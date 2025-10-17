Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A tematikus utaké a jövő? Ezek lesznek 2026 új utazási trendjei

Tárgyak helyett élmények: ezek lesznek a legizgalmasabb utazási trendek 2026-ban

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 08:15
fenntarthatóságtematikus programutazási trend
Az utazás világa folyamatosan változik, és 2026-ban a vakációk már nem csupán pihenésről szólnak, hanem személyre szabott élményekről és tematikus kalandokról. Az új utazási trendek lehetővé teszik, hogy sport, irodalom, film vagy a vidéki nyugalom szempontjából alakítsuk a következő utunkat.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Nagy-Britanniában a következő év utazási trendjei a szokásos pihenésnél többet kínálnak: az élmények, a helyi kultúra és a személyre szabott programok kerülnek előtérbe. A világ egyik vezető utazási platformja, az Expedia, a Hotels.com és a Vrbo felmérése alapján 2026-ban az utazók különleges élményeket keresnek, a hagyományos látnivalókat és a standard szállásokat felváltják az interaktív, tematikus vakációk.

új utazási trendek - fiatal pár élvezi a nyaralását
2026 legfelkapottabb utazási trendjei - te melyiket választanád?
Fotó: DavideAngelini /  Shutterstock 

Vidék, város, kaland: 2026 legmenőbb utazási trendjei

Ez miért fontos ennyire számunkra? Mert előbb-utóbb a nemzetközi trendek Magyarországra is bekígyóznak, így jó tisztában lenni azzal, hogy mi lesz várható néhány éven belül. Arról nem is beszélve, hogy némelyik trend már most is hódít idehaza.

Egy 24 ezer utazó válaszait feldolgozó kutatásban, amely 18 országban vizsgálódott, több új trend is kiemelkedik: a „Fan Voyage”, a „Salvaged Stays” és a „Hotel Hop” iránt nő az érdeklődés.

Sport, építészet és szállásélmények

A „Fan Voyage” (sportélmény-utazás) a sportrajongóknak kínál egyedi programot: utazás és helyi sportesemények kombinációját, legyen az japán szumóbajnokság vagy kanadai curling. Egy Liverpool-, vagy Galatasaray-meccsel egybekötött liverpooli vagy isztambuli utazásra pedig itthon, nálunk is többen felkapnák a fejüket.

Liverpool meccse, Szoboszlai Dominik, utazási trendek,
Ki az, aki nem nézne meg egy meccset Szoboszlai Dominik klubcsapatával Liverpoolban, egy kiadós városnézés előtt vagy után?
Fotó: Fabrizio Andrea Bertani /  Shutterstock 

A „Salvaged Stays” (újjászületett szálláshelyek) azoknak szól, akik a történelmi építészetet modern kényelmi funkciókkal szeretnék élvezni: felújított iskolák, régi vasútállomások vagy korábbi banképületek válhatnak különleges szálláshellyé.

A „Hotel Hop” (Hotelről hotelre) a brit fiatalok körében különösen népszerű: egyetlen út alatt több szálláshelyen megszállva fedezhetik fel a város különböző részeit, így minden nap új hangulatokat és élményeket kínál. A cél a változatosság és a helyi élmények maximális kihasználása.

Farmok, könyvek és filmes kalandok

A „Farm Charm” (Tanyasi idill) a vidéki nyugalmat és a családi kikapcsolódást kedvelőknek szól. Farmok, tanyák és házikók kínálnak meghitt környezetet a pihenéshez, a természet közelségében. Ez is egy olyan téma, amire már Magyarországon is van igény, hiszen nem kevés utat szerveznek úgy nevezett agriturismokba, legyen az Toszkánában, vagy Szicíliában, ahol az érdeklődők a nyaralás mellett a helyi konyhával is megismerkedhetnek, méghozzá első kézből.

olasz agriturismo medencével és reggelivel
Az itáliai vidék szépsége és nyugalma az olasz eleganciával párosulva: az agriturismok ezt kínálják
Fotó: fokke baarssen /  Shutterstock 

Az irodalom kedvelőinek a „Readaways” (Olvasós menedékek) jelenti az ideális kikapcsolódást: olvasással, könyves programokkal és pihentető környezettel töltött szünetekre fókuszál. Az online keresések és vendégértékelések alapján a könyves témájú vakációk iránti érdeklődés jelentősen nőtt.

A filmes élményekre vágyóknak a „Set-Jetting Forecast” (Filmes helyszínek nyomában) kínál úti célokat: a kedvenc sorozatok és filmek helyszíneit látogatják meg a turisták. 2026-ban a legfelkapottabb úti célok között szerepel Toszkána (Olaszország) és Yorkshire (Egyesült Királyság), ahol a Downton Abbey és a Wuthering Heights (Üvöltő szelek) világát idézhetik fel. Itthonról egyelőre főként Isztambulba, a török sorozatok forgatási helyszíneire irányulnak a tematikus szervezésű utak, de biztos vagyok benne, hogy többen is kíváncsiak lennénk azokra a helyszínekre, ahol a White Lotus, vagy éppen a Gladiator jeleneteit vették fel.

A Downton Abbey sorozat forgatási helyszíne
Itt forgatták a Magyaroszágon is nagy népszerűségnek örvendő Downton Abbey sorozatot.
Fotó: snapvision /  Shutterstock 

Tudatos és fenntartható utazás

Az Expedia „Smart Travel Health Check” (Egészségtudatos utazás) keretrendszere kiemeli azokat a helyszíneket, amelyek a fenntartható turizmust és a helyi közösségek támogatását helyezik előtérbe. A listán Montana Big Sky (USA), Okinawa (Japán), Hobart (Ausztrália) és Savoie (Franciaország) szerepelnek, amelyek egyszerre látványosak és felelősségteljesen menedzselik a turistaforgalmat.

A 2026-os utazások tehát az élmények, a tematikus programok és a fenntarthatóság kombinációjára épülnek, a hangsúly a személyre szabott, tudatos utazási élményen van.

2026 legnépszerűbb utazási trendjei:

  • Fan Voyage (Expedia): Utazás különleges sportélményekkel
  • Salvaged Stays (Hotels.com): Történelmi épületek modern szállásként
  • Hotel Hop (Hotels.com): Több szálláshely egy út alatt
  • Readaways (Vrbo): Olvasás-központú vakációk
  • Farm Charm (Vrbo): Vidéki, családbarát kikapcsolódás
  • Set-Jetting Forecast (Expedia): Filmek és sorozatok ihlette utazások

További érdekességekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu