Tárgyak helyett élmények: ezek lesznek a legizgalmasabb utazási trendek 2026-ban

Nagy-Britanniában a következő év utazási trendjei a szokásos pihenésnél többet kínálnak: az élmények, a helyi kultúra és a személyre szabott programok kerülnek előtérbe. A világ egyik vezető utazási platformja, az Expedia, a Hotels.com és a Vrbo felmérése alapján 2026-ban az utazók különleges élményeket keresnek, a hagyományos látnivalókat és a standard szállásokat felváltják az interaktív, tematikus vakációk.
Ez miért fontos ennyire számunkra? Mert előbb-utóbb a nemzetközi trendek Magyarországra is bekígyóznak, így jó tisztában lenni azzal, hogy mi lesz várható néhány éven belül. Arról nem is beszélve, hogy némelyik trend már most is hódít idehaza.
Egy 24 ezer utazó válaszait feldolgozó kutatásban, amely 18 országban vizsgálódott, több új trend is kiemelkedik: a „Fan Voyage”, a „Salvaged Stays” és a „Hotel Hop” iránt nő az érdeklődés.
A „Fan Voyage” (sportélmény-utazás) a sportrajongóknak kínál egyedi programot: utazás és helyi sportesemények kombinációját, legyen az japán szumóbajnokság vagy kanadai curling. Egy Liverpool-, vagy Galatasaray-meccsel egybekötött liverpooli vagy isztambuli utazásra pedig itthon, nálunk is többen felkapnák a fejüket.
A „Salvaged Stays” (újjászületett szálláshelyek) azoknak szól, akik a történelmi építészetet modern kényelmi funkciókkal szeretnék élvezni: felújított iskolák, régi vasútállomások vagy korábbi banképületek válhatnak különleges szálláshellyé.
A „Hotel Hop” (Hotelről hotelre) a brit fiatalok körében különösen népszerű: egyetlen út alatt több szálláshelyen megszállva fedezhetik fel a város különböző részeit, így minden nap új hangulatokat és élményeket kínál. A cél a változatosság és a helyi élmények maximális kihasználása.
A „Farm Charm” (Tanyasi idill) a vidéki nyugalmat és a családi kikapcsolódást kedvelőknek szól. Farmok, tanyák és házikók kínálnak meghitt környezetet a pihenéshez, a természet közelségében. Ez is egy olyan téma, amire már Magyarországon is van igény, hiszen nem kevés utat szerveznek úgy nevezett agriturismokba, legyen az Toszkánában, vagy Szicíliában, ahol az érdeklődők a nyaralás mellett a helyi konyhával is megismerkedhetnek, méghozzá első kézből.
Az irodalom kedvelőinek a „Readaways” (Olvasós menedékek) jelenti az ideális kikapcsolódást: olvasással, könyves programokkal és pihentető környezettel töltött szünetekre fókuszál. Az online keresések és vendégértékelések alapján a könyves témájú vakációk iránti érdeklődés jelentősen nőtt.
A filmes élményekre vágyóknak a „Set-Jetting Forecast” (Filmes helyszínek nyomában) kínál úti célokat: a kedvenc sorozatok és filmek helyszíneit látogatják meg a turisták. 2026-ban a legfelkapottabb úti célok között szerepel Toszkána (Olaszország) és Yorkshire (Egyesült Királyság), ahol a Downton Abbey és a Wuthering Heights (Üvöltő szelek) világát idézhetik fel. Itthonról egyelőre főként Isztambulba, a török sorozatok forgatási helyszíneire irányulnak a tematikus szervezésű utak, de biztos vagyok benne, hogy többen is kíváncsiak lennénk azokra a helyszínekre, ahol a White Lotus, vagy éppen a Gladiator jeleneteit vették fel.
Az Expedia „Smart Travel Health Check” (Egészségtudatos utazás) keretrendszere kiemeli azokat a helyszíneket, amelyek a fenntartható turizmust és a helyi közösségek támogatását helyezik előtérbe. A listán Montana Big Sky (USA), Okinawa (Japán), Hobart (Ausztrália) és Savoie (Franciaország) szerepelnek, amelyek egyszerre látványosak és felelősségteljesen menedzselik a turistaforgalmat.
A 2026-os utazások tehát az élmények, a tematikus programok és a fenntarthatóság kombinációjára épülnek, a hangsúly a személyre szabott, tudatos utazási élményen van.
