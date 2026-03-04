A konfliktus hatására Magyarországon is megugranak az üzemanyagárak

Szerdától 5 forinttal nő a benzin, 9 forinttal pedig a gázolaj átlagára. Tóth Máté energiajogász szerint az üzemanyagárak drágulásának kérdésében az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték elzárása összefügg.

Az üzemanyagárak megugrása Magyarországot is érinteni fogja. Fotó: Engin Akyurt / Pexels (illusztráció)

Ezért változnak az üzemanyagárak – olajválság állt elő a háború miatt

Magyarországnak ugyan van védettsége a Hormuzi-szoros elzárása miatti olajválságtól, a Barátság kőolajvezeték elzárásával azonban csak az adriai vezetéken jön kőolaj, ami drágábban érkezik Magyarországra. A benzin és a kőolaj ára nálunk is emelkedni fog.

A kettő összefügg, de ezek inkább lélektani árazások. A piac így működik, hogy félelmeket áraz. Nem kell hozzá tényleges fizikai szűkület sem a szállításban, hogy árfelhajtó hatás legyen, hiszen a világpiacon mindenhol mindenki félelmeket, a holnapot árazza. Ez az előszele annak, ami jöhet. Öt hete nem jön a Barátság kőolajvezetéken kőolaj. A mi Hormuzi-szorosunk a Barátság kőolajvezeték ellátás szempontjából. Látszik, hogy az iráni háborúval felértékelődik az orosz olaj, szétnyílik az árkülönbözet, most már 20 százalékkal olcsóbb, mint a világpiaci ár. Az állandó ellátás, amit a szárazföldi vezetés jelent, szintén felértékelődik, hiszen a Hormuzi-szorosban jelenleg nem jutnak át a szaúdi olajszállítmányok.

– magyarázta Tóth Máté a Mokkában. Kiemelte, hogy az orosz olaj hordónkénti ára 70 dollár körül járt, most 80 dollár körül mozog, a várakozások szerint 100 dollár is lehet. A világpiacot az is érinti, hogy a háborúban álló felek az energiaellátás kulcsintézményeit támadják.

Az egész világpiacot érinti ez, nemcsak a nyers olajból benzint, dieselt, kerozint finomítókat, hanem mindenkit. A termékeiket, szolgáltatásaikat egy bizonyos üzemanyagárral és költségszinten árazzák be. A nagy energia inputú területeken egy 20-30 százalékos költségnövekmény nagyságrendileg változtatja meg az értékesítési logikát. Az igazi gond nem is a Hormuzi-szorossal van, mert ugyan ott sok kőolaj reked meg, de már nem ez történik, hanem a felek egymás energiainfrastruktúráját pusztítják látványosan. Iránban a Kharg-sziget, vagy a Bandar-Abbász kikötőváros került célpontba, ami az olajellátás kulcsa, a szaúdiak pedig a legnagyobb olajfinomítókat lövik ki.

– mondta Tóth Máté. A háború miatt Katar az LNG teljes kitermelését leállította, továbbá leállt a második legnagyobb iraki olajmező kitermelése. Ezek nem néhány napig, hanem hónapokig leállhatnak, ennek pedig az egész világon árfelhajtó hatása lesz.

Mindemellett lassan kiesnek a termelő mezők, amivel az OPEC országok növelni tudnák a kitermelést. Ha például az oroszok növelik, nincsenek kisegítve azok az országok, amik nem vesznek, vagy nem tudnak tőlük venni olajat. Ez hosszú távon mindenhol áremelkedést fog eredményezni és ezt mi is megérezzük.

Magyarországon a kitettség ott jön meg, hogy az orosz olajjal és a Barátság kőolajvezetékkel ezekre a hatásokra immunisak lennénk, de jelenleg csak az adriai vezetéken és nem orosz olajat hajlandóak a horvátok behozni, ami rögtön tengeri szállítás, rögtön az adriai vezeték tranzitja, ami kétszer annyiba kerül, mint a Barátság kőolajvezeték és rögtön a 25-30 százalékkal drágább olaj jönne. Ez megy a magyarországi finomítókba.



Tóth Máté kiemelte, hogy a horvátok egyértelműen nem jogosultak arra, hogy ne szállítsanak orosz olajat, ráadásul az Európai Unió is a saját normáit sértve avatkozik bele a magyar politikába.

Aggasztó, mert azok az európai országok, amik most Mona Lizás mosollyal vigyorognak rajtunk, nem fognak mosolyogni azon a precedensen, amit az Európai Unió a saját jogával teremt; cserben hagyja egy saját tagállamát. Ukrajna nem tehetné ezt meg, nincsen műszaki akadálya a leállásnak, ez három ponton sérti az EU-val kötött ukrán társulási szerződést, plusz az energia charta egyezményt, amit mind az EU, mint Ukrajna aláírt. Eközben a horvátok nem hozzák fel azt az orosz olajat, amit pont egy 2022-es EU-rendelet alapján kötelességük felhozni, hiszen Magyarország elsődleges ellátási vonala ellehetetlenül. Az EU mindent megsért, mert elnéz efölött a két jogsértés fölött. Ráadásul a szolidaritási klauzúrája szerint, ha egy tagállama bajba kerül, segíteni kell. Most nemhogy nem segít az EU, hanem van egy konstruáltság ebben a Brüsszel-Zágráb-Kijev-Magyarország tengelye körül, mintha egy látványos politikai célzatú beavatkozás lenne a magyar politikába.

– zárta gondolatait Tóth Máté.