Tárgyak helyett élmények: ezek lesznek a legizgalmasabb utazási trendek 2026-ban

Nagy-Britanniában a következő év utazási trendjei a szokásos pihenésnél többet kínálnak: az élmények, a helyi kultúra és a személyre szabott programok kerülnek előtérbe. A világ egyik vezető utazási platformja, az Expedia, a Hotels.com és a Vrbo felmérése alapján 2026-ban az utazók különleges élményeket keresnek, a hagyományos látnivalókat és a standard szállásokat felváltják az interaktív, tematikus vakációk.

2026 legfelkapottabb utazási trendjei - te melyiket választanád?

Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

Vidék, város, kaland: 2026 legmenőbb utazási trendjei

Ez miért fontos ennyire számunkra? Mert előbb-utóbb a nemzetközi trendek Magyarországra is bekígyóznak, így jó tisztában lenni azzal, hogy mi lesz várható néhány éven belül. Arról nem is beszélve, hogy némelyik trend már most is hódít idehaza.

Egy 24 ezer utazó válaszait feldolgozó kutatásban, amely 18 országban vizsgálódott, több új trend is kiemelkedik: a „Fan Voyage”, a „Salvaged Stays” és a „Hotel Hop” iránt nő az érdeklődés.

Sport, építészet és szállásélmények

A „Fan Voyage” (sportélmény-utazás) a sportrajongóknak kínál egyedi programot: utazás és helyi sportesemények kombinációját, legyen az japán szumóbajnokság vagy kanadai curling. Egy Liverpool-, vagy Galatasaray-meccsel egybekötött liverpooli vagy isztambuli utazásra pedig itthon, nálunk is többen felkapnák a fejüket.

Ki az, aki nem nézne meg egy meccset Szoboszlai Dominik klubcsapatával Liverpoolban, egy kiadós városnézés előtt vagy után?

Fotó: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock

A „Salvaged Stays” (újjászületett szálláshelyek) azoknak szól, akik a történelmi építészetet modern kényelmi funkciókkal szeretnék élvezni: felújított iskolák, régi vasútállomások vagy korábbi banképületek válhatnak különleges szálláshellyé.

A „Hotel Hop” (Hotelről hotelre) a brit fiatalok körében különösen népszerű: egyetlen út alatt több szálláshelyen megszállva fedezhetik fel a város különböző részeit, így minden nap új hangulatokat és élményeket kínál. A cél a változatosság és a helyi élmények maximális kihasználása.

Farmok, könyvek és filmes kalandok

A „Farm Charm” (Tanyasi idill) a vidéki nyugalmat és a családi kikapcsolódást kedvelőknek szól. Farmok, tanyák és házikók kínálnak meghitt környezetet a pihenéshez, a természet közelségében. Ez is egy olyan téma, amire már Magyarországon is van igény, hiszen nem kevés utat szerveznek úgy nevezett agriturismokba, legyen az Toszkánában, vagy Szicíliában, ahol az érdeklődők a nyaralás mellett a helyi konyhával is megismerkedhetnek, méghozzá első kézből.