyban megkönnyíti a vidéki kastélyok és a Moselle-völgy borvidékének felfedezését.

Luxembourg óvárosa a magasból fotózva.
Luxembourg Európa egyik jelentős pénzügyi központja, és itt található az Európai Unió Bírósága, az Európai Parlament titkársága, az Európai Számvevőszék, valamint az Európai Befektetési Bank is. 
Fotó: Fotografie Stefan Emmer /  Shutterstock 

Közép-Ázsia rejtett kincse
Almaty, Kazahsztán

A kazahsztáni Almaty az egyik legkülönlegesebb pontja az idei listának, amely a Tien-san hegység hófödte csúcsainak tövében fekszik. A városban a cári orosz építészet remekei, mint a vasszögek nélkül épült Zenkov-székesegyház, remekül megférnek a hagyományos kazah kultúrát bemutató múzeumokkal. A széles sugárutak, a parkok és a modern kávézók egy fejlődő, mégis hagyománytisztelő város képét mutatják.

Kazahsztán fővárosa, Almaty
Almaty, Kazahsztán ékköve egyszerre tradiciótisztelő és modern, ahol a kulturális látnivalók épp úgy megvannak, mint a természeti kincsek. 
Fotó: MaxZolotukhin /  Shutterstock 

A magyar utazók számára Kazahsztán azért is vonzó, mert a két nép közötti történelmi rokonság tudata miatt a helyiek rendkívüli vendégszeretettel fogadják a látogatókat. A környék alpesi rétjei és a Medeu-völgy friss hegyi levegője tökéletes kontrasztot alkot a város pezsgésével. Aki a történelem és a modernitás különleges ötvözetére vágyik, annak ez a közép-ázsiai célpont az év legnagyobb meglepetése lesz.

Ismerd meg Almatyt a videóból:

