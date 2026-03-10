Könnyek és néma gyász, Borsos Barna miatt állt a játék a jégkorong-meccsen

Kedden este egy percre elcsendesedett a csarnok az Újpest-Budapest Jégkorong Akadémia meccsen. A két gárda az Erste Liga rájátszásában csapott össze egymással, a találkozó előtt pedig az autóbalesetben elhunyt Borsos Barna emléke előtt tisztelegtek.
A tragikus autóbalesetben elhunyt jégkorongozó mindkét csapatban játszott, több szurkoló és sportoló is könnyes szemmel emlékezett a fiatal, tehetséges hokisra, akinek a fényképe a kivetítőn is látható volt.
A halálos baleset március 6-án, éjjel történt az M3-as autópálya zuglói szakaszán: Barna éppen édesapjával, Sándorral utazott, amikor elvesztette uralmát a kocsi felett és egyenesen a zajszűrő falnak csapódott. Barna a helyszínen elhunyt, édesapját súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.