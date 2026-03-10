"Így is szétrúgok pár s*gget" – Arnold Schwarzenegger 78 évesen visszatér a legnagyobb szerepeihez!

Már lassan hét éve, hogy nem láthattuk vásznon minden idők egyik legnagyobb akcióhősét. Arnold Schwarzenegger legutóbb a 2019-ben megjelent Terminátor: Sötét végzetben tette tiszteletét, azóta viszont csakis a Netflixen két szezon után elkaszált Fubarban bukkant fel. Csillaga azonban továbbra sincs leáldozóban: jelenleg is egy igazi mesterhármas van készülőben, hiszen az Arnold Schwarzenegger-filmek három gyöngyszeme kap hamarosan folytatást.

Arnold Schwarzenegger 2026-ban három filmjének folytatására is igent mondott (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Arnold Schwarzenegger még szét akar rúgni pár s*gget

A napokban megrendezett Arnold Sports Festival nemcsak a testépítés szerelmesei számára volt érdekes esemény, hiszen a rendezvényen a sportolóból lett színészlegenda, Arnold Schwarzenegger arról is lerántotta a leplet, hogy még esze ágában sincs abbahagyni a kamera előtti szereplést, mi több momentán három filmje folytatása kezdeti stádiumban van.

Ahogy arról már korábban a Bors is beszámolt, Kalifornia egykori kormányzója az új Predatorban is fontos szerepet kaphat, emellett pedig abba is beavatta az ohioi közönséget, hogy a Disney+-t letaroló Ragadozó következő fejezete mellett már a Kommandó 2. forgatókönyve is a kezei közé került.

Készült egy újabb Predator, és a rendező, Dan Trachtenberg nagyszerű munkát végez vele. Most pedig azt szeretné, ha szerepelnék a következő Predator-filmben. Már beszéltünk is róla. Tulajdonképpen a 20th Century Fox stúdió újra felfedezett engem. Megkerestek, és azt mondták: Azt szeretnénk, ha szerepelnék a Predatorban, és most lett kész a forgatókönyvet a Kommandó 2-höz is

– árulta el a nagy hírt a korábbi hétszeres Mr. Olympia.

A Kommandó 2. része is készül, már szkript is van a folytatáshoz (Fotó: KPA Heritage Images)

Jön az aggastyán barbár is!

Ha esetleg a rajongók amiatt aggódnának, hogy a diétájával az egész netet felrobbantó Arnold Scwarzenegger is egy Al Pacinóhoz vagy Robert De Niróhoz hasonló, Az ír című filmben látott félresikerült fiatalításon fog átesni, nincs okuk félni. Erről maga Schwarzie biztosítja fanatikusait, hiszen a harmadik folytatás, az új Conan-film kapcsán elárulta, egy öreg barbárkirály fog visszaköszönni a vászonról:

Nem úgy írják meg őket, mintha még 40 éves lennék, ugyanis a történetet az életkoromhoz igazítják. Persze így is szétrúgok pár s*gget, csak kicsit másképp

– kezdte az akcióhősfilmek legendája.