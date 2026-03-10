Könnyek és néma gyász, Borsos Barna miatt állt a játék a jégkorong-meccsen

Kedden este egy percre elcsendesedett a csarnok az Újpest-Budapest Jégkorong Akadémia meccsen. A két gárda az Erste Liga rájátszásában csapott össze egymással, a találkozó előtt pedig az autóbalesetben elhunyt Borsos Barna emléke előtt tisztelegtek.

Borsos Barna, az Újpest jégkorongozója 20 évesen hunyt el Fotó: Bors

A tragikus autóbalesetben elhunyt jégkorongozó mindkét csapatban játszott, több szurkoló és sportoló is könnyes szemmel emlékezett a fiatal, tehetséges hokisra, akinek a fényképe a kivetítőn is látható volt.

Borsos Barna fényképe az eredményjelzőn Fotó: Szabó Eszter

Borsos Barna az autópályán hunyt el

A halálos baleset március 6-án, éjjel történt az M3-as autópálya zuglói szakaszán: Barna éppen édesapjával, Sándorral utazott, amikor elvesztette uralmát a kocsi felett és egyenesen a zajszűrő falnak csapódott. Barna a helyszínen elhunyt, édesapját súlyos sérülésekkel szállították kórházba.