"Így is szétrúgok pár s*gget" – Arnold Schwarzenegger 78 évesen visszatér a legnagyobb szerepeihez!

Már lassan hét éve, hogy nem láthattuk vásznon minden idők egyik legnagyobb akcióhősét. Arnold Schwarzenegger legutóbb a 2019-ben megjelent Terminátor: Sötét végzetben tette tiszteletét, azóta viszont csakis a Netflixen két szezon után elkaszált Fubarban bukkant fel. Csillaga azonban továbbra sincs leáldozóban: jelenleg is egy igazi mesterhármas van készülőben, hiszen az Arnold Schwarzenegger-filmek három gyöngyszeme kap hamarosan folytatást.
A napokban megrendezett Arnold Sports Festival nemcsak a testépítés szerelmesei számára volt érdekes esemény, hiszen a rendezvényen a sportolóból lett színészlegenda, Arnold Schwarzenegger arról is lerántotta a leplet, hogy még esze ágában sincs abbahagyni a kamera előtti szereplést, mi több momentán három filmje folytatása kezdeti stádiumban van.
Ahogy arról már korábban a Bors is beszámolt, Kalifornia egykori kormányzója az új Predatorban is fontos szerepet kaphat, emellett pedig abba is beavatta az ohioi közönséget, hogy a Disney+-t letaroló Ragadozó következő fejezete mellett már a Kommandó 2. forgatókönyve is a kezei közé került.
Készült egy újabb Predator, és a rendező, Dan Trachtenberg nagyszerű munkát végez vele. Most pedig azt szeretné, ha szerepelnék a következő Predator-filmben. Már beszéltünk is róla. Tulajdonképpen a 20th Century Fox stúdió újra felfedezett engem. Megkerestek, és azt mondták: Azt szeretnénk, ha szerepelnék a Predatorban, és most lett kész a forgatókönyvet a Kommandó 2-höz is
– árulta el a nagy hírt a korábbi hétszeres Mr. Olympia.
Ha esetleg a rajongók amiatt aggódnának, hogy a diétájával az egész netet felrobbantó Arnold Scwarzenegger is egy Al Pacinóhoz vagy Robert De Niróhoz hasonló, Az ír című filmben látott félresikerült fiatalításon fog átesni, nincs okuk félni. Erről maga Schwarzie biztosítja fanatikusait, hiszen a harmadik folytatás, az új Conan-film kapcsán elárulta, egy öreg barbárkirály fog visszaköszönni a vászonról:
Nem úgy írják meg őket, mintha még 40 éves lennék, ugyanis a történetet az életkoromhoz igazítják. Persze így is szétrúgok pár s*gget, csak kicsit másképp
– kezdte az akcióhősfilmek legendája.
A Conan, a király esetében egy remek régi történetről van szó: Conan 40 évig uralkodott királyként, aztán kiszorítják a királyságból, és természetesen konfliktus alakul ki. De valahogy mégis visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, varázslat, lények és hasonlók következnek. Most ráadásul már rengeteg speciális effekt is rendelkezésre áll. A stúdiónak bőven van pénze arra, hogy igazán nagyszabású filmeket készítsen, úgyhogy nagyon várom ezeket a projekteket
– zárta gondolait az Osztrák Tölgy.
A Conan, a barbár, valamint a Conan, a pusztító filmeket trilógiává kiegészítő Conan, a király címre keresztelt záróakkordot egyébként nem más fogja rendezni mint a legutóbbi négy Mission: Impossible-felvonást is dirigáló Christopher McQuarrie, így az akciófranchise-ról elmondható, hogy igenis hozzáértő kezekbe került, szóval a fanoknak minden oka meglesz arra, hogy tűkön ülve várják.
